娛樂／繁榮開局 中國新劇盤點

中國歷史劇「太平年」劇組耗時一年多搭景，是市場中少見以五代十國至北宋初期為背景的影視作品。（取材自豆瓣電影）

中國國產劇市場在新年的開始呈現一派繁榮景象，播劇屢創佳績，待播劇蓄勢待發，各式警探辦案、愛情、古裝等題材包羅萬象，匯聚成觀眾們的精神食糧圖譜。

罰罪、玉茗茶骨…刑偵類仍受歡迎

四年前，刑偵劇「罰罪」以黑馬之姿成為當年愛奇藝的熱度破萬劇，最新的「罰罪2」幾乎出自同一套班底，同一個男主角黃景瑜，強情節、快節奏的風格也如出一轍，不過這次的故事並非「罰罪」的直接續集，而是講述警察秦楓（黃景瑜飾）與他的異姓兄弟、犯罪分子劉天也（王傳君飾）鬥智鬥勇的故事。

「罰罪2」一樣也成為愛奇藝本年度首部熱度破萬劇，甚至同時拉動前作熱度回升。不過在口碑上，「罰罪2」豆瓣評分從開局的8.1暴跌至6.2，較「罰罪1」的7.0亦有滑落，爭議點在於劇情邏輯漏洞百出，結局爛尾「大型詐騙」。

「罰罪2」講述一名警察與罪犯弟弟鬥智的故事。（取材自豆瓣電影）

古裝愛情劇「玉茗茶骨」則講述年輕狀元郎陸江來上任淳寧縣令後屢破奇案，卻捲入一樁殺妻舊案，從官場新星淪落至絕境，瀕死之際，幸得茶王之女榮善寶搭救，兩人聯手整頓家族、開拓茶道，締結了一段愛情佳話的故事‌。

所謂「長劇短劇化」，「玉茗茶骨」被製片人于正拿捏得了得，融合懸疑、愛情、非遺茶文化等元素，每集都有高能、反轉不停，被觀眾評價 「一集頂三集」。古力娜扎飾演的女主榮善寶作為家族掌權者，一出場就霸氣掌摑不爭氣的負心漢，比「大女主」還爽的「女尊」設定令人眼前一亮。更絕的是，為了家族延續，榮家直接替榮善寶招贅，引來九個男子上演「雄競」大戲。當然，該劇也不可避免地染上了「于正出品」的老毛病，劇情邏輯漏洞多、濫用配樂等，對演員加成較為有限。

「玉茗茶骨」的「女尊」設定令觀眾眼睛一亮。（取材自豆瓣電影）

與「玉茗茶骨」同日開播的犯罪懸疑劇「剝繭」，講述法醫齊思哲（羅雲熙飾）在調查女友死因的過程中，捲入一樁樁懸案，與領名刑警攜手屢破詭案，並牽扯出背後「原鉆」毒品疑案的故事。觀眾的評價呈現明顯的兩極化，喜歡的稱讚「剝繭」節奏緊湊、邏輯嚴密、懸念拉滿，「兇手我猜一個死一個」；案件充滿獵奇感與視覺衝擊，精準戳中了懸疑迷的爽點，批評聲主要集中在演員上，有人認為羅雲熙氣場不足，部分涉及術語的台詞斷句怪異影響專業氛圍塑造，還有觀眾認為劉雅瑟在「剝繭」貢獻的表演水準，與其金馬影后的身分似乎不太匹配。

但總體而言，「剝繭」稱得上開年懸疑劇的一匹黑馬，開播8小時優酷熱度破8500，到收官點映日峰值突破8900，穩居刑偵懸疑劇榜首，超過50萬觀眾催更續集。

輕年、小城大事…看劇中人成長

另一部「輕年」開場就很高能：上市公司副總馬丁（霍建華飾），前一秒還躺在棺材中預演葬禮，下一秒工作電話打來，他瞬間彈跳起身開始處理公務。觀眾笑稱這一荒誕又真實的場景：「垂死病中驚坐起，老闆call我去開機」。‌原來，馬丁被確診了腦瘤，孑然一身的他原本準備平靜地迎接死亡，心裡卻有放不下的羈絆——高中畢業前夕，一場變故使他和情同兄弟的夥伴分崩離析......離世之前，他希望解開宿怨。

接下來的劇情便圍繞四兄弟如何修復友情、攜手創業展開，中間穿插了各自的生活、工作難題，可謂「攤開了中年人的面子與擔子」，總有一個痛點能戳中觀眾，霍建華好像找到了自己新的人生戲路——傲嬌毒舌的中年精英。

「輕年」描述中年世代友誼、創業故事。（取材自豆瓣電影）

而由「慶餘年」名聲鵲起的孫皓執導的「小城大事」，趙麗穎、黃曉明 主演，加上騰訊視頻攜手央視八套的開年黃金檔，妥妥的爆款劇配置。「小城大事」的收視表現也不負期待，穩居同時段電視劇榜首，騰訊視頻站內熱度已突破2萬5000，創下多個紀錄。

「小城大事」以改革開放初期農民建城的真實故事為背景，劇中對1980年代生活場景的還原可圈可點，從大造景到小道具都相當考究，很能引發觀眾對時代變革與奮鬥精神的共鳴。趙麗穎飾演的鎮長李秋萍，與黃曉明飾演的書記鄭德誠，因造城治城理念不合，目前還是針鋒相對的歡喜冤家，加上陳明昊、朱媛媛、耿樂等一票笑點十足的戲精配角，為劇集增色不少。

