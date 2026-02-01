封面故事／H-1B審核收緊 是為哪椿？

川普政府的H-1B新規將使已經短缺的醫療人員更加難找。(美聯社)

工作簽證 (H-1B )是國際學生留美的主要管道。美國每年的H-1B簽證的發放量上限為6.5萬個，另外還有2萬個名額給予擁有碩士學位及以上申請者，若申請人數超額就進行隨機抽籤。國土安全部(DHS)2025年11月23日宣布，工作簽證的隨機抽籤(random lottery)將改用新的加權選擇(weighted selection)制度。該制度將於2026年2月27日生效。有關人士預計，新制度將大幅提升擁有高工資、高技術的外籍勞工取得H-1B簽證的機率。

川普政府對H-1B工作簽證的海外申請費用提高至10萬元。(路透)

H-1B簽證分級與抽籤表。(資料來源：Akin Gump法律事務所)

兩措施 限制外籍者留下

芝加哥王志東律師事務所律師程奕天主要負責該律師事務所的工作簽證申請。他在工作中發現，移民局對H-1B的審核收緊了，如對H-1B的審核時間延長了。過去，H-1B審核一般需要三至六個月，現在則延長到七至八個月。目前，政府採取兩種措施限制一般外籍人士在美就業，一是增加高工資、高技術等級的外籍人士的中簽機率；二是對海外申請H-1B徵收10萬元的「進口人才」的費用。

程奕天說，從今年開始，移民局將薪資、技術等級與中簽率掛鉤，申請人的薪資、技術等級愈高，中簽機率愈大。政策制定者認為，越是高技術人才領取的薪水愈高，故抽到簽證的可能性愈大。

移民局將依據勞工部所訂的通行薪資標準(Prevailing Wage)，將工作劃分為 Level I 至 Level IV 四個等級，並給予不同「加權」。 「對崗位本身的資歷和獨立性要求愈高，工資也愈高。」在新規則下，Level IV (四級)可以抽籤四次，Level III (三級)可以抽籤三次，以此類推。有機構計算後認為，四級申請者的中簽率將比過去提高100%以上，一級申請者的中簽率可能跌至50%。

他說，移民局推行工資加權抽籤的用意是把簽證發給工作複雜和工資較高的人才，並防止工作簽證的濫用。但是，對於有的專業而言，薪資和工作複雜度並不直接對等。例如，剛畢業的年輕醫生和律師，因缺乏經驗和訓練，需要在資深專業人士的密切監督下工作，可能只屬於一級 (Level I) 或二級 (Level II)，但不能說明他們的工作不複雜。美國醫院協會曾提交意見，稱78%的醫生位於一級和二級。按工資加權的H-1B抽籤新規則，會對農村地區和醫療資源匱乏地區的醫院特別不利。因此，這個分類有爭議。

2025年9月21日，白宮透過總統公告宣布，對凡是為在美國境外、且尚無H-1B簽證的外籍人士提交的H-1B申請，須附加一筆10萬美元的補充費用。這個資訊在社群媒體上迅速傳播，造成緊張。許多美國公司得到這個消息後，立刻通知去國外休假的雇員，要他們迅速返美。 「我們接到這個消息後，也是趕快通知我們的客戶，立即返回美國。」

雇主需支付10萬費用

他說，移民局和國務院後來對這個政策做了細化。具體規定是，如果雇主希望雇用身在海外的人才，且其H-1B申請是在2025年9月21日之後提交的，則必須透過財政部網站(pay.gov)支付額外的10萬元費用。但是，該費用不適用於人在美國境內，且雇主申請將其身分變更為H-1B或申請H-1B延期的人。「這項費用僅適用於在生效日之後將外國人才帶進美國的雇主。」

移民局解釋，下列情況的申請不收費，現有簽證持有人離開美國並在海外美國使領館申請H-1B簽證、申請H-1B身分變更、申請H-1B身分延期。此外，雇主要雇用 F-1 學生、H-4 (H-1B的配偶)工作許可持有者或其他非移民身分人士，若為這些人士申請 H-1B，也無須支付此費用。「這些申請屬於身分變更申請。」不過，當H-1B持有者從一家雇主跳槽到另一家雇主時，可能會觸發此費用。

