周日動動腦／檀香山普納荷高中 因哪兩位校友而聞名天下？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.據說皮蛋的發明始於明代，當時不叫皮蛋，而叫什麼？

2.哈利波特 電影中那頭發光的雄鹿守護神，其實是一隻什麼動物穿著LED燈的背心？

3.北美最早的兩個唐人街始建於1850年代，一個在舊金山，另一個在哪裡？

4.當年尼克森訪華，中國贈送美國一對熊貓，美國則回贈兩隻什麼給中國？

5.委內瑞拉前總統馬杜洛 在從政前，曾從事哪個職業？

6.檀香山的普納荷(Punahou)高中建於1841年，它因哪兩位校友而聞名天下？

7.唐代大書法家歐陽詢以「九成宮醴泉銘」名留千古，此宮遺址位於今陝西省的哪個縣？

8.美國哪一位總統曾代表美國，向當年發動政變推翻夏威夷女王之事正式道歉？

9.「揚州八怪」之一的鄭板橋曾自稱「青藤門下一走狗」，青藤實指明朝某才子，此人是誰？

10.不少亞洲國家都曾被歐洲國家殖民，除了中國、日本，您能再找出四個沒被殖民過的嗎？

答案：1.混沌子 2.蘇格蘭獵鹿犬 3.維多利亞 4.麝牛 5.公車司機 6.孫中山、歐巴馬 7.麟遊 8.柯林頓

9.徐渭 10.泰國、韓國、不丹 、尼泊爾