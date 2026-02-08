旅遊／彩雲之南風情多 萬色織斑斕

恩來湖是一座人工湖。（圖／作者提供）

2025年秋，我們復旦的老同學相約雲南行，我從美國西雅圖飛越重洋，奔赴這場久違的重逢。老同學結伴而行，敘舊情舉杯暢談，觀美景流連忘返。彩雲之南，世居二十六個民族，風情萬種，山川與人文交織成一幅萬色斑斕的畫卷。

石林，與阿詩瑪同行

第一站，我們奔赴享譽「天下第一奇觀」的石林。旅遊攻略達人蔡同學為我們報名了石林一日團，不料昆明晨雨滂沱，車流壅堵，我們未能趕上旅遊團大巴。蔡同學迅速啟動Plan B，打的直奔赴昆明站客運補水處，那裡有每半小時發車開往石林的班車，我們登上了十時半開往石林的大巴。後來證明，這趟自助之旅反倒多了幾分從容與隨性，真是「塞翁失馬，焉知非福」。

到達石林時將近中午，我們尋得一間明亮整潔的自助餐廳，店內十餘種菜肴和湯粥，味道清新可口，一人僅三十元。

買了門票步入景區，首先要雇導遊，見有十幾名身著民族服飾的導遊翹首等待。一名笑靨如花的女子走來，明眸皓齒，美若楊麗坤扮演的阿詩瑪從銀幕裡走出。她介紹自己是撒尼彝族人，頭上花冠的兩角象徵著阿詩瑪與阿黑哥。

她邊走邊說，撒尼族原是母系社會，女人不僅生娃養娃，還出外幹活。我們當中的女強人們都搖頭道，這也太不公平了。阿詩瑪莞爾一笑，所以呀，愈來愈多的姑娘去嫁了漢人，村子裡光棍一大把，從二十到五十的都有。說到這兒，她問：「知道我們撒尼人怎麼稱呼好吃懶做的男人嗎，阿白哥。那見異思遷的花心郎叫什麼？呵呵，猜對了，叫阿花哥。」

景區內首先映入眼簾的是恩來湖。1955年周恩來遊覽石林，言「有山也要有水才美」，人工湖由此而生。湖中石峰矗立，水光瀲灩，湖那畔樹林鬱鬱蔥蔥，映照著石峰的古老滄桑。

電瓶車帶我們駛入大石林區。綠樹林間出現一面巍峨的石屏風，中柱突兀如鳥首，兩側舒展，形似大鳥振翅天際，得名「大鵬展翅」。又見一堵巨石峭壁，上鐫「石林」蒼勁二字，為1931年雲南省主席龍雲題刻，成了石林招牌名片。

穿行在石峰間，路徑曲折高低，彷彿迷宮。舉首，一柱柱灰褐石峰如劍、嶙峋險峻；低頭，一個個溶窪與石階錯落成趣，每個拐角都有視覺的驚喜，倘恍的意境。忽聽旁人驚呼，一抬頭猝不及防，兩座高聳的石峰夾著一塊巨石，彷彿時刻都會墜落，不愧其名「千鈞一髮」，搖搖欲墜了百萬年光陰。 「千鈞一髮」奇石。（圖／作者提供）

導遊指點著石縫間的珊瑚化石、貝殼紋理，說這裡原是一片汪洋大海，碳酸鈣在潮汐中沉積，落入幽深的海底。我遙想造物主一日奇思，要打造最美盆景，於是命海水退去，令風雨雕琢，在新生巨石的崢嶸間留下種種奧妙的密碼。人類試圖解讀造物主密碼，命名種種奇石異峰「雙鳥渡食」、「貓鼠相戀」、「老龜駝小龜」、「古藤同心結」、「象鼻石」、「駱駝峰」、「蓮花峰」、「鱷魚靜臥」等等。三分猜測，七分想像，幸有阿詩瑪的一路解說，提高了我們想像力。

看似鐵石心腸的石壁，卻在指縫間流露出一絲柔情，散發著清涼，悄然撫去秋陽下旅人的汗珠。行至深處，愈來愈濕潤的空氣彷彿海的氣息，一泓清泉驚現眼前，泉中央挺立著雄健的石柱，刻有「劍山峰」紅字，上半柱因地震墜落池底，仍露出頂角傲然，好似一名孤寂的俠客。

