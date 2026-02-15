料理功夫/平平安安 蘋果香菇雞湯飲

蘋果不僅有天然甜味，還有「蘋蘋（平平）安安」的寓意。我利用香菇、紅棗、枸杞等，煲了這道適合全家大小喝的湯，取其溫補效用。我用蘋果做菜，是為了讓不吃蘋果的母親而設計的，每每都能開心地吃下肚子。與其說蘋果的好處，倒不如說蘋果是一種非常適合料理的水果，不管是煮湯、炒菜或是做沙拉，都可以加以利用，做法不難。趁著年節，跟著我的步驟學起。

材料：雞肉半隻、中型蘋果1顆（大、小皆可）、香菇5朵、紅棗適量、枸杞適量、鹽巴適量、清水適量。（3～4人份）

作法：

1.請攤商把雞肉剁好、處理好，取出半隻清洗乾淨。煮一鍋水，把雞肉放入川燙一下，取出用冷水沖洗浮末，備用。

2.香菇泡水2小時，泡好切對半；紅棗、枸杞泡熱水2分鐘，接著用冷水再度清洗乾淨（動作輕一點）。

3.蘋果去皮切塊。

4.取一個深鍋，把雞肉、香菇塊放入，倒入清水，用瓦斯大火煮約5分鐘，接著轉中小火繼續煮10分鐘。此時加入蘋果塊與紅棗續煮20分鐘，再轉小火，放入枸杞煮約5分鐘，最後加入適量鹽巴，關瓦斯續悶5分鐘即可盛湯。

PS：如果想讓蘋果更軟爛，可以和雞肉、香菇塊一起煮，紅棗、枸杞也是。做菜完全取決於個人口感與喜好，不用拘泥。若加入洋蔥，甚至可以不用放鹽巴，完全是原食的滋味。

