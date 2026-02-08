移民專頁／申請U Visa 不影響F-1身分

在美遭遇暴力事件，可以申請U visa，但U visa每年只有1萬個名額，導致需要五年甚至更久的時間才能排到。(圖/123RF)

讀者問：

我是美國大一學生，運氣不佳遭遇了暴力事件。了解後得知，還有U visa這個東西，本人是有資格申請的。原本的計畫是，畢業後申請OPT ，然後走抽H-1B道路。現在有這個申請U Visa 的機會，在考慮能不能先申請U Visa。目前U Visa需要排期，算算時間，畢業之後還需幾年工作才能排到，不過好處就是U visa可以拿工卡，在美可以有穩定的工作機會。而H-1B抽籤的變數太大。現在有點擔心，如果現在申請U Visa，對我的F-1有沒有影響？申請U Visa很大機率要等我畢業之後、甚至工作幾年後才能排上。如果在等候期間不是F-1身分，會不會影響回國？

答：

1.U Visa屬於非移民 簽證，它不是移民簽證，也不是直接的綠卡申請，因此申請U Visa並不等於有移民傾向。申請U Visa與 F-1的非移民身分在法律邏輯上不衝突。在F-1期間申請U visa，不會影響你的F-1身分。只要你仍在全職學習，沒有違反F-1規定(如非法打工、身分中斷等)，沒有向USCIS申請身分轉換(I-539)，你可以一邊是F-1身分，一邊U visa申請在排隊中。移民局不會因為你遞交了I-918(U visa申請)就取消你的F-1。

2.你的理解正確，U visa每年只有1萬個名額，但每年申請U visa的人遠遠超過這個人數，因此導致U visa申請嚴重排期，通常需要五年甚至更久的時間才能排到。不過，移民局幾年前有了預先批准的政策，即移民局初步審理，認為符合條件，做出bona fide determination，會先發給申請人工作許可(EAD，即C14卡)，把申請人放入等排期名單。申請人可以持C14卡工作，並有享有deferred action (暫緩遣返)的保護。

3.你畢業後是否走F-1 OPT，是你要慎重的地方。這有兩種情況，一種是你畢業後用OPT或STEM OPT，這是最合法、最穩健的。之後可以抽H-1B，同時等U visa，這是風險最低、最靈活的路線。另一種情況是畢業後不走OPT，單純等U visa工卡，其風險在於，在移民局把你的申請放到U visa waiting list，你拿到C14卡之前，你可能會處於無身分(out of status)，或僅僅是authorized stay(技術性合法，但不是身分，即無身分但被允許停留)的情況。 這會帶來幾個現實後果，以後轉身分更難，離境再入境基本上不可行。

4.等U visa期間，回國會不會有問題，也有兩種情況，如果你仍然有有效F-1身分加有效簽證，你一般可以回國並再入境。如果你已經沒有F-1的OPT，只是等待U visa pending，這種情況強烈不建議離境，因為離境後，需要I-918排期排到，從境外申請U簽證才可能再返回。

5.總的來說，走U Visa的管道，不需要像H-1B那樣靠抽籤，可合法工作(EAD)，最終可轉綠卡(U簽證批准三年後可遞交I-485調整身分申請)。缺點是排期極長，身分不穩定階段長，國際旅行受限。因此建議你近期先遞交U Visa申請，然後保持F-1身分，畢業後申請OPT或STEM OPT(這會給你三年緩衝)。期間抽H-1B，同時等U visa EAD，然後看哪個先成功，就用哪個。