阿詩瑪突然停步，邀請我們敲擊一面光滑的岩壁，我們竟敲出了不同音調，她說這就是神奇的鐘石。石中藏音，因人而異，千萬個人叩擊出的是千萬種心聲，抑或遠古海潮的種種回聲？

在風景區中心地帶坐落著獅子亭，海拔一千七百多米高。我們登高眺望，遠看千峰列陣，石海驚濤；近看粗獷魯莽，桀驁不馴。峰頂猶如點點音符，流淌著大自然無聲卻輝煌的樂章。

終於來到傳奇的阿詩瑪石峰前，她安靜地佇立在玉鳥池畔，頭戴沐滋達瑪頭巾，身背四方背簍，仰首挺胸，凝眸遠望，散發著千古幽思。這名傳說中的撒尼族姑娘，追求自由和愛情的象徵，賦予了石林人性與民族色彩，我請導遊站在峰前，拍下她的倩影，真實與夢幻的阿詩瑪交相重疊，如詩如畫。 導遊與阿詩瑪石峰。（圖／作者提供）

我們慶幸沒跟上旅遊團，因禍得福，有了這名美麗的阿詩瑪同行，專業又耐心，陪我們遊賞了近三個鐘頭。陽光斜照，石峰漸遠，耳畔迴盪電影金曲「回聲之歌」:「她永遠活在撒尼人的心坎裡」。

昆明，品味花香書香

如今盛行於年輕人間的「旅拍」，即以旅途風景為幕的專業攝影，我也趕上了潮流。感謝蔡同學預訂酒店時特地為我安排了旅拍服務，場景就選在與酒店毗鄰的昆明老街，一個融彙歷史、文化與煙火氣的所在。與攝影師相約網紅地標光華街酒杯樓，又稱「紙片樓」，兩棟弧形姊妹樓環抱抗戰勝利堂，造型奇特。青年攝影師選了三處教我擺姿，快門聲連連，光影定格。

告別攝影師，我與同學們漫步老街，店鋪鱗次櫛比，舊影新姿交錯，一半古韻斑駁，一半新潮鮮活。六街十巷，百餘處清末民國的建築散落其間，牆磚石拱間依稀可見文人雅集與商賈往來的足跡。過橋米線的熱氣、汽鍋雞的香氣，與西式咖啡與電音酒吧的律動交織，這裡的時間長河容納百川。

老街最具代表的味道是鮮花餅。我走到光華街，遠遠便被嘉華餅店那面花牆吸引——千百朵玫瑰攀牆怒放，彷彿在開狂歡派對，花瓣似醉，飄入屋內，化作酥餅的餡心。買一枚剛出爐的餅，輕咬酥皮，玫瑰花香曼舞舌尖，甜而不膩。嘉華的鮮花餅，果然名副其實，堪稱嘉華滇式糕點三代傳承的靈魂精粹。 嘉華鮮花餅店。（圖／作者提供）

甬道街上靜立一座古舊的四合院，是音樂家聶耳故居，他1912年出生於此。父親行醫，一樓是藥鋪與問診室，四歲喪父後，母親彭寂寬獨力撫養他長大，她常抱著小聶耳唱傣族民謠和花燈小調，成了他的音樂啟蒙者。

一街之隔的東方書店，是老街鬧市中的桃花源。古樸的雕花木門兩側，寫著清代文士姚文田的對聯：「古來最長久人家無非積德，天下第一等好事還是讀書。」正是書店創辦人王嗣順先生的寫照。他曾是胡適的學生，1925年北大畢業後返鄉，執教於昆華女中及基督教青年會補習學校，次年便創辦了昆明第一家書店。抗戰期間，西南聯大師生紛至沓來，在書香中安頓心靈，忘卻戰火。據說當年書店門口懸著一隻大燈泡，讓貧寒學子也能在夜裡讀書。聞一多、李公朴、汪曾祺和林徽因等學者曾在此流連，讓書店成為那個時代的知識重地。

2018年原址復建的書店中，木桌椅、舊掛畫、老電話、留聲機，散發著民國的餘韻。

香格里拉，最靠近天堂

我們選擇乘坐高鐵前往香格里拉，而非搭乘飛機，四個多小時的行程，可以讓身體慢慢適應那三千多米的高原氣候。我從行李中取出新買的詩集，在平穩的車廂裡細品詩意。

傍晚六時半，到達迪慶香格里拉機場。我們的酒店位於獨克宗古城，藏語意為「月光城」，一座保存最完整的藏民古城，曾是歷史上的重要城鎮和駐兵地，也是茶馬古道樞紐。我們走過月光廣場，燈光下人們載歌載舞，身穿民族服裝的藏人與遊客同樂，場面熱情洋溢。

