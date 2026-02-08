星座運勢／2月8日至2月14日 獅子座煩惱增多 水瓶座運勢給力

我的頻道

科技紫微網
2026年2月8日至2月14日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

情緒波動比較大，雖說每天都非常努力地做事，你還是覺得不很滿意。對自己要求太高只會增加壓力，真的沒有必要太過勉強自己。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：古銅青

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏斜」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

幸運色彩：太空

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

更多命理分析，請前往 科技紫微網

太空 星座運勢

