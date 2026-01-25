醫保123／你不知道的今年紅藍卡細節

紅藍卡的初始參加期(Initial Enrollment Period，簡稱IEP)是指剛滿65歲的前三個月、生日本月、之後的三個月，總共加起來七個月的期間，就是初始參加期。(美聯社)

2026年聯邦醫療保險 (Medicare)的最新資料已經出爐，現在介紹一些相關資訊。基本聯邦醫療保險(Original Medicare)即是所謂的紅藍卡，包括Part A(住院)及Part B(門診、檢查、養老院 )，但沒包括處方藥(Part D)。但您可購買一個Medicare Part D計畫或者參加「聯邦醫保優勢計畫」(Medicare Advantage Plan)或補充計畫。大部分的優勢計畫都包括Part D。

基本聯邦醫保的好處是，您看的醫生不必限於網上(in-the-network)，也不需要經由醫生轉診(referral)去看專科醫生。但它最大的缺點是：雖然Medicare付80%的帳單，您得付其餘的20%。

美國醫療費用動輒上萬，一個普通心臟手術就要10多萬元。2萬多的自付額不是小數目，因此您可考慮買個補充計畫(Medigap)去支付剩下20%的大部分。

華人勤奮努力，在工作時就有健康保險，退休後聯邦醫保為主要保險，工作時的健保 計畫成為第二道保險。這種雙道保險，常會變成一個優勢計畫：包括了Parts A、B、D加上了一些眼鏡、洗牙保險及住養老院超過100天的優惠。優勢保險的好處是自付費用有上限：但是網上的醫生受到地域限制：譬如在加州找以賓州為大本營的網上醫生相對困難些。

利用四大註冊期

不同的註冊期大都有自己的規定，錯過了窗口，罰款是終身性的，保費會永久上漲。

當您65歲時，什麼時候可以註冊Parts A及B的聯邦醫保呢？初始註冊期(Initial Enrollment Period 或IEP)的方法是7個月窗口(7-month window)：當您的生日不在月初時，您出生月分的三個月前與後就是註冊期的窗口。假設您的生日是6月5日，您的IEP始於3月、終於9月(6±3)。您如果在IEP的前三個月 (3月到5月)登記Parts A及B，保險從6月1日開始有效。如果您在後三個月(7月到9月)才登記，保險在您註冊後的下個月初開始生效。例如您在6月19日才註冊，您的健保在7月1日才生效。

當您的生日在月初，註冊期在生日月分的前四個月及生日月分後兩個月之間：當您的生日是6月1日，IEP始於2月 (6-4) 開始，終於8月 (6+2)。您如果在生日月分前四個月註冊Parts A及B，您的保險從生日月分的前一個月初(5月1日) 開始生效；如果在生日月分後兩個月才註冊，保險將在註冊後的下一個月初生效。例如您7月8日註冊，聯邦健保在8月1日才開始生效。

當您在不可控制的情況下(天然災害、婚姻變化、出國等)無法在初始註冊期轉入Part A/Part B，或65歲以後仍在工作且有健保，您可在特殊註冊期(Special Enrollment Period)加入Medicare Parts A / B。 2026年聯邦醫療保險(Medicare)的最新資料已經出爐，要留意相關資訊。(取自Medicare網站)

當您在65歲之後仍然工作，在健保停止或退休(兩者取其先)後的八個月內加入Part A/B不受罰。假設您3月15日退休，雇主健保3月31日到期，您可在11月(3+8)之前加入Parts A/B而不受罰；如果您4月加入，5月1日就生效。您也可以在健保停止後的一個月內，把生效日延遲(頂多三個月)。同樣地您也可在健保停止後的兩個月內，參加Part D及聯邦健保優勢計畫。請注意，不能在八個月空窗期間，用一般的綜合預算調節法(COBRA，即離職、離婚原因的臨時健保)等健保來避免晚註冊罰款。

當您錯失了初始註冊期的窗口，又不符合特殊註冊期的資格，在1月1日到3月31日之間，有最後一次加入Parts A/B的機會，也就是所謂的一般註冊期(General Enrollment Period)。加入後的下一個月1日 (3月裡加入，4月1日生效)生效，但會有晚註冊罰款10%(Part B)，這罰金是永久性的，不可等閒視之。

