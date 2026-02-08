我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

新聞景點／風暴中的格陵蘭 旅遊熱度升溫

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
在格陵蘭島伊盧利薩特附近的迪斯可灣，可以看到一座景象特別的冰山。(路透)
在格陵蘭島伊盧利薩特附近的迪斯可灣，可以看到一座景象特別的冰山。(路透)

川普總統正將格陵蘭(Greenland)這座位於紐約與莫斯科中點、擁有5萬6000名主要為因紐特人 (Inuit) 的北極島嶼推向全球熱議焦點。有線電視新聞網(CNN)報導，在川普引發地緣政治緊張情勢前，格陵蘭已逐漸成為旅遊勝地；旅客正發掘新聞背後真實的格陵蘭：粗獷原始荒野，蘊藏豐富原住民文化。

格陵蘭島伊盧利薩特是沿海郵輪航線樞紐，2024年格陵蘭創下14萬1000人次的訪...
格陵蘭島伊盧利薩特是沿海郵輪航線樞紐，2024年格陵蘭創下14萬1000人次的訪客紀錄。(美聯社檔案照)

粗獷荒野 豐富原民文化

厚達數哩的冰冠覆蓋著格陵蘭80%的土地，迫使因紐特人沿海岸線聚居於色彩鮮豔的村落；在近乎永夜的嚴冬，他們在極光照耀下於冰上獵捕海豹。如今亦可依靠社區商店補給食物。

多年來，旅客面臨的難題是需耗時轉機才能抵達格陵蘭，但情況正逐漸改善，2024年底，首府努克 (Nuuk) 啟用了延宕已久的國際機場；2025年6月，聯合航空開闢新澤西州紐瓦克 (Newark)機場至努克每周兩班的直飛航線。自川普將目光投向格陵蘭後，當地旅遊業已顯著成長。

今年另有兩座國際機場即將啟用，一座是位於南格陵蘭的卡科爾托克 (Qaqortoq) 機場，將於4月啟用；更具意義的是，全島唯一真正旅遊熱點的伊盧利薩特 (Ilulissat) 機場將於10月啟用。

格陵蘭島伊盧利薩特(Ilulissat)的艾奇冰川(Eqi Glacier)是活...
格陵蘭島伊盧利薩特(Ilulissat)的艾奇冰川(Eqi Glacier)是活躍的冰川，每日都可見到崩落的景象，許多遊客搭船到此一睹奇景。(本報資料照／記者余承翰攝影)

圖為一艘郵輪駛近格陵蘭島卡科爾托克(Qaqortoq)，這裡有一座機場，今年4月...
圖為一艘郵輪駛近格陵蘭島卡科爾托克(Qaqortoq)，這裡有一座機場，今年4月將啟用。(美聯社檔案照)

賞鯨、日全食絕佳地點

伊盧利薩特坐落於西海岸，是座依傍在暗色岩灣、捕鱈魚與蝦的漁港。遊客可坐在酒吧裡啜飲經10萬年冰川冰鎮、過濾的精釀啤酒。

在被聯合國教科文組織列為世界遺產的冰峽灣中，曼哈頓摩天大樓般的冰山從格陵蘭冰冠脫離，如幽靈船般漂浮於迪斯科灣 (Disko Bay)周圍海域。另一群巨獸是鯨類，每年6月至9月，躍出水面的座頭鯨與長鬚鯨、小鬚鯨在此享受浮游生物盛宴。格陵蘭崎嶇海岸線沿途皆是絕佳的觀鯨勝地。

伊盧利薩特同時是沿海郵輪航線樞紐，2024年格陵蘭創下14萬1000人次的訪客紀錄，主要歸功於郵輪旅遊的急遽成長。西海岸航線尤其受歡迎，航程多從北美或冰島啟航；格陵蘭郵輪之旅雖始於小眾，如今已成主流。

2026年日全食現象亦將推升遊客數量，以Eyos探險公司為例，正籌辦環繞格陵蘭的專屬郵輪行程，讓旅客置身全食帶觀測。

郵輪自伊盧利薩特啟航，沿海岸線南下，停靠由綠藍黃紫彩繪房屋組成的迷人小聚落，以及冰川覆蓋的迪斯科島。行程還包含探索馬尼特索克 (Maniitsoq) 附近 Eternity 峽灣的湛藍海域，以及南格陵蘭的史前文化遺址，包括前因紐特人的古屋，以及可追溯至10世紀維京人時期的長屋遺跡。

格陵蘭島伊盧利薩特是沿海郵輪航線樞紐，美麗多彩的民宅吸引遊客。(美聯社檔案照)
格陵蘭島伊盧利薩特是沿海郵輪航線樞紐，美麗多彩的民宅吸引遊客。(美聯社檔案照)

格陵蘭島伊盧利薩特(Ilulissat)是觀光客到格陵蘭欣賞冰山必訪的城鎮，兩名...
格陵蘭島伊盧利薩特(Ilulissat)是觀光客到格陵蘭欣賞冰山必訪的城鎮，兩名遊客坐在岸邊的板凳上，欣賞眼前飄過的浮冰。(本報資料照／記者余承翰攝影)

