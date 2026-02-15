娛樂／策馬入林迎新歲 12部「馬」影視作品一次看

「戰馬」電影海報。（取材自IMDb）

農曆馬年到來，古今中外影視作品中那些矯健、靈動且充滿情感的馬兒，早就不只是代步工具，牠們是戰友、是家人，有時更是照映出我們內心脆弱的一面鏡子。如果您打算趁著農曆年節，窩在沙發上來場視覺旅行，這12部關於馬的影視作品，絕對能讓您的假期充滿力量與感動。

歐美馬 英雄與夢想的化身

在歐美影像敘事中，馬往往與「運動家精神」、「開拓意志」及「深層療癒」掛鉤。

1.「戰馬」（War Horse）

聊到馬電影，史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的「戰馬」絕對是教父級的作品。故事從英國德文郡的鄉間開始，講述少年與愛馬「喬伊」被戰爭拆散，喬伊隨後橫跨了一戰的壕溝與硝煙。

這部片最精彩的不是爆破，而是馬兒喬伊的「演技」，史蒂芬史匹柏用一種近乎純真的鏡頭，拍出了馬在殘酷戰爭下的尊嚴。當喬伊在無人區被鐵絲網纏繞時，那種跨越敵我陣營的救援，簡直是春節最催淚的重磅炸彈。

2.「奔騰人生」（Secretariat）

如果您喜歡熱血沸騰的競技感，那絕對不能錯過這部改編自真人真事的電影。這部片描述了傳奇賽馬「秘書」（Secretariat）如何拿下一生難求的三冠王封號。

這部2010年的電影有趣的地方在於，它不僅僅在拍馬，更在拍那位不被看好的女馬主潘錢納利（Penny Chenery）。在1970年代那個男性主導的賽馬圈，她與這匹擁有「大紅馬」稱號的賽馬，簡直是完美的靈魂伴侶。看著牠在賽道上最後一圈瘋狂加速時，那種超越生物極限的速度感，真的會讓人忍不住把手裡的茶杯都放下來拍手叫好。

3.「奔騰年代」（Seabiscuit）

雖然譯名很像，但「奔騰年代」的味道完全不同。這是一部關於「失敗者聯盟」的故事。

「奔騰年代」背景設定在美國大蕭條時期，一匹身材矮小、腿部受傷且脾氣暴躁的馬「海餅乾」（Seabiscuit），遇上了失意的馬主、酗酒的馴馬師與視力受損的騎師。

這部片之所以經典，是因為牠告訴我們：殘缺的靈魂也能跑出奇蹟。在那個舉國消沉的年代，海餅乾成了全美國人的精神支柱。

這是一部非常適合在年初用來自我激勵的作品，告訴自己即使起步不順，只要找對了節奏，人生後半場依然能逆襲。

4.「輕聲細語」（The Horse Whisperer）

這部1998年由勞勃瑞福 （Robert Redford）自導自演的電影，為我們貢獻了一個迷人的名詞：「馬語者」。電影描述一名少女與她的愛馬在意外中身心受創，為了治癒他們，少女的母親帶著女兒與愛馬橫跨美國，尋找傳說中能與馬溝通的神祕男子。

這部片步調優雅，像是一首慢節奏的田園詩，提醒我們，馬是非常敏感的生物，牠們能感覺到人類的恐懼與悲傷。與其說勞勃瑞福是在馴馬，不如說他是在療癒人類的心碎。

5.「小馬王」（Spirit： Stallion of the Cimarron）

誰說馬電影一定要真人演出？夢工廠2002年推出的這部動畫經典，至今仍是許多影迷心中的神作。最特別的一點是：這匹馬從頭到尾都沒有擬人化的配音口型，意味不會「說話」，所有的情感全靠神情與動作。

「小馬王」代表的是一種永不妥協的自由意志。在那個西部開發的時代，牠拒絕被人類馴服。配合漢斯季默（Hans Zimmer）激昂的配樂，這部片展現了馬作為荒野之王的野性魅力，非常適合與家裡的小朋友一起觀賞。

中國馬 馬背上的土地情懷

相較於歐美的競技與英雄化，華語影視中的馬，更多了一份對土地的眷戀、對命運的認可，以及一種淡淡的鄉土愁緒。

6.「我的阿勒泰」（To the Wonder）

這是2024年最驚艷華語影壇的影集。雖然它是短劇，但每一幀畫面都像電影。故事發生在新疆阿勒泰，講述漢族女孩與哈薩克族游牧生活交織的故事。

在這裡，馬不是觀賞工具，而是「家庭成員」，劇中有一幕展現了轉場（季節性搬家）的壯觀畫面，馬群在如畫的風景中奔跑，那種人、馬、大地融為一體的氛圍，真的會讓久居城市的人感受到一種前所未有的心靈淨化。馬在這裡，象徵著一種純粹的生活方式。