聯邦醫保優勢計畫(MAP)開放註冊(Medical Advantage Open Enrollment)，指的是MAP的會員也可以在1月1日到3月31日之間轉入另一個適合自己的優勢計畫，也可以放棄現有的優勢計畫，回到原本的Original Medicare，順便也選一個Part D的處方藥計畫。需要注意的是，Original Medicare的會員在這開放期間不能轉到一個優勢計畫。轉換成功後，將於註冊後的下一個月初，開始生效。

晚註冊得付永久罰金

2026年Part B的月費(premium)為202.9元；它的初始自付額(deductible)為283元 : 也就是說2026年中最一開始的283元費用要自己埋單。超過283元的部份，Medicare付80%，雇主保險或優勢計畫付剩餘20%的大部分。Part A對大部分人來說，月費是零，但如果工作不足10年(40季)，您得付月費。譬如您工作了30至39季(7.5年到少於10年)，你的Part A月費是311元；如您工作歷史少於30季(7.5年)，月費是565元。注意您一定要先有Part B(月費202.9元)才能註冊Part A；而且不能錯過Part B的初始註冊期，否則罰款是永久性的。

Part A的自付額是1736元，包括住院的前60天所有的相關費用，相較住院費用動輒一天上萬的今天，這是一個很大的福利。Part D的月費隨不同計畫而異：所得在13700元與27400元之間，除了基本月費外，每人的附加費是37.5元，讀者可上網搜尋更詳細的資料。

Part D的處方藥自付額上限是2100元，包括初始自付額、依比例支付的共同承擔額(coinsurance)、固定共同承擔金額(copayment)，但不包括月費，您在2026年所花的處方藥費 (月費除外)不會超過2100元。對需要昂貴藥品的人，這是一大福利。 在美就醫費用高昂，如果生了重病，傳統紅藍卡能滿足大部分醫療保健需求，但並非包山包海。 (圖／123RF)

如果您的Part B註冊晚了12個月，保費會永久性地上漲10%；罰金是以每12個月罰10%，晚了24個月上漲20%，所以千萬別錯過初始註冊期，否則可能會得不償失。假如吳先生的初始註冊期在2021年12月到期，但他在2024年3月才在一般註冊期登記Part B，晚了27個月(2年3個月)；但罰金是以每12個月來計算，所以額外的3個月不予計算。2025及2026年Part B的月費分別是185元及202.9元，吳先生的月費加上晚註冊罰金分別是222元(185x1.2)及 243.48元(202.9x1.2)，且有生之年的月費都會年年上升。許先生晚加入Part D 20個月，2026年的「全國基本處方藥保費」是一個月38.99元，每晚加入Part D一個月就罰全國基本保費的1%，許先生晚了20個月，2026年每月的罰金是38·99×20%=7.8元，罰金會年年上升。

住院、養老院費用怎麼算

住院(inpatient care)和住養老院(skilled nursing facilities care或SNF)是Part A主要的項目。費用是階梯式的，相當可觀，讀者應善加利用。2026年住院的費用有三個階段：從第一天到第60天是使用您繳的初始自付額(deductible)1736元，沒有其他任何費用；第61天到第90天的共同承擔費(coinsurance)為每天434元；第91天到第150天稱為終身保留日(life time reserve day) ：你一生只有60天的終身保留日，其間的住院成本是每天868元。在150天之後，如無其他保險，住院成本由自己負擔。有些優勢計畫或Medigap將終身保留日延長為100天以上，讀者可向Medicare之外的保險公司詢問。據統計數據，平均住院成本在150天之後，超過每天3000元，這是會傾家蕩產的數字。

進入養老院之前，要先住院三天(不包括出院那天)觀察，經醫生同意後才能入住。養老院的住院成本如下：第一天到第20天是免費的；第21天到第100天的費用是每天217元；超過100天後由自己負責。現在養老院的平均價格接近每月1萬元，因地方和品質不同價格差異甚大。

