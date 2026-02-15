養生／養腎、養肺、護腸胃 多吃三色食物

我的頻道

沈能元
入冬後養生可多吃黑色、白色及黃色「三色」食物。(圖／AI生成)
入冬後養生可多吃黑色、白色及黃色「三色」食物。(圖／AI生成)

入冬後，氣溫愈來愈低，台灣中醫師吳明珠提醒，這時養生關鍵在於保暖身體、不要感冒，另應多吃黑色、白色及黃色等「三色」食物，養腎、養肺及保護胃腸。

吳明珠指出，為了保暖、守著陽氣，外出時建議洋蔥式穿衣法，從發熱衣、長袖衣物、毛衣、外套，從內往外穿。若室外低溫時，口罩、手套、圍巾缺一不可，如果感覺腳冷，應穿上襪子禦寒，避免皮膚裸露太多，以防「寒氣入腦」引發身體不適。

麻辣鍋、薑母鴨不宜多吃

飲食方面，冬天養腎為主，建議多吃黑色、紫色等食物，如海帶、黑木耳、黑米、黑豆、芝麻、栗子、藍莓、紫薯等。部分黑色食物不好消化，影響胃腸功能，可搭配地瓜、南瓜等；冬天也需要保養肺部，可多食用白色食物，如山藥、白木耳、高麗菜、四神湯等，其中山藥對腎、肺及脾胃都有保護作用；多吃綠色蔬菜則可養肝。

吳明珠說，天冷時，大家常喝薑母茶，但因含有薑辣素、紅糖，容易誘發胃食道逆流。

此外，麻辣鍋、薑母鴨也不宜多吃，避免口乾舌燥。四神湯含有蓮子、山藥、茯苓、芡實等，有時也會加入薏仁，可以健脾去濕，調養身體，民眾可趁熱飲用。

太陽升起後 再出門運動

冬天運動時，也應做好保暖。吳明珠呼籲，民眾外出運動，身體汗濕，就立即更換衣服，帶著毛巾，擦乾汗水，避免感冒；不少長者喜歡一早外出運動，在寒流南下之際，建議先在室內做做暖身操，等太陽升起後再出門運動，降低心肌梗塞、腦中風風險。

中風 南瓜

