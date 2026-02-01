詐騙ing／遠距高薪？灣區60歲女一生積蓄被騙光

我的頻道

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

編譯林思牧
Meta正在推出新工具，幫助用戶更快地識別詐騙。(Meta網頁)
舊金山灣區一名60歲女子，接受一份她以為是臉書(Facebook)公司提供的遠距工作。結果她不但沒有賺到薪水，一個半月間還被騙走畢生積蓄的17萬6000美元。

洛杉磯ABC電視台報導，布倫塢(Brentwood)居民佛爾賽斯(Dawn Furseth)表示，去年秋天她替一家灣區的軟體公司完成了合約工作，10月開始找新工作。

她說：「你知道，你會收到這樣的郵件：『嘿，我們有個兼職工作，遠距辦公，你每天只需要工作幾個小時。』就我當時的情況而言，聽起來還不錯…那就試試吧。」

佛爾賽斯說，一位名叫「Lily」(莉莉)的女士告訴她，這份工作在臉書的廣告管理中心，解釋說她將負責在平台上投放廣告，因為他們正在測試人工智慧。「它現在還處於測試階段。所以，所有那些軟體產業的流行詞彙，再加上我的職業生涯也是在軟體領域。所以這看起來很可靠。我想，好吧。」佛爾賽斯說。

她被安排了一位「培訓導師」(training mentor)在入職過程中指導她，但除了一次電話之外，其他都只通過WhatsApp與她聯繫。她說：「在導師的指引下，我從銀行帳戶轉帳放到加密貨幣平台，然後再把錢轉到臉書應用程式裡。這筆錢就存放在一個數位錢包裡，我用它來投放廣告。」

佛爾賽斯表示，當時她就應該對此有所警覺。但她說當她登入那個她以為是正規的臉書應用程式時，卻看到了來自她真實臉書帳戶的所有訊息。至今佛爾賽斯仍然搞不清楚那些騙子是如何得到她臉書上的資訊，但她相信了那是真的臉書App。

在接下來的幾周裡，佛爾賽斯說她投放了大量的臉書廣告，她的帳戶顯示盈利頗豐。六周後，她還差最後一個廣告就能兌現所有收益。「我以前覺得自己很聰明…但他們騙倒了我。」佛爾賽斯說，「我只想取出40萬美元…他們卻說， 『你操作不對，你應該全部取出』。」

接著騙子冒充臉書客服人員，威脅要凍結她所有的資金，除非她先支付20%的罰款。到最後她發現她存進去的17萬6000元都不見了，那是她一生的積蓄。

臉書與WhatsApp的母公司Meta表示，詐騙分子經常在多個平台上尋找受害者，這使得詐騙的範圍和規模更難被發現。現在Meta正在推出新工具，幫助用戶更快地識別詐騙。Meta的報告稱，全球已有超過680萬個與犯罪詐騙中心有關的WhatsApp帳戶已被封鎖。

