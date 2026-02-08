星座運勢／2月8日至2月14日 獅子座煩惱增多 水瓶座運勢給力
2026年2月8日至2月14日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★☆☆
這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。
幸運色彩：草根白
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★☆☆☆
情緒波動比較大，雖說每天都非常努力地做事，你還是覺得不很滿意。對自己要求太高只會增加壓力，真的沒有必要太過勉強自己。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★☆
本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。
幸運色彩：象牙白
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。
幸運色彩：古銅青
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏斜」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★☆
整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★★★
運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。
幸運色彩：太空銀
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★☆☆
麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。
幸運色彩：月光藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
【延伸閱讀】
上一則
封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%
下一則