再介紹一下受益期(benefit period)的觀念：從住院開始到出院，再加上出院後連續60天不進醫院或養老院，構成一個受益期。現舉三個例子如下：

(1)王君1月5日因肺炎住院20天(費用是您付的初始自付額1736元)，在1月25日出院回家。一個月後，他在2月25日又住院(不一定需要是肺炎，也可以是心臟病)，因為離出院僅30天(小於60天)，所以被視為在同一個受益期內，不用再繳另一次1736元的初始自付額，同時仍有40天的免費住院日。

(2)陳太住院40天後出院，70天後又入院(大於60天)，陳太須重新開始計算另一個受益期，繳另外的初始自付額1736元。

(3)吳先生住院五天後，醫生准許他去養老院20天，因為是無縫接軌，他可以用同一個受益期去養老院20天而且免費。養老院及住院類似，都有受益期，只要重新開啓一個新的收益期，都得繳1736元的初始自付額。

Part B提供的保險項目

Part B基本上提供看醫生、門診(outpatient care)、居家服務(home health service)及預防性服務(preventive service)。注意Medicare只付它批准金額(Medically approved amount)的80%。預防性服務基本上是免費的，居家服務指的是護理人員到家中巡診，幫病人復健。我們先解釋下列代號的意思，以便讀者閱讀：20%=Medicare付它批准費用的80%，您或第二個保險(Secondary Insurance)、聯邦醫保優勢計畫(Medicare Advantage Plan) 、聯邦醫保補充計畫(Medigap)或其他的退休醫保付剩餘20%的大部份。Part B Deductible=在Part B中，起初的202.9元是您付的，超出部分才由Medicare及健保公司或負擔。Assignment=醫生同意接受Medicare的任務。

Medicare Part B所提供的項目繁多，下列為主要的服務，讀者可上網找尋全面的資訊(https://www.medicare.gov/publications/10050-medicare-and-you.pdf)。

●腹主動脈瘤篩檢(AAAA screening)

先要醫生批准，然後再查家族歷史是否有此病症？男人要在65歲至75歲之間，其他條件是一生中至少抽過100支香菸，檢驗免費。

●針灸(Acupuncture)

主要用在下背部疼痛，Medicare不支付用針灸治療因癌症或發炎所引起疼痛的費用。Medicare批准在90天內要用完12次針灸治療，如有改進，可再加八次(一年20次)。如果疼痛沒有改進，Medicare不付最後的八次。Part B deductible適用。

●救護車(Ambulance Service)

Medicare一般附救護車送病人到醫院、緊急救護醫院、養老院的服務。在醫療上有分秒必爭的時候，可用直升機送到更大的醫院。千萬要使用這個福利，這是病人的權利。腎臟醫生也可開單，用救護車送病人到洗腎中心。有Part B deductible及20%自付額。 2026年的聯邦醫療保險有些新變化。(圖／123RF)

●門診手術中心(Ambulatory Surgical Center)

適用於不用住院過夜的手術如白內障，手術後24小時出院。20%自付額給手術中心及醫生，Part B deductible適用。

●血液

如果血液是從血液銀行免費得來，您不用付錢，但得付血液處理過程費。如果血液要從別處買來，您得付最初3單位(約3 pints)的血液，或您的親友可捐3個單位的血來補償。當您最初3單位的血的價格大於Part B的初始自付額時，第二次的3單位血液不用錢。有Part B deductible及copayment。

●骨質密度檢查(Bone Mass Measurement)

兩年一次檢查，但患有骨質疏鬆症的可以更頻繁檢測，只要醫生接受Medicare的任務，就不用付費。

●子宮頸癌(Cervical & Virginal cancer)及人類乳突病毒(HPV)檢測

Medicare支付巴氏抹片檢查(Pap Test)及骨盆檢測(Pelvic exam)，兩年一次，高風險者一年一次。不需要Part B deductible ，也無自付額，只要診所接受Medicare的任務，完全免費。同樣地，乳突病毒30歲以上婦女可定期檢查(一般每五年一次)，免費。

●化療法(Chemotherapy)