晚餐在一家傳統藏菜餐館，店內充滿濃郁的民族色彩。翻滾的火鍋冒著熱氣，犛牛肉排、香煎豬肉片、酥油炸土豆、青稞餅、生黃瓜片與鮮釀犛牛酸奶，滿滿一桌，女生們喝酥油奶茶，男生們自己帶來了白酒。 色彩濃郁的藏菜餐館。（圖／作者提供）

女士們最關心的是健康，兩人特意帶來了血氧儀。以香格里拉的海拔，血氧值達到85算正常，我一測83，難怪有些頭暈。談笑風生間，黃同學愈來愈頭暈，一查血氧降到73，她昨晚僅睡三小時，疲勞加高反，感覺不妙，決定打的去醫院吸氧，熱心的葉同學立即起身陪同前往。我們女生隨後不久也都回酒店休息，留下酒意正酣的男生們。雖然酒店房間內有供氧設施，但我仍覺心跳急促，興奮與疲憊交織，一邊為黃同學默默禱告，一邊恍惚在半夢半醒間。

清晨七時起床，看到微信群裡消息，黃同學吸氧後血氧恢復了正常，但醫生建議盡快離開高原，她已乘坐高鐵前往麗江。早餐過後集合，導遊與司機如約而至。接下來的兩天，我們將包車遊覽香格里拉，並南下至鶴慶。

八時半出發，前往二十公里外聞名遐邇的普達措國家公園。導遊阿蜜是年輕可愛的納西族姑娘，膚色略黑，體態豐滿，笑稱自己「胖金妹」，說納西族以胖為美。她告訴我們藏語「普達」意為普度眾生到幸福之彼岸，「措」是湖的意思，所以湖泊眾多的香格里拉總是一「措」再「措」，逗得全車都笑了。

中甸縣擁有普達措的高原、濕地、湖泊、森林、珍稀動植物以及藏族風情，令人信服這就是地球上最靠近天堂的美景，於本世紀初正式改名香格里拉。普達措國家公園占地1313平方公里，而旅遊區僅僅是其3%，可見原生態之廣袤。 普達措公園美景。（圖／作者提供）

秋風清涼，普達措依然披著青綠的夏裝，我站在海拔三千五百米的高地，深吸清冽的空氣，似乎連靈魂都被洗滌。不由低聲吟起高鐵裡讀到的詩人海桑的詩句：「距人間愈來愈遠，離天空愈來愈近……危乎高哉，小心天碰頭，危乎高哉，源頭有神。」

遊覽景區方式有兩種，步行棧道或乘船遊湖，我們選擇了前者。棧道彎曲逶迤，湖泊恬靜清麗，湖畔雲衫垂下長長的鬍鬚，流淌遠古的淳樸。最早記載此湖的文字，出自藏傳佛教噶瑪巴活佛第十世所著「曲英多傑傳記」：「此湖名普達，具八德——甘甜、清涼、柔和、輕質、純淨、乾淨、不傷咽喉、有益腸胃。」如此明目淨心的湖水中魚也奇特，三層嘴唇的「碧塔重唇魚」，世上惟此湖獨有。遊人寥寥，天地間彷彿只有我們及彼此的漫長友情。

走著談著，身內外溫情滿溢，我脫下薄羽絨服，偶爾取出背包中的氧氣罐吸幾口。三點三公里的棧道，悠悠然走了一小時有餘，到達彼岸，感覺天地遼闊，心亦無垠。

下午去訪納帕海，一個獨特的高原季節性湖泊，與周遭的依拉草原此消彼長。夏末秋初雨季來臨時湖泊如海，冬季時水位退去，沼澤地露出，隨後「長出」草原，羊牛馬成群，由此四季各有景致。納帕即牧場之意，牧場與海水猶如四季共舞，你進我退。 納帕海風光。（圖／作者提供）

