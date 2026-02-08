我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

養生／易抽筋、失眠 該補充鎂了

編譯周靜芝
疲勞或脫水的肌肉本就更易抽筋，而鎂含量不足可能阻礙肌肉完全放鬆，進而引發痙攣或結節。示意圖。(圖／123RF)
疲勞或脫水的肌肉本就更易抽筋，而鎂含量不足可能阻礙肌肉完全放鬆，進而引發痙攣或結節。示意圖。(圖／123RF)

儘管真正的鎂缺乏症很少見，但根據國家衛生研究院（NIH）數據，近半數美國人攝取的鎂含量低於建議標準；然而鎂缺乏症往往難以精確診斷，因此掌握一開始出現的徵兆十分重要。

Prevention網站報導，營養師彼得森（Samantha Peterson）指出，鎂是那些較少被注意的礦物質之一，卻在體內默默驅動數百項關鍵生理過程。正因如此，低鎂症狀可能遍及各系統與生理機能。雖然存在疲勞或焦慮等非特定疾病的症狀，但最需警惕的是抽筋、顫動、痙攣或刺痛感。

鎂能調節鈣與鉀這兩種電解質濃度，而這兩者對肌肉與神經健康運作的關鍵。營養保健公司嘉康利（Shaklee）產品與科學總監巴蕾特（Erin Barrett）表示，當鎂含量不足時，神經與肌肉會過度反應，可能導致抽筋，或單純感到肌肉無力、頻繁顫動或異於平常，也可能惡化成失眠、焦慮、情緒躁動等症狀。

彼得森說，缺乏鎂可能引發夜間抽筋（如因小腿抽筋而痛醒），或在活動時（如步行）感到肌肉緊繃難以放鬆。哈佛醫學院研究指出，鎂缺乏亦可能增加運動後抽筋的發生率。疲勞或脫水的肌肉本就更易抽筋，而鎂含量不足可能阻礙肌肉完全放鬆，進而引發痙攣或結節。

巴蕾特指出，在某些情況下，鎂攝取不足可能引發眼球震顫（指眼球不自主、快速且有節律地往返移動），其成因與筋肉刺痛相同。

若懷疑自己鎂攝取不足，只需增加富含鎂的食物攝取量，如南瓜籽、杏仁、深綠色葉菜、糙米和黑豆，便能逐漸改善；但調整飲食前務必諮詢醫師或營養師，有助制定更適合個人的方案。

南瓜

上一則

養生／冬夜難入睡、醒不來 6招可改善

下一則

養生／保健品鎂與鋅助眠 作用大不同

延伸閱讀

未滿2歲應完全避用3C 每日戶外活動2小時讓眼球肌肉放鬆

未滿2歲應完全避用3C 每日戶外活動2小時讓眼球肌肉放鬆
神經在放電 抽筋吃香蕉補鉀沒用 要補充鎂、鈣離子

神經在放電 抽筋吃香蕉補鉀沒用 要補充鎂、鈣離子
封面故事／身體組成不同 亞洲人肌肉量低於歐美

封面故事／身體組成不同 亞洲人肌肉量低於歐美
何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

熱門新聞

政治庇護批准率曲線圖(2022年~2025年8月)

封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%

2026-02-01 16:52
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

理財百科／不坐視貶值 小富人錢放這5處

2026-02-01 01:15
「大都會」描繪階級分明的社會，底層工人只能日夜操作巨型機械來維持城市運作。（取材自IMDb）

娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎

2026-02-01 15:12
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練和常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。(圖／123RF)

養生／養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做

2026-02-01 01:07
民國50幾年(約1960年代)全家在岡山的陽明公園、空軍子弟小學旁合影。後排左起，大姊，我、媽媽、爸爸，前排左起是大弟、小妹和小弟。(作者提供)

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

2026-02-01 01:22

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能