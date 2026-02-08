新聞景點／風暴中的格陵蘭 旅遊熱度升溫

在格陵蘭島伊盧利薩特附近的迪斯可灣，可以看到一座景象特別的冰山。(路透)

川普總統正將格陵蘭 (Greenland)這座位於紐約與莫斯科中點、擁有5萬6000名主要為因紐特人 (Inuit) 的北極島嶼推向全球熱議焦點。有線電視新聞網(CNN)報導，在川普引發地緣政治緊張情勢前，格陵蘭已逐漸成為旅遊勝地；旅客正發掘新聞背後真實的格陵蘭：粗獷原始荒野，蘊藏豐富原住民文化。

格陵蘭島伊盧利薩特是沿海郵輪航線樞紐，2024年格陵蘭創下14萬1000人次的訪客紀錄。(美聯社檔案照)

粗獷荒野 豐富原民文化

厚達數哩的冰冠覆蓋著格陵蘭80%的土地，迫使因紐特人沿海岸線聚居於色彩鮮豔的村落；在近乎永夜的嚴冬，他們在極光照耀下於冰上獵捕海豹。如今亦可依靠社區商店補給食物。

多年來，旅客面臨的難題是需耗時轉機才能抵達格陵蘭，但情況正逐漸改善，2024年底，首府努克 (Nuuk) 啟用了延宕已久的國際機場；2025年6月，聯合航空開闢新澤西州紐瓦克 (Newark)機場至努克每周兩班的直飛航線。自川普將目光投向格陵蘭後，當地旅遊業已顯著成長。

今年另有兩座國際機場即將啟用，一座是位於南格陵蘭的卡科爾托克 (Qaqortoq) 機場，將於4月啟用；更具意義的是，全島唯一真正旅遊熱點的伊盧利薩特 (Ilulissat) 機場將於10月啟用。

格陵蘭島伊盧利薩特(Ilulissat)的艾奇冰川(Eqi Glacier)是活躍的冰川，每日都可見到崩落的景象，許多遊客搭船到此一睹奇景。(本報資料照／記者余承翰攝影)

圖為一艘郵輪駛近格陵蘭島卡科爾托克(Qaqortoq)，這裡有一座機場，今年4月將啟用。(美聯社檔案照)

賞鯨、日全食絕佳地點

伊盧利薩特坐落於西海岸，是座依傍在暗色岩灣、捕鱈魚與蝦的漁港。遊客可坐在酒吧裡啜飲經10萬年冰川 冰鎮、過濾的精釀啤酒。

在被聯合國教科文組織列為世界遺產的冰峽灣中，曼哈頓摩天大樓般的冰山從格陵蘭冰冠脫離，如幽靈船般漂浮於迪斯科灣 (Disko Bay)周圍海域。另一群巨獸是鯨類，每年6月至9月，躍出水面的座頭鯨與長鬚鯨、小鬚鯨在此享受浮游生物盛宴。格陵蘭崎嶇海岸線沿途皆是絕佳的觀鯨勝地。

伊盧利薩特同時是沿海郵輪 航線樞紐，2024年格陵蘭創下14萬1000人次的訪客紀錄，主要歸功於郵輪旅遊的急遽成長。西海岸航線尤其受歡迎，航程多從北美或冰島啟航；格陵蘭郵輪之旅雖始於小眾，如今已成主流。

2026年日全食現象亦將推升遊客數量，以Eyos探險公司為例，正籌辦環繞格陵蘭的專屬郵輪行程，讓旅客置身全食帶觀測。

郵輪自伊盧利薩特啟航，沿海岸線南下，停靠由綠藍黃紫彩繪房屋組成的迷人小聚落，以及冰川覆蓋的迪斯科島。行程還包含探索馬尼特索克 (Maniitsoq) 附近 Eternity 峽灣的湛藍海域，以及南格陵蘭的史前文化遺址，包括前因紐特人的古屋，以及可追溯至10世紀維京人時期的長屋遺跡。

格陵蘭島伊盧利薩特是沿海郵輪航線樞紐，美麗多彩的民宅吸引遊客。(美聯社檔案照)

格陵蘭島伊盧利薩特(Ilulissat)是觀光客到格陵蘭欣賞冰山必訪的城鎮，兩名遊客坐在岸邊的板凳上，欣賞眼前飄過的浮冰。(本報資料照／記者余承翰攝影)

探險船隻 探尋冰封海岸

若想更貼近自然地探索這片海岸，可選擇北極Umiaq航線營運多年的沿海渡輪Sarfaq Ittuk，較現代郵輪更具人文氣息，旅客能與因紐特通勤者交流。格陵蘭物價高昂，當地社區商店的生菜可能要價10美元，但這趟海岸航程不致讓人破產。

愈來愈多小型探險船隻正探尋這片冰封海岸的壯麗景觀與野生動物。其中最受歡迎的是全球最大的峽灣系統斯寇爾斯比灣(Scoresby Sound)，入眼盡是海面尖峭冰山與冰川侵蝕的山谷；向北航行則抵達東北格陵蘭國家公園，這裡是觀賞苔原野生動物的絕佳地點。

格陵蘭最具文化魅力的探訪地，或許是那個學習怎麼發音比實際走訪更費時的村莊斯科斯比鬆(Ittoqqortoormiit)。這座距鄰近聚落500哩遠的村莊，345名居民，每年有九個月遭冰封，僅在6月至8月間短暫的夏季融冰期，船隻才能駛入。

冰封的歲月也讓他們保留了傳統習俗，斯科斯比鬆唯一民宿主人巴塞拉森 (Mette Barselajsen) 說，他的父母幾乎所有食物都靠狩獵取得，他們偏愛傳統方式，將獵物埋入地下保存，一頭麝牛便能提供440磅的肉。

格陵蘭西部城市西西慕特(Sisimiut)的狗場「Dod Town」，一隻母狗正在哺餵幼犬。(本報資料照／記者陳靖宜攝影)

格陵蘭西部城市西西慕特(Sisimiut)的狗場「Dod Town」，三隻雪橇犬幼犬坐在草地上嬉戲。根據格陵蘭法律規定，雪橇犬成長到六個月大之後就必須上鍊，只有幼犬可以自由晃蕩。(本報資料照／記者陳靖宜攝影)

雪橇犬拉車 搭建冰屋

如今因紐特人冬季出行多選用雪地摩托車，但仍保留雪橇犬隊。冬季時節，他們會為裹著厚重衣物的遊客提供狗拉雪橇遊覽；行程可從一小時到數日遠征，有時還包含學習搭建冰屋的體驗。西海岸的西西謬特 (Sisimiut) 與東南部的塔西拉克 (Tasiilaq)，是狗拉雪橇活動的熱門據點。

而冬季最耀眼的亮點，莫過於觀賞北極光。格陵蘭幾乎沒有城市光害，宛如觀賞極光的暗色畫布，這類旅遊行程正日益受歡迎。

格陵蘭島塔西拉克(Tasiilaq)小鎮居民，天天都可看到雪皚皚的山峰。(路透檔案照)

長距離滑雪 北極圈健行

在戶外活動方面，格陵蘭正吸引許多愛好冒險者，從冰冠上的長距離滑雪與直升機滑雪 (heliskiing)，到從Kangerslussuaq 冰河出發、全長百哩的北極圈步道健行，這裡需攜帶槍械以防遭遇北極熊時能開槍示警。

或許氣候危機正侵蝕冰冠，格陵蘭亦恐淪為地緣政治棋局中的棋子；但此刻，全球矚目的光芒，正為這片地球上最原始的旅遊勝地，投射出璀璨前景。