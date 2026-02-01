娛樂／「蒙面歌王」第14季 罕見雙重淘汰掀高潮

MLB球星大衛歐提茲（右）變裝成紅眼怪獻唱掀起節目高潮，左為主持人尼克坎農。（取材自X平台帳號@MaskedSingerFOX）

福斯電視網（Fox）討論度超高的歌唱比賽節目「蒙面歌王」（The Masked Singer）早前正式回歸，第14季第一集首播果然再次掀起話題，不僅有一系列荒誕造型且線索充足的全新蒙面歌王選手，更罕見在第一集上演本季首次「雙重淘汰」，其中一名遭淘汰的參賽者身分被評審猜中，脫下面具瞬間掀起全場高潮，另一組選手則被刻意保留身分，留下懸念，吊足觀眾胃口。

英國「每日郵報」報導，新一季「蒙面歌王」延續節目一貫的高娛樂性與戲劇張力，參賽角色橫跨動物、食物、奇幻生物等各式設定，包括「茄子」（Eggplant）、「豬卡索」（Pugcasso）、「柯基女王」（Queen Corgi）、「聖甲蟲」（Scarab）、「可頌雙人組」（The Croissants）、「銀河少女」（Galaxy Girl）、「冰淇淋甜筒小姐」（Snow Cone）、「魟魚」（Stingray）、「大眼怪」（Googly Eyes）以及壓軸登場的「貓女巫」（Cat Witch），在舞台上輪番獻唱。

主持人尼克坎農（Nick Cannon）再度回歸執掌主持棒，評審陣容則由老班底羅賓西克（Robin Thicke）、珍妮麥卡錫（Jenny McCarthy）、著名華裔演員鄭肯（Ken Jeong），以及本季續任的英國女歌手麗達奧拉（Rita Ora）共同組成。

「蒙面歌王」第14季評審羅賓西克（左起）、珍妮麥卡錫、鄭肯與麗達奧拉。（取材自X平台帳號@MaskedSingerFOX）

銀河少女 好萊塢 演員現身？

節目開始之初，4名評審先以開場歌曲炒熱氣氛，羅賓與麗達的唱將實力不容小覷，珍妮與鄭肯的則為現場嚴肅的競賽氛圍增添幾分驚喜與笑料。接著，第一位正式登場的歌手是「銀河少女」，只見她戴著發光行星造型頭飾，整體宛如一顆自帶光環的星體，視覺吸睛。她選唱新生代創作歌手查普爾羅恩（Chappell Roan）的〈超級前衛現代女孩〉2023年的快歌（Super Graphic Ultra Modern Girl），展現十足爆發力。「銀河少女」演唱完畢後，評審全體起立鼓掌。

當「銀河少女」真實身分的線索出現「13號星期五」，麗達聯想到電影「辣媽辣妹」（Freaky Friday），猜測可能是正準備復出，正在重建歌手人設的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）；珍妮則從驚悚系列電影的線索，推測是「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）女星珍妮佛樂芙休伊（Jennifer Love Hewitt）；鄭肯則將洛杉磯相關提示，以及2016年愛情歌舞劇「樂來越愛你」（La La Land）的提示，猜測是好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）。

修繕工 沙啞聲線呼之欲出

接著登場的是「修繕工」（Handyman），即使經過變聲處理，他低沉沙啞的嗓音依舊具備相當的辨識度。介紹影片中提到，他曾與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、「六人行」寇特妮考克斯（Courteney Cox）等巨星有過交集。

「修繕工」演唱經典的節奏藍調舞曲「Shake Your Groove Thing」，但評審的目光全部集中在他的渾厚嗓音。

鄭肯猜測是伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba），並將「黑桃A」線索與艾巴的香檳品牌聯想在一起；羅賓則認為，「修繕工」的聲線更接近傳奇饒舌歌手唐洛柯（Tone Loc），也呼應其曾參演1994年的推理喜劇電影「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）；麗達則猜測是飆車系列電影「玩命關頭」（Fast & Furious）的光頭主演馮迪索（Vin Diesel）。

在犬系角色方面，「豬卡索」（Pugcasso）與「柯基女王」（Queen Corgi）接續登場，展開一場風格迥異的對決。「豬卡索」的線索提到他放棄繼承家族事業，選擇不同的人生道路，畫面中出現棒球本壘板與倫敦大笨鐘，並暗示曾在某場重要對決中奪冠。「柯基女王」選唱百老匯 名曲、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）主唱的「Don’t Rain On My Parade」。

「豬卡索」以略帶南方口音的嗓音，演唱艾力克斯華倫（Alex Warren）的深情歌曲「Ordinary」，流露真摯情感，大獲好評。鄭肯認為，他的歌聲不像職業棒球運動員，猜測是拉斯維加斯獨立搖滾「謎幻樂團」（Imagine Dragons）主唱丹雷諾茲（Dan Reynolds）；麗達則猜測是達倫克里斯（Darren Criss）；羅賓則認為是「共和世代」（OneRepublic）主唱萊恩泰德（Ryan Tedder）。「柯基女王」自稱為YouTube網紅，使真實身分更加撲朔迷離，但她終究不敵「豬卡索」而被淘汰。

聖甲蟲 史上最大牌參賽者

氣勢懾人的「聖甲蟲」（Scarab）登場後，被主持人形容為該節目史上「最大牌」的參賽者之一。線索指出，她曾與多位總統、布萊德彼特（Brad Pitt）、王子合唱團（Prince）等重量級人物往來。鄭肯猜測是有「演藝圈大滿貫」紀錄的美國名人琥碧戈柏（Whoopi Goldberg），珍妮猜測女星薇拉戴維絲（Viola Davis），羅賓則認為可能是百老匯資深女星雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）。

「聖甲蟲」的對手「可頌雙人組」（The Croissants）以法式造型搭配濃厚南方口音現身，演唱貓王（Elvis Presley）經典名曲「Jailhouse Rock」，其線索包括監獄與實境節目元素。羅賓猜是實境節目「玩咖日記」（Jersey Shore）的史努姬（Nicole Polizzi）與邁克保羅索倫提諾（Mike Sorrentino）；珍妮則大膽聯想到獲得川普總統特赦的實境電視節目「克利斯里最懂」（Chrisley Knows Best）主角塔德克利斯里（Todd Chrisley）與妻子茱莉（Julie Chrisley）；麗達則猜是真人秀明星海蒂蒙塔格（Heidi Montag）和丈夫斯賓塞普拉特（Spencer Pratt）。

大眼怪 體壇跨界笑翻全場

節目最高潮之一，莫過於誇張的紅色「大眼怪」（Googly Eyes）演唱「Turn Down for What」，他自稱「重量級明星」，線索包括曾與凱文貝肯（Kevin Bacon）、約翰克拉辛斯基（John Krasinski）、克里斯塔克（Chris Tucker）合作。鄭肯聯想到美國職棒大聯盟（MLB）波士頓 紅襪隊（Boston Red Sox）傳奇球星「老爹」大衛歐提茲（David Ortiz），結果真的被他猜中。

歐提茲現身，讓「蒙面歌王」成為體壇跨足樂壇的話題。紅襪隊在麻州波士頓的主場芬威球場（Fenway Park）以「綠色怪物」聞名，而歐提茲化身「紅色怪物」站上「蒙面歌王」舞台，形成巧妙呼應。

歐提茲脫下面具後笑翻全場，主持人笑稱這是節目史上「最大件的運動套裝」。歐提茲受訪時坦言，穿著厚重玩偶裝表演相當吃力，「簡直像在做全身運動，我大概一個月都不用再上健身房了」。