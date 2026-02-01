養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

馬鈴薯雖然大多由澱粉組成，但屬於優質的根莖類食物，正確吃能補充讓人健康的營養素。心血管內科醫師介紹馬鈴薯的好處，以及最佳的料理方式。

台灣心血管內科醫師、科普博主王星表示，一項8萬人參與、時間長達33年的大型研究指出，愛吃馬鈴薯的人更長壽，而且能降低心血管堵塞的風險。研究顯示，與每周吃馬鈴薯≤六個的人相比，每周吃煮馬鈴薯≥十四個的人，全因死亡風險會下降12%。

每天煮馬鈴薯攝入量如果增加100克，全因死亡、心血管疾病 風險、缺血性心臟病 風險、急性心肌梗塞死亡風險會下降4%；當每天馬鈴薯攝入量達到200克時，全因死亡風險趨於平緩，也就是說不需要吃超過200克。

馬鈴薯是第二大膳食纖維的來源，也是人體維生素C的重要來源，而且鉀的含量也非常高，每100克煮熟未去皮的馬鈴薯，能夠補充人體每日鉀攝入量14%，也就是說吃一個100克煮馬鈴薯，就滿足了人體每天對鉀需求的14%。

膳食纖維、維生素C、鉀這些營養素都是有利於降低全因死亡風險、心血管疾病風險，以及冠心病的風險，所以吃馬鈴薯能夠降低心血管堵塞的風險，以及讓人更長壽。

馬鈴薯是蔬菜，但是含有大量的澱粉，所以馬鈴薯也是主食，而且被認為是優質的碳水。

馬鈴薯雖然優質，但有兩種料理方法不推薦但食用，第一個就是大家熟知的發芽馬鈴薯不能吃；第二個是油炸馬鈴薯，包括洋芋片、炸薯條會增加三高 以及心血管堵塞的風險，這樣等於失去馬鈴薯原本有益心血管的好處了，建議少吃。