醫藥／性功能障礙 恐是三高警訊

陳雨鑫
許多男性不舉後才發現自己是三高患者；示意圖。（圖／123RF）
性功能障礙困擾，常讓許多人難以啟齒。醫師表示，性功能障礙好發的年齡以50歲以上最多，主要是性功能障礙的發生仍與三高有直接關係。生殖系統是血管分布最多的器官之一，加上男性生殖器與其他器官如肝腎相比，較能直接觀察出症狀，不少患者不舉後才發現自己是三高患者。醫學上，時常將陽痿當作三高的先驅疾病。

以台灣為例，健保資料數據中，2021年因性功能障礙就醫的患者，以50歲到59歲最多，到了2022年及2023年，人數最多的年齡層降至40到49歲。陳煜表示，近年因性功能障礙就醫的年齡層愈來愈年輕，主要與「就醫觀念改變」有關，10年前因性功能障礙就醫的患者，通常不舉超過五年才就醫，現在多數是三到五周不舉，就到門診報到。

不舉年輕化的另一個原因是「心血管疾病」年輕化，台灣林口泌尿科系副系主任陳煜表示，高血壓、高血糖、高血脂等三高疾病中，與性功能障礙最有關係的就屬「糖尿病」，近年飲食西化等因素，糖尿病患者明顯有年輕化趨勢，也讓性功能障礙的患者愈來愈年輕。曾有一名年僅19歲的大學生，因不舉求診，極為年輕的患者通常是心因性引起，但排除心因性因素後發現，該名患者是因第二型糖尿病引起的性功能障礙。

台灣健保署醫務管理組專門委員陳依婕表示，分析台灣地區主診斷為性功能障礙的共病情形，其中「攝護腺肥大伴有下泌尿道症狀」連三年都占共病第一位，且前四名的共病都以泌尿科疾病為主。高血壓則是連續三年都位居性功能障礙共病第五位，接續則有頻尿、糖尿病、末梢血管疾病以及焦慮症。

陳煜說，數據顯示泌尿道疾病為最常見共病的現象，是因為性功能障礙者，多數會掛泌尿科看診，泌尿科醫師除了看不舉，同步會診察患者是否有泌尿道疾病。僅有少數醫師會一併檢查是否有心血管疾病，甚至確認患者是否有身心問題。實際上，性功能障礙者多數都是三高患者，近年在男性學醫學會的積極宣導下，泌尿科醫師較會主動針對不舉的患者，抽血檢查是否有三高問題。

陳依婕表示，若要釐清性功能障礙者是否有心血管疾病，可透過血液檢查、尿液檢查等確認。

陳煜表示，性功能障礙者近年接受治療的意願愈來愈高，赴泌尿科就醫雖可診斷出不舉，若醫師沒有多一分心力協助確認不舉的原因是疾病引起還是心因性，恐會反覆發生。他提醒，不舉除了可赴泌尿科就醫，也該提高警覺，到心臟科或家醫科確認是否有心血管疾病。