7.「龍馬精神」（Ride On）

既然是馬年，成龍 主演的「龍馬精神」自然是應景之作。成龍在片中飾演一位老牌「龍虎武師」（特技演員），他與心愛的愛馬「赤兔」相依為命，甚至要在電影特技中完成各種危險動作。

這部片其實是一封寫給老電影人的情書。赤兔馬在片中展現了驚人的聰明才智，人馬之間的互動既幽默又感人。

它探討了一個很現實的問題：在 CGI 特效橫行的時代，這種「人馬合一」的真功夫還有價值嗎？片名取自「龍馬精神」，寓意著一種老而不衰、永不言敗的精神。

8.「黑駿馬」（A Mongolian Tale）

這是中國導演謝飛的經典之作，改編自張承志的小說。故事發生在廣闊的蒙古草原，講述了一個關於約定、遺憾與成長的故事。馬在蒙古文化中是靈魂的寄託。電影中的音樂像馬頭琴一樣深沉迴盪。如果你想在過年期間找一部能夠靜下心來細細品味的作品，「黑駿馬」那種充滿詩意與哀愁的敘事，會讓你對「鄉愁」二字有全新的理解。

9.「馬背上的法庭」（Courts on Horseback）

這是一部非常獨特的現實主義電影。描述雲南基層法官騎著馬，馱著國徽，穿行在山巒之間，為偏遠鄉村解決糾紛。這裡的馬，不是賽道上的明星，而是吃苦耐勞的「法治開拓者」。

馬蹄聲迴盪在深山裡，呈現出一種與都市完全不同的法律溫度。這部片既接地氣又充滿人文關懷，讓我們看到在科技抵達不了的地方，馬與人是如何默默支撐起社會運作的。

10.「狼圖騰」（Wolf Totem）

雖然主角是狼，但「狼圖騰」中關於馬的段落卻是整部電影最震撼的靈魂。這部中法合拍、由尚賈克阿諾（Jean Jacques Annaud）執導、馮紹峰、竇驍主演的作品，真實還原了草原上馬群與狼群的生死博弈。

該片最經典的一幕莫過於「暴風雪中的馬狼大戰」。那種萬馬奔騰、在絕境中求生的原始力量，展現了馬作為生物最剛烈、最勇敢的一面。它告訴我們，馬不僅溫柔，更有著不容侵犯的威嚴與鬥志。

日韓馬 賽場上的溫柔羈絆

同在亞洲的日本與南韓 ，對馬的鏡頭詮釋則多了一份「職人精神」與「極致催淚」的細膩。

11.「銀之匙」（Silver Spoon）

如果你看膩了奔馳如風的純血賽馬，那麼「銀之匙」絕對能讓你大開眼界。這部改編自熱門漫畫的電影，將故事對準了北海道特有的「輓曳賽馬」，這裡的馬兒不比速度，而是要拖著重達一噸的鐵撬翻越沙丘障礙。牠們體型壯碩如小山，蹄聲沉穩有力，比起運動員，牠們更像是沉默可靠的勞動者。

故事講述一名受不了升學壓力的都市少年逃進農校，在照顧馬兒的過程中重新找回自我的價值。看著這些巨大卻溫柔的馬兒在北海道的雪地中噴著白煙努力前進，你會發現，生活不一定要跑得比別人快，腳踏實地地負重前行，也是一種令人動容的勇氣。

12.「方糖」（Lump Sugar）

南韓電影一向擅長捕捉人與動物之間那種「超越言語」的深情，「方糖」便是其中的經典，這部片以風景如畫的濟州島為背景，描述一名自幼失去母親的女孩，與同樣失去母親的幼馬「雷鳴」相依為命的故事，片名「方糖」，正是人與馬之間傳遞愛意的祕密暗號。

這部片拍出了馬兒極其靈性的一面。當女孩長大成為騎師，在競爭殘酷的賽場上與雷鳴重逢時，那種不僅僅是為了贏，更是為了「守護彼此」而跑的決心，真的會讓人忍不住濕了眼眶。這是一部關於承諾與陪伴的電影，完美詮釋了為什麼馬會被人類視為靈魂伴侶。