若說白日飽覽的是山水的盛宴，那麼這個夜晚享受的是藏地文化與味覺的盛宴——土司宴。

在土司莊園大門，我們一一接受迎賓卓瑪贈上的黃色哈達，道一聲「紮西德勒」，意為吉祥如意。晚宴是藏式自助火鍋，每人面前都擺著一口小火鍋，鍋中熱氣翻滾，氤氳著犛牛肉與高原青菜的香氣。

宴會廳中心舞台上，主持人是身材魁梧的康巴藏族大哥，自稱村裡第一個大學生，聲音洪亮，說唱俱佳地撐起了整晚的節目。紮西卓瑪們身著華麗藏袍，長袖翻飛，鍋莊舞灑脫豪邁，弦子歌音色空靈。觀眾們紛紛把自己身上的哈達獻給心儀的演員，我的哈達則獻給了一名默默服務的卓瑪，她驚喜地說聲謝謝。

沉浸在康巴文化的魅力中，時光在歌與火之間悄然流淌。兩百名賓客的呼吸與歡笑匯聚成一片溫熱的霧氣，兩個小時的熱烈讓空氣漸漸凝滯。因明日還要早起，我們決定提前離席，捨棄末了的篝火晚會。

鶴慶，相遇閒雲野鶴

鶴慶在名勝遍布的雲南並不張揚，卻給了我們此行最意外的驚艷。段同學很以家鄉自豪，盛情邀請我們做客，並與鍾同學和蔡同學共同策畫了這次雲南遊。去鶴慶的路上我們先訪著名的虎跳峽。

虎跳峽，玉龍雪山與哈巴雪山兩山夾峙的一座大峽谷，是世界最深的峽谷之一。源于格拉丹東峰的金沙江穿峽而過，江面最窄處僅三十米，人稱「金沙劈流」，傳說老虎可一躍過江，故名「虎跳」。我們乘長長的扶手電梯下到江畔，濤聲轟鳴如雷。只見江中一巨石聳立，戲浪激流，水花騰空，洶湧壯觀，那就是虎跳石。 虎跳石。（圖／作者提供）

若說虎跳峽象徵青春的激昂與奔湧，那麼鶴慶則代表夕陽紅的安然與澄靜。

抵達鶴慶，有三名男同學加入。第二天上午，一行十二人前往東草海國家濕地公園，山脈帶著水鄉的柔美，縹緲著山嵐霧靄，如幻似夢。漫步湖畔，湖中的青荷笑臉相迎，徑旁的黃花點頭示意。野鴨們族群各異，逍遙戲水。遠處一隻白鷺如墜霜，彷彿從杜甫的詩中飛來，又在秋水裡閒神氣定地站樁。

大片大片的粉黛亂子草正迎盛花期，纖細的莖稈支撐著粉色花穗，給大地罩上了一層粉色雲霧。我恍然間想到，天有白雲，山生薄霧，地染緋霞，鶴慶不正是彩雲之南名字最柔美的註腳。 鶴慶東草海濕地公園。（圖／作者提供）

在粉紅色的秋天裡，我們女生拍下一幀幀笑影，拾回輕盈浪漫的情懷。突然發現一隻小龍蝦，橫在路中懶散發呆，模樣可愛，郭同學的一隻大手把牠拎起，送回水鄉。

來鶴慶過閒雲野鶴的生活多愜意，大家不由聊起了「旅居」，當今中老年人的熱門話題，選一處氣候和環境宜人之地安居一段時間，度假也養老。鶴慶，昔日茶馬古道上的文化重鎮，如今靜臥滇西北高原的明珠，這裡的天最乾淨，雲最多姿，水最純淨，年均氣溫13.8℃。聰明的候鳥們都紛紛棲落草海，不乏黑頸鶴、灰鶴、白天鵝等珍稀物鍾。秀美的自然風光，獨特的納西族與白族民俗，便利的交通條件，既有香格里拉的清寂，又比大理和麗江更質樸。

當晚段同學在他公司下屬的基地，以當地名產藏香豬和鮮菌盛情款待；一塊塊火苗上的藏香肉，一條條沸鍋裡的野鮮菇，從舌尖滑下，在記憶中生根。儘管老同學們已成各業領導或老總，但直呼大名才親切，暱稱綽號是本色。相輝堂前的青青芳草，燕園裡的層層山石，多少年來的風雨沒有吹散，天涯海角的距離沒有扯斷，心底下那縷悠悠長長的同窗情誼。