我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

周日動動腦／檀香山普納荷高中 因哪兩位校友而聞名天下？

吳菲
聽新聞
test
0:00 /0:00

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.據說皮蛋的發明始於明代，當時不叫皮蛋，而叫什麼？

2.哈利波特電影中那頭發光的雄鹿守護神，其實是一隻什麼動物穿著LED燈的背心？

3.北美最早的兩個唐人街始建於1850年代，一個在舊金山，另一個在哪裡？

4.當年尼克森訪華，中國贈送美國一對熊貓，美國則回贈兩隻什麼給中國？

5.委內瑞拉前總統馬杜洛在從政前，曾從事哪個職業？

6.檀香山的普納荷(Punahou)高中建於1841年，它因哪兩位校友而聞名天下？

7.唐代大書法家歐陽詢以「九成宮醴泉銘」名留千古，此宮遺址位於今陝西省的哪個縣？

8.美國哪一位總統曾代表美國，向當年發動政變推翻夏威夷女王之事正式道歉？

9.「揚州八怪」之一的鄭板橋曾自稱「青藤門下一走狗」，青藤實指明朝某才子，此人是誰？

10.不少亞洲國家都曾被歐洲國家殖民，除了中國、日本，您能再找出四個沒被殖民過的嗎？

答案：1.混沌子 2.蘇格蘭獵鹿犬 3.維多利亞 4.麝牛 5.公車司機 6.孫中山、歐巴馬 7.麟遊 8.柯林頓

9.徐渭 10.泰國、韓國、不丹、尼泊爾

哈利波特 不丹 馬杜洛

上一則

談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

下一則

電影世界／「狂野時代」場景設計 超寫實瑰麗

延伸閱讀

周日動動腦／中國大陸地理上最南的村鎮是哪裡？

周日動動腦／中國大陸地理上最南的村鎮是哪裡？
周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?

周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?
周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?

周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?
周日動動腦第100次／大埃及博物館是哪一國的建築師團隊設計的？

周日動動腦第100次／大埃及博物館是哪一國的建築師團隊設計的？

熱門新聞

美航副駕駛山姆‧利雷在2025年1月華府空難中喪生，老雷利夫婦(圖右)5月在國會聆聽運輸部長達菲在聽證會上的發言。(路透)

封面故事／華府空難周年／飛行員父 為罹難兒找真相

2026-01-25 01:28
紅藍卡的初始參加期(Initial Enrollment Period，簡稱IEP)是指剛滿65歲的前三個月、生日本月、之後的三個月，總共加起來七個月的期間，就是初始參加期。(美聯社)

醫保123／你不知道的今年紅藍卡細節

2026-01-25 01:25
法拉盛「制服店」在緬街已逾70年，店主明建華和先生馬宏晉站在店門口，想退休卻不忍心讓老顧客失去多年來購買制服的管道。(特約記者許振輝╱攝影)

美國現象／法拉盛制服店 走過70年風華

2026-01-25 01:24
2025年1月29日晚間，一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為25年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。(歐新社)

封面故事／華府空難周年／波多馬克河在嗚咽…悲劇3主因

2026-01-25 01:26
冬季蔥價高企，一把接近2美元。(記者徐蓓蓓／攝影)

生活／自家庭院蒔花弄草 也帶來商機

2026-01-25 01:18

理財百科／「川普帳戶」幾歲可開設？有多少補助？

2026-01-25 01:16

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克