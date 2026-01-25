移民專頁／如I-485被拒 且H-1B需換雇主 雇主可能要付10萬元

讀者問：

我目前的情況是用L-1B工作，優先日期是2020年12月，2024年初EB-3的表B已排到，之後就降級並同時交了I-140和I-485。提交的時候上網查了一下，不需要I-485j，之後收到了combocard。目前，我的I-485審理了快一年，已經CRP（因為表A還沒排到）。2024年，我終於抽中H-1B ，但由於I-485在審理中，律師建議境外啟用，所以目前有H-1B的I-797批准單，但還沒面簽H-1B。被裁員後，公司應該會給掛幾個月的薪水。

請問，這時間還可以出境簽H-1B嗎？由於現在是L-1B，如果H-1B簽證 不可行，我理解可以用combocard作為合法身分繼續待在美國。既然I-485已經CRP，所以要等到表A排到之後，I-485才會被處理，如發面談通知或對I-485j提出RFE。想問，這個想法是對的嗎？

EB-3現在表A排到7月初。對於我12月的優先日期，保守估計最少還要到下個財政年，所以至少有九個月可以找工作，然後提交I-485j。目前，我的職稱是軟件工程SWEperm的職位描述，應該也是general的，是不是從新找份軟件工程的工作就是在可以在I-485的合理範圍之內，還是工作內容也必須相關這個？若是I-485被拒，只好立即出境，之後還有沒有繼續找工作回美的可能性？我有H-1B的I-797核准單，新公司可以重新提交一個申請還是要重新先抽籤？

答：

如果你被公司解雇，你不應該考慮離開美國申請H-1B簽證，因為這會讓人誤以為你將回到美國為同一雇主工作。在身分調整申請等待排期間，美國公民及移民 服務局(USCIS)可以要求面談或提交進一步的證據。如果新雇主提供相同或類似的職位，你就有資格申請轉職到新雇主。移民局將根據職位描述、薪資、SOC代碼等的相似性進行判斷。如果你的I-485申請被拒，而且你沒有其他留在美國的理由，你應該在30天內離開美國。假設你的H-1B轉換身分申請已獲批准，其他雇主可以為你提交新的申請，而無需你再次經歷抽籤程序。然而，請注意，除非新的10萬元H-1B費用被挑戰成功，否則新雇主很可能必須支付該費用才能贊助申請你。