H-1B持有者失業後通常有60天的寬限期(grace period)，可以在此期間找到另一個工作，或變更為其他身分，或離開美國。如果失業超過60天，他們必須離境，並到境外申請簽證。「如果離境後重新申請新的H-1B簽證，且申請符合公告範圍，則會觸發10萬元的費用。」若是他們在待審期間離開美國，可能會被視為「放棄」，轉為領事館辦理，雇主則需要支付相關費用。

他說，過去，H-1B持有人自己辭職或被解雇，會有60天寬限期。申請人只要在寬限期內找到工作，雇主重新提交申請即可。但現在，已經有H-1B持有人在寬限期內收到移民局發出的上庭通知(NTA)。 「上庭通知就是要他們離開。」他說，過去很少出現這種情況。

H-1B新規公布，第1級申請者中籤機率大減。示意圖。(路透)

其他工作簽證 標準提高

程奕天說，移民局對傑出人才(EB-1)的標準，尤其是傑出人才EB-1A類，要求更加嚴格了。 「我觀察，為了證明這些人才的卓越和突出，移民局要求提供更多的證明資料。」他感到，補充資料的案例多了，時間也延長了。

現在，美國駐外領事館簽證官在審核學生簽證時，要對他們的社交帳號進行審查。因此，簽證申請的時間也變長了。過去，學生在美國境內的有效停留期間是學業結束之後(D/S)，他們可以從大學讀到博士畢業，無須申請簽證延期。2025年8月，國土安全部通過新的規則，將F-1學生簽證設為不超過四年。如果繼續讀研究所或延長停留，需要申請延期，繳交申請費。

加州洛杉磯律師黃笑生發現，合法移民申請工作簽證、跨國公司經理簽證(L-1)以及傑出人才簽證都變難了。 「如果曾經是共產黨員，申請也不會批准。」他說，移民法上有這個規定，但過去沒有嚴格執行。現在，他們要申請豁免，才能留下來。

程奕天建議，留學生要事先規畫，若有時間節點，一定要提前申請，不申請就會導致身分過期，留下不良紀錄。若是大學四年不能畢業，就要提前提出簽證延期。他說，留學生遇到這些問題後，要去學校的外國學生辦公室(DSO)諮詢。他表示，許多留學生往往低估了相關政策和程序的複雜性，最後耽誤了留學和工作。他提醒，如果遇到具體法律問題，先核實資訊來源，再諮詢專業律師，為未來的學習和職業道路提早規畫。

圖為印度一家美國簽證顧問中心。部分印度民眾在申請H-1B簽證時，面臨不少困境，印度政府已為此向美方提出關切。(路透)

提高費用 針對簽證欺詐

加州洛杉磯律師劉龍珠說，工作簽證的本意是美國找不到這樣的人才，只好邀請外國人來美國公司工作。 「美國公司在3億美國人中都找不到需要的技術人才，可見此人的稀有，支付10萬元不算什麼。」他分析，政府多收10萬元目的是防止工作簽證中的詐欺。

他表示，相關機構調查發現，工作簽證中的一半是虛假的，包括公司是不存在的，工作崗位是虛構的，甚至受益人的學歷和經歷都是偽造的。「這個10萬元就是公司造假的代價。」

由於工作簽證的申請難度加大，一些中國留學生開始透過創業的方式留在美國。他說，留學生創業需要幾個條件，如資金、經驗和關係等，若沒有這些條件，創業很難成功。 「因此，留學生創業的成功率極低。」他說，不能排除這裡面有非法交易。於是，移民局也開始調查留學生的新創公司。

綠卡婚姻移民 審查變嚴

婚姻移民是速度最快的移民方式。在過去，只要和美國公民結婚，外國人很快就能獲得綠卡，而且沒有名額限制。於是，婚姻移民的作假比率較高。移民局也知道這裡面漏洞很多，但是查起來很難。於是，移民局就採取拖的辦法，把批准程序拉長。這樣，假的申請就會逐步露餡。

他說，川普擔任總統之前為紐約的房地產建築商。在他的建築工人中，就有一些非法移民 。因此，他知道這些非法移民如何解決身分問題，也了解移民法中的「彎彎繞」。川普的現任太太來自東歐，也申請過婚姻移民。「川普也知道婚姻移民中的作假行為。」