「小城大事」以改革開放初期農民建城的真實故事為背景。（取材自豆瓣電影）

而改編自1999年周星馳同名喜劇的「喜劇之王」，以東南沿海漁村沙浦村為背景，講述村花阿珍與橫漂演員周可帶領村民振興經濟、守護家園的故事。本劇一大亮點是笑中有淚的「鄉村商戰」，另一亮點是「內娛錦鯉」楊超越，2023年她主演的「重紫」播出後，演技受到群嘲，促使她轉向話劇舞台學習積澱，獲得觀眾稱讚褪去偶像包袱，令人期待在「喜劇之王」看到她的蛻變。

軋戲、秋雪漫過的冬天…CP感大不同

都市愛情劇「軋戲」，講述男女主角因一場劇本殺結緣，後在現實世界意外重逢，實現雙向成長的故事。該劇頗有新意的雙時空敘事，高顏值的主演陣容，加上拍現偶審美一流的導演貓叔，「軋戲」質感不負期待，可謂拍出了每個演員的「人生畫面」：男主肖稚宇（陳星旭飾）民國軍裝造型冷冽霸氣；暖心小太陽女主胡羞（盧昱曉飾）惹人喜愛，幾場哭戲的破碎感拿捏恰到好處。

雖然有觀眾批評劇中一連串刻意地巧合看得令人皺眉，好在後期沒有陷入太多工業糖精式的套路，女主走出失戀失業的低谷，在男主鼓勵下重拾建築師夢想，男女主透過細膩的日常與超燃的職場構建羈絆，CP漸漸好嗑。

「軋戲」男女主透過細膩的日常與超燃的職場構建羈絆。（取材自豆瓣電影）

由趙又廷和張子楓主演的都市情感劇「秋雪漫過的冬天」，在零宣發、極限兩小時定檔，開局有多冷清可想而知，後期憑藉「虐哭合集」等宣傳，熱度漸起，但整體人氣依然低迷。「秋雪漫過的冬天」翻拍自韓劇「我的大叔」，原劇由IU李知恩、李善均主演，翻拍選擇張子楓與趙又廷來詮釋這兩個陷入困境的靈魂相互治癒、雙向救贖的故事。

華表影后加金鐘視帝，演員陣容挺給力，但「秋雪漫過的冬天」在本土化改編上不出意料地又翻車了，開播後差評一片。觀眾紛紛吐槽「套用韓版框架，不符合本國國情」，男女主原本有同是天涯淪落人的相知相惜，後來變成了靠突發事件推動的、生硬但安全的「互助」，加上演員19歲的年齡差，CP感稀薄到幾乎沒有。

張子楓（右）與趙又廷（左）合作的「秋雪漫過的冬天」被觀眾評為沒有火花。（取材自豆瓣電影）

另一部由王子奇、蘇曉彤主演的古裝懸疑劇「御賜小仵作2」，三法司小隊從搭檔升級為夫妻，帶來更多甜寵撒糖戲，探案複雜度全面升級。2021年，非知名IP、無流量演員、無宣發的「三無小網劇」「御賜小仵作」，憑藉踏實用心的創作贏得觀眾口碑。苦等多年，「御賜小仵作2」攜導演、編劇與主演等原班人馬全員回歸，製作經費也有顯著提升，無論服化道還是場景設計看起來都高級不少，值得一看。

都市愛情輕喜劇「突然的喜歡」講述2023年的情感主播意外進入古早言情小說世界，與霸總展開套路與反套路交鋒的故事。主演方面，陳星旭與王玉雯相處默契十足，日常互懟超級搞笑。

太平年、遮天、生命樹…巨資大製作

白宇、周雨彤、朱亞文主演的古裝歷史劇「太平年」，以五代十國至北宋初期為背景，講述吳越國主錢弘俶為保百姓安寧，推動「納土歸宋」的故事。在很多人的印象中，五代十國時期領土紛爭不停，百姓流離失所，以此為題材的影視創作冷門。劇方為還原歷史質感亦投入大量心血。劇組耗時一年多搭建6萬平方米實景拍攝區，製作8000多套符合「草木染」工藝的服飾，採用8K超高清拍攝，真實還原千年前的華夏風貌。

而由尹正、祝緒丹等主演的古裝仙俠劇「遮天」，講述葉凡等人被九龍拉棺帶至北鬥星域後的修真奇遇，這也是一部2022年就宣告殺青但積壓至今的作品，劇組號稱資金投入6億人民幣，拍攝難度堪比「三體」。導演趙小丁曾執導「三生三世十里桃花」電影版，擅長仙俠美學。

由正午陽光出品，楊紫 、胡歌 主演的環保題材電視劇「生命樹」，以虛構的1996年青海省瑪治縣為起點，講述女警白菊（楊紫飾）加入巡山隊，與副縣長多傑（胡歌飾）共同打擊盜獵盜採活動，致力建立自然保護區的故事。

「生命樹」在海拔4000米以上高原實景拍攝。（取材自豆瓣電影）

以高品質劇集聞名的正午陽光，這部由侯鴻亮搭檔李雪的黃金幕後製作班底，劇組在海拔4000米以上高原實景拍攝188天，90%場景為真實取景，一比一復刻藏區村落與道具。演員們也是個個顛覆形象，胡歌的灰白頭髮絡腮鬍，楊紫的皮膚皸裂高原紅，看到他們用生命演戲的拚搏，相信有很大機會能收獲收視與獎項的認可。

（取材自澎湃新聞）