癌症患者常用的治療法之一，Part B deductible適用，Medicare付80%它批准的金額；Part A付住院期間的住院費；Part B付門診醫生費，deductible用完後，患者或第二層保險付20%中的大部分；Part D付口服化療藥及反嘔吐藥。因為治療成本較高，Parts A、B、D都得負擔一部分。

●認知評估篩檢(Cognitive Assessment and Care Plan Service)

初步篩檢在每年一次的健康檢查(Annual Wellness Visit)一起做。醫生檢查您的記憶力、情緒變化及思考能力來決定您是否有憂鬱症、失智症、譫妄症。消費者不用付錢，但是確實有認知能力大幅衰退，記憶力很差，醫生會把您轉診給神經科或心理醫生，此時Part B deductible及20%自付額適用。 紅藍卡的A部分加上B部分，就是我們所說的「傳統聯邦醫療保險」；前述的A和B部分都屬於醫療承保範圍，但不包括配藥。(圖／123RF)

●大腸直腸癌篩檢(Colorectal Cancer Screening)

大腸鏡(colonoscopy)對一般風險者而言是十年篩檢一次；對高風險者每兩年篩檢一次，不須付費。但如果發現息肉(polyps)將之割除，您要付成本的20%，但這20%中不包括麻醉劑的成本。

●糖尿病(Diabetes)及所使用的器具及藥物

器具包括胰島素泵、血糖測量器、注射針、注射管和一雙特製的療效鞋，Part B deductible及20%自付費適用。胰島素屬於Part D的範圍，一個月的成本不能超過35元，Part D的deductible及20%自付費也隨著不同的計畫而不同。

●白內障手術(Cataract Surgery)及術後眼鏡和隱形眼鏡

白內障手術、麻醉、檢驗的費用全由Medicare負責，包括手術後一副標準眼鏡或隱形眼鏡。Part B deductible與20%自付費適用。

●C型肝炎感染檢驗(Hepatitis C Virus infection Screenings)

凡在18歲至79歲之間的成年人都可以做感染檢查，高風險者要多次檢驗，早治療非常有效。檢驗完全免費，宜多加利用。

●心臟除顫器(Defibrillator)

包括配裝可置入(Implantable)或外在(external)器、醫生諮詢、診斷、門診照顧。Part B deductible及20% coinsurance適用。

●洗腎服務(Kidney Dialysis Service)

一星期三次洗腎(包括藥物、生物產品、家裡洗腎訓練、器具)，Part B deductible滿足後，Medicare付80%批准的金額。在醫院內洗腎，費用由Part A負責。

●低劑量電腦斷層肺癌檢測

條件是所有在50歲至77歲的人、戒菸不到20年、一年至少20包、沒有徵兆、還要有醫生開單。滿足Part B deductible後，幾乎沒有自付額。

●乳房X光檢查

檢查性檢驗(Screening Mammogram)是沒有徵兆的一般性檢查，連Part B deductible都不需要，免費。但診斷性檢驗(Diagnostic Mammogram)：發現有腫塊或有家庭病史，Medicare批准的20%由保險公司及您付款。

●器官移植及免疫抑制劑(Immunosuppressive drug)福利

心、肺、腎、胰、腸、肝、眼角膜、骨髓移植要在Medicare認證的機構執行才行。移植手術後要住院，因此需要有Part A；抑制劑需要有Part B或D。器官移植後，為了防止身體排斥新的器官，患者需要服用免疫抑制劑去減少排斥性。因為末期腎衰竭(ESRD)患者可以提早取得Medicare(65歲之前)，他的Medicare在腎臟移植36個月以後終止，Medicare會給他一個只有抑制藥的福利。這種Special Part B每個月的費用是121.6元，初始自付額是283元。Medicare只付抑制排斥新器官的藥，其他如高血壓、糖尿病的藥不包括在福利內。如果您是用Medicaid (白卡)，免疫抑制藥由Part D接手。 雖然Medicare付80%的帳單，您得付其餘的20%。因此可考慮去買一個補充計畫(Medigap)去支付剩下20%的大部分。(圖／123RF)

