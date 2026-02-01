美國現象／華裔女導演車被盜走 導戲「生財設備」盡失

監控中，可疑男士用工具敲碎車玻璃，盜車而去。（圖／受訪者摩根提供）

南加州 短劇華裔女導演摩根，去年8月開始旅居生活，她「以車為家」，幾乎所有家當都放在車上，包括攝影器材、生活用品等。但年底的一天，汽車突然被盜，摩根無奈表示，所有家當以及工作所需的「生財設備」全被偷。

2025年12月12日，摩根把車停在洛杉磯 市區劇組工作室門口，她和演員正在討論服裝問題，與外面街道僅一牆之隔。製作人到工作室時，發現門外地上有碎玻璃，第一反應是有人車被砸，摩根聞聲出來，發現自己的車已經不翼而飛。

摩根再次於拖車場看見愛車時，車子已經變得傷痕累累。(圖／受訪者摩根提供) 被盜汽車找回時幾乎報廢，輪胎嚴重變形。（圖／受訪者摩根提供）

摩根第一時間報警，當晚接到警方電話，被告知汽車在高速公路找到。等摩根趕到拖車場時，她看到整部車幾乎報廢，輪胎已爆並嚴重變形，安全氣囊全都彈出。警察告訴她，這部車在高速公路上發生交通事故，與另外一部車激烈相撞，盜車賊當場棄車而逃，車上還發現遺留的子彈。

汽車找回時，車內被翻得亂七八糟，貴重財物已失。（圖／受訪者摩根提供）

這位女導演表示，車內相機和鏡頭都被對方拆開拿走，衣物也翻得亂七八糟，她苦笑稱，「小偷沒有把我整個家搬空，留了些生活用品，讓我可以繼續過日子。」讓摩根慶幸的是，她藏在汽車後座的一個相機箱安全存活。

女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷，不得不重新安裝轉換器。（圖／受訪者摩根提供） 女導演新買的汽車，底盤下面的觸媒轉換器被偷。（圖／受訪者摩根提供）

遭遇盜車事件後，摩根上網搜索發現，她的這部起亞(Kia)汽車，是全美失竊率最高的車型之一。網上一群稱作Kia Boyz的群體，專門拍攝製作、發布偷車影片，並互相模仿，「偷車、亂開、撞車、再跑掉，最後留給車主面對這些後果。」

對於摩根來說，不幸的事還在繼續發生，起亞車失竊、被撞並報廢後，她新買了一輛二手車。2026年1月12日晚，摩根在拉斯維加斯(Las Vegas) Rio Hotel停車一晚，第二天早上發現汽車底盤下面的觸媒轉換器(catalytic converter)被偷，「一發動引擎，聲音大到讓我覺得車子隨時會爆炸。」

這一天距離她上部車被盜僅一個月時間。