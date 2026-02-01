詐騙ing／低價補漆？停車場詐騙在加州捲土重來

我的頻道

記者謝雨珊
華女幾天前在亞凱迪亞的大華99超市停車場，被一名墨裔年輕男子攔下，對方指出她的車身有數道刮痕，並聲稱可幫忙「簡單處理」進行補漆。圖為這名男子在幫Linda「噴漆修車」。（范女士提供）
華女幾天前在亞凱迪亞的大華99超市停車場，被一名墨裔年輕男子攔下，對方指出她的車身有數道刮痕，並聲稱可幫忙「簡單處理」進行補漆。圖為這名男子在幫Linda「噴漆修車」。（范女士提供）

加州近日再傳停車場修車詐騙案例。一名居住在亞凱迪亞市(Arcadia)的范姓女士Linda表示，幾天前在大華99超市停車場，因輕信陌生人可低價快速修復車身刮痕，結果不僅車況惡化，後續維修費用可能更高達數千元。

Linda表示，當天她正準備進入超市購物，被一名西裔年輕男子攔下，對方指出她的車身有數道刮痕，聲稱可透過「簡單處理」補漆，無需送往修車廠。該男子最初開價350元現金，隨後經過Linda的「殺價」降至250元。西裔男子保證可在30至40分鐘內完成修復。

由於對方外表年輕，看起來無害，原本心存疑慮的Linda最終選擇相信對方，甚至還因為身上不夠現金，特地進入超市提領250元現金交付。她表示，當時心想剛好買個菜，約半小時後回來，車子應該也能順利修好，「覺得時間剛剛好，也沒多想。」

華女從超市出來之後，原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修...
華女從超市出來之後，原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。（范女士提供）

當她購物結束返回停車場時，卻發現對方並未使用任何專業修車設備。該名男子還向她表示，修復後需回家等待約三小時，再用清水沖洗，效果才會顯現。然而，范Linda回家後發現，車身原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。

她事後求助，才了解到這種「停車場快速補漆」的手法，其實早在十多年前就已被揭露為常見詐騙。她也發現這種手法似乎有「回潮」的趨勢，許多網友也表示曾遇到過類似情況。她無奈地說：「當時完全沒想過修噴漆可以搞出什麼花樣，結果因此損失上千元。」

她隨後向多家專業修車廠諮詢，第一家修車大廠表示必須拆卸兩塊鈑件、重新整平並專業噴漆，報價約5000美元。由於大廠修車報價過高，Linda透過小紅書聯繫了七家業者，最終將她的Lexus紅色愛車送往一家專門噴漆的修車廠，無需拆卸兩塊鈑件，報價為900美元。在充分了解整個維修流程後，她才放心將車輛交付修理。

范Linda表示，事後進一步了解才知道，汽車烤漆必須透過電腦系統比對車輛年份與原廠色號，並在具備除塵設備的專業環境中施工，後續還需經過拋光等多道程序，才能確保顏色與質感一致，絕非在停車場臨時噴漆就能完成。她希望藉由自身的經歷提醒民眾提高警覺。