楊旭強說，現在，政府對入籍申請的審查也變嚴了。不久前，政府暫停了大部分人的入籍宣誓，把許多入籍申請擱置。「有的申請已經批准了，但是並不告知何時宣誓，只有宣誓了才能算作公民。」他估計，政府可能在研究新的入籍標準，重新審查申請人的背景。

他說，移民局也在擴大審查入籍者。過去，重新審查的入籍案件每年不超過100件，今後每年審查預計增加至1000件。如果發現問題，移民局會啟動撤銷入籍的程序。

在紐約曼哈頓執業的律師邱惠月表示，從川普推出政策過程來看，他對新聞報導相當關注，所做的決定也與當時發生的新聞事件密切相關。例如，美國本土畢業生很難找到工作，故總統開始對外籍學生下手。

他說，國際學生可以創業，但需要避開法律的陷阱。F-1學生創業者可以將公司的股份轉給投資人，自己領取員工薪資。

他說，國際學生畢業後可以申請實習(OPT)，一般專業的實習期是一年，科學、技術、工程、數學專業(STEM)畢業生再加兩年實習期。現在，移民局要求嚴了，移民與海關執法局(ICE)開始調查OPT期間從事的工作是否和專業相符。例如，如果是IT專業畢業生，OPT期間卻在一個中餐館打工，就不符合要求。

圖為西雅圖亞馬遜總部，亞馬遜雇用H-1B的人數逾1萬5000人，為各企業之冠。H-1B簽證費用新規讓不少外國專業人士重新思索美國夢。(中央社)

學生留美創業 有風險

有的國際學生找不到工作，就自己創業。他說，相關的法律也比較奇特，如在前一年的普通OPT是可以自雇的，但是在隨後的兩年STEM OPT期間又不准國際學生自雇。於是，留學生開始鑽法律的漏洞。例如，甲同學創辦了一家A公司，乙同學創辦了一家B公司，甲和乙同學用各自創辦的公司為對方辦理OPT掛靠。

ICE釣魚執法 被迫離開

最危險的是，有的國際學生在網路上找到宣稱可以辦理OPT掛靠的公司廣告，就聯絡了這些公司。他們付錢以後，發現這些廣告背後是ICE釣魚執法，最後導致錢財兩失。為了避免ICE繼續追究法律責任，他們只能被迫離開美國。

他說，這個政策也招來批評。

世界首富馬斯克在美國第一次創業的時候，也是F-1學生身分。「如果按照今天嚴苛的法律，美國就可能沒有特斯拉等一系列優秀的公司。」

有20年執業律師經驗的邱惠月表示，他的客戶中從F-1學生身分起步創業成功的案例很多。這些學生所學的專業很廣，從大眾傳播媒體、行銷、數據科學，到電子科技，機械工程等，不一而足。有的學生經營社群媒體的多頻道網路(MCN)，也就是與影片平台合作，雇用二、三十個主播，在美國的社媒上行銷帶貨。也有人創辦特色地產經紀公司，線上線下的生意做得風生水起。也有人創辦找工作的內推公司，與大公司員工合作，幫助畢業生尋找內推，輔導面試，找到心儀的金融業高薪工作。

他說，F-1身分並沒有限制留學生的創業熱情。

國土安全部網站稱，在美國的國際學生可以使用F-1簽證的OPT進行短期商業活動，但如果想長期創業，他們通常需要轉為其他類型的簽證，如 E-2簽證 (條約投資者)、H-1B簽證 (雇主擔保) 或O-1簽證 (傑出人才，科學、教育、商業、體育為O-1A；藝術及電影/電視為O-1B)。這些簽證分別要求申請人進行投資 (E-2)、具備專業技能 (H-1B)或擁有公認的國際聲譽 (O-1)，才能在美國建立和經營自己的企業。

他說，國土安全部網文提到E-2簽證，允許條約國公民在美國進行投資，以便在美國生活和工作，只要企業經營良好，可無限期續約。同時，配偶可以工作。其要求並不高，如投資10萬美元以上等，但中國、香港、澳門、馬來西亞、越南等國的人不能申請，而韓國、日本、新加坡和台灣的人則可以。