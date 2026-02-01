我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

美國現象／華裔女導演車被盜走 導戲「生財設備」盡失

記者邵敏
聽新聞
test
0:00 /0:00
監控中，可疑男士用工具敲碎車玻璃，盜車而去。（圖／受訪者摩根提供）
監控中，可疑男士用工具敲碎車玻璃，盜車而去。（圖／受訪者摩根提供）

加州短劇華裔女導演摩根，去年8月開始旅居生活，她「以車為家」，幾乎所有家當都放在車上，包括攝影器材、生活用品等。但年底的一天，汽車突然被盜，摩根無奈表示，所有家當以及工作所需的「生財設備」全被偷。

2025年12月12日，摩根把車停在洛杉磯市區劇組工作室門口，她和演員正在討論服裝問題，與外面街道僅一牆之隔。製作人到工作室時，發現門外地上有碎玻璃，第一反應是有人車被砸，摩根聞聲出來，發現自己的車已經不翼而飛。

摩根再次於拖車場看見愛車時，車子已經變得傷痕累累。(圖／受訪者摩根提供)
摩根再次於拖車場看見愛車時，車子已經變得傷痕累累。(圖／受訪者摩根提供)
被盜汽車找回時幾乎報廢，輪胎嚴重變形。（圖／受訪者摩根提供）
被盜汽車找回時幾乎報廢，輪胎嚴重變形。（圖／受訪者摩根提供）

摩根第一時間報警，當晚接到警方電話，被告知汽車在高速公路找到。等摩根趕到拖車場時，她看到整部車幾乎報廢，輪胎已爆並嚴重變形，安全氣囊全都彈出。警察告訴她，這部車在高速公路上發生交通事故，與另外一部車激烈相撞，盜車賊當場棄車而逃，車上還發現遺留的子彈。

汽車找回時，車內被翻得亂七八糟，貴重財物已失。（圖／受訪者摩根提供）
汽車找回時，車內被翻得亂七八糟，貴重財物已失。（圖／受訪者摩根提供）

這位女導演表示，車內相機和鏡頭都被對方拆開拿走，衣物也翻得亂七八糟，她苦笑稱，「小偷沒有把我整個家搬空，留了些生活用品，讓我可以繼續過日子。」讓摩根慶幸的是，她藏在汽車後座的一個相機箱安全存活。

女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷，不得不重新安裝轉換器。（圖／受訪者摩...
女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷，不得不重新安裝轉換器。（圖／受訪者摩根提供）
女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷。（圖／受訪者摩根提供）
女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷。（圖／受訪者摩根提供）

遭遇盜車事件後，摩根上網搜索發現，她的這部起亞(Kia)汽車，是全美失竊率最高的車型之一。網上一群稱作Kia Boyz的群體，專門拍攝製作、發布偷車影片，並互相模仿，「偷車、亂開、撞車、再跑掉，最後留給車主面對這些後果。」

對於摩根來說，不幸的事還在繼續發生，起亞車失竊、被撞並報廢後，她新買了一輛二手車。2026年1月12日晚，摩根在拉斯維加斯(Las Vegas) Rio Hotel停車一晚，第二天早上發現汽車底盤下面的觸媒轉換器(catalytic converter)被偷，「一發動引擎，聲音大到讓我覺得車子隨時會爆炸。」

這一天距離她上部車被盜僅一個月時間。

加州 南加 洛杉磯

上一則

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

下一則

美國現象／以車為家被當流浪漢 華裔女導演的非浪漫旅行

延伸閱讀

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元
觀影說劇╱「幸福之路」張震化身外送員 小童星暖哭全場

觀影說劇╱「幸福之路」張震化身外送員 小童星暖哭全場
NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮

NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮
金馬影帝徹底消失變外送員 8歲女兒一句話暖哭全場

金馬影帝徹底消失變外送員 8歲女兒一句話暖哭全場

熱門新聞

美航副駕駛山姆‧利雷在2025年1月華府空難中喪生，老雷利夫婦(圖右)5月在國會聆聽運輸部長達菲在聽證會上的發言。(路透)

封面故事／華府空難周年／飛行員父 為罹難兒找真相

2026-01-25 01:28
紅藍卡的初始參加期(Initial Enrollment Period，簡稱IEP)是指剛滿65歲的前三個月、生日本月、之後的三個月，總共加起來七個月的期間，就是初始參加期。(美聯社)

醫保123／你不知道的今年紅藍卡細節

2026-01-25 01:25
法拉盛「制服店」在緬街已逾70年，店主明建華和先生馬宏晉站在店門口，想退休卻不忍心讓老顧客失去多年來購買制服的管道。(特約記者許振輝╱攝影)

美國現象／法拉盛制服店 走過70年風華

2026-01-25 01:24
2025年1月29日晚間，一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為25年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。(歐新社)

封面故事／華府空難周年／波多馬克河在嗚咽…悲劇3主因

2026-01-25 01:26
冬季蔥價高企，一把接近2美元。(記者徐蓓蓓／攝影)

生活／自家庭院蒔花弄草 也帶來商機

2026-01-25 01:18

理財百科／「川普帳戶」幾歲可開設？有多少補助？

2026-01-25 01:16

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克