●類鴉片使用障礙治療(Opioid Use Disorder Treatment Service)

包括藥物治療、藥物使用諮詢、密集門診治療，Medicare付醫生費用、藥物及精神治療。只要您參加類鴉片治療計畫(Opioid Treatment Program)，無須付coinsurance，但要滿足deductible。

●物理治療服務(Physical Therapy Service)

醫生、醫生助理以及護士要證明病人有此需要。當一年內治療費用超過2480元時，診療師必須寫明為何繼續治療是必要的。滿足Part B的deductible後，有20%的coinsurance。

●肺炎鏈球菌疫苗(Pneumococcal Vaccines)

疫苗可以預防嚴重的肺部細菌感染，沒有費用，老年人尤需打此疫苗。

●前列腺癌或攝護腺癌(Prostate Cancer Screening)

凡50歲以上的男子都可一年檢查一次：有特異抗原檢測(PSA)及肛門指測(DRE)兩種。PSA免費，只要醫生接受Medicare任務；DRE滿足Part B deductible後，仍有20%的coinsurance。

●疫苗與非實驗室(non-laboratory)的檢驗費

Part B提供以下免費疫苗：流感 (Flu)、肺炎鏈狀菌疫苗 (Pneumococcal)、A&B型肝疫苗 (Hepatitis A&B)、COVID-19。

Part D提供以下免費疫苗：帶狀皰疹 (Shingles)、破傷風(Tetanus)、白喉(Diphtheria)、百日咳(Pertussis)、呼吸道合胞病毒(RSV) 。

但是對突發的破傷風(踩到生鏽釘子)及狂犬病 (被未打疫苗的動物咬傷)，您須先滿足Part B的deductible，仍有20%的coinsurance。

非實驗室的儀器檢驗指的是非抽血、抽生物體的現代科技：X光、磁振造影(MRI)、電腦斷層掃描(CT scan)、心電圖(EKG/ECG)。先滿足Part B的deductible後，仍有20%的coinsurance。如果在醫院做這些儀器檢查，您很可能要付不同的自付額，有可能會超過Part A的deductible(1736元)，在醫生診所做費用會較低。

●國外旅遊保險

聯邦健保系統的範圍基本上只包括美國50州、華盛頓特區、波多黎各、佛琴島、關島、北馬利安娜島、美屬薩莫亞。在美國領海的船上，Medicare可付住院、醫生及救護車費用。在緊急狀況時，您在美國境內，但外國的醫院較近，可以去外國醫院治療。如果駕車由美國經加拿大到阿拉斯加旅遊(在途中不能停留太久) 時生病，加拿大的醫院較近，可在加拿大醫院就醫。另建議讀者去買旅遊平安險。

●Parts與Part B不包括的項目

長期醫療照顧(Long term health care)、檢查眼睛(白內障除外)、美容、做臉、按摩、聽力檢查、個人體檢(與Medicare允許一年一次的Annual Wellness體檢不一樣)、高級禮賓醫療(concierge care)、醫生退出Medicare(緊急救護不在此限)。

●健康配偶資產保留法(Community Spouse Resource Allowance)

當配偶中有一人長期生病，尤其是中風或失智，生病的配偶可能會用掉大部分的資產。存活的配偶沒有足夠的資產養老，很有可能由紅藍卡轉成白卡(Medicaid)。

在法律上，健康的配偶可以申請將共同資產的一部分扣除下來，為自己未來的養老做打算，2026年最高扣除額是16萬2660元。另一個常用的方法是在申請白卡前的五年，把資產轉讓給親友。大部分的地方用五年(又稱之為Look-Back Period)做窗口，這是合法的，但不一定是公平的。但如果把房子低價賣給親友，以便符合申請白卡，Medicaid當局查得很緊，這是違法的。在養老院或醫院，用完了終生保留；日後，一年的養老院成本近10萬元，賣掉住房要繳可觀的稅收，而10萬元是稅後的支出。在川普磨刀霍霍想要砍白卡補助之時，讀者宜研讀醫療保險，把有限的資金做最好的運用。(作者為賓州州立克