探險船隻 探尋冰封海岸

若想更貼近自然地探索這片海岸，可選擇北極Umiaq航線營運多年的沿海渡輪Sarfaq Ittuk，較現代郵輪更具人文氣息，旅客能與因紐特通勤者交流。格陵蘭物價高昂，當地社區商店的生菜可能要價10美元，但這趟海岸航程不致讓人破產。

愈來愈多小型探險船隻正探尋這片冰封海岸的壯麗景觀與野生動物。其中最受歡迎的是全球最大的峽灣系統斯寇爾斯比灣(Scoresby Sound)，入眼盡是海面尖峭冰山與冰川侵蝕的山谷；向北航行則抵達東北格陵蘭國家公園，這裡是觀賞苔原野生動物的絕佳地點。

格陵蘭最具文化魅力的探訪地，或許是那個學習怎麼發音比實際走訪更費時的村莊斯科斯比鬆(Ittoqqortoormiit)。這座距鄰近聚落500哩遠的村莊，345名居民，每年有九個月遭冰封，僅在6月至8月間短暫的夏季融冰期，船隻才能駛入。

冰封的歲月也讓他們保留了傳統習俗，斯科斯比鬆唯一民宿主人巴塞拉森 (Mette Barselajsen) 說，他的父母幾乎所有食物都靠狩獵取得，他們偏愛傳統方式，將獵物埋入地下保存，一頭麝牛便能提供440磅的肉。

格陵蘭西部城市西西慕特(Sisimiut)的狗場「Dod Town」，一隻母狗正...
格陵蘭西部城市西西慕特(Sisimiut)的狗場「Dod Town」，一隻母狗正在哺餵幼犬。(本報資料照／記者陳靖宜攝影)

格陵蘭西部城市西西慕特(Sisimiut)的狗場「Dod Town」，三隻雪橇犬...
格陵蘭西部城市西西慕特(Sisimiut)的狗場「Dod Town」，三隻雪橇犬幼犬坐在草地上嬉戲。根據格陵蘭法律規定，雪橇犬成長到六個月大之後就必須上鍊，只有幼犬可以自由晃蕩。(本報資料照／記者陳靖宜攝影)

雪橇犬拉車 搭建冰屋

如今因紐特人冬季出行多選用雪地摩托車，但仍保留雪橇犬隊。冬季時節，他們會為裹著厚重衣物的遊客提供狗拉雪橇遊覽；行程可從一小時到數日遠征，有時還包含學習搭建冰屋的體驗。西海岸的西西謬特 (Sisimiut) 與東南部的塔西拉克 (Tasiilaq)，是狗拉雪橇活動的熱門據點。

而冬季最耀眼的亮點，莫過於觀賞北極光。格陵蘭幾乎沒有城市光害，宛如觀賞極光的暗色畫布，這類旅遊行程正日益受歡迎。

格陵蘭島塔西拉克(Tasiilaq)小鎮居民，天天都可看到雪皚皚的山峰。(路透檔...
格陵蘭島塔西拉克(Tasiilaq)小鎮居民，天天都可看到雪皚皚的山峰。(路透檔案照)

長距離滑雪 北極圈健行

在戶外活動方面，格陵蘭正吸引許多愛好冒險者，從冰冠上的長距離滑雪與直升機滑雪 (heliskiing)，到從Kangerslussuaq 冰河出發、全長百哩的北極圈步道健行，這裡需攜帶槍械以防遭遇北極熊時能開槍示警。

或許氣候危機正侵蝕冰冠，格陵蘭亦恐淪為地緣政治棋局中的棋子；但此刻，全球矚目的光芒，正為這片地球上最原始的旅遊勝地，投射出璀璨前景。

格陵蘭 郵輪 冰川

上一則

新聞景點／探訪格陵蘭的壯麗冰雪奇景

下一則

封面故事／尋根念祖 追尋千年客家情

延伸閱讀

地球暖化 研究：海冰消融 挪威北極熊反變壯

地球暖化 研究：海冰消融 挪威北極熊反變壯
川普稱中國船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家：影響力有限

川普稱中國船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家：影響力有限
美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃

美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃
「別碰格陵蘭」遊行 丹麥需要咖啡不需警察 愉悅散步聊天

「別碰格陵蘭」遊行 丹麥需要咖啡不需警察 愉悅散步聊天

熱門新聞

政治庇護批准率曲線圖(2022年~2025年8月)

封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%

2026-02-01 16:52
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

理財百科／不坐視貶值 小富人錢放這5處

2026-02-01 01:15
「大都會」描繪階級分明的社會，底層工人只能日夜操作巨型機械來維持城市運作。（取材自IMDb）

娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎

2026-02-01 15:12
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練和常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。(圖／123RF)

養生／養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做

2026-02-01 01:07
民國50幾年(約1960年代)全家在岡山的陽明公園、空軍子弟小學旁合影。後排左起，大姊，我、媽媽、爸爸，前排左起是大弟、小妹和小弟。(作者提供)

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

2026-02-01 01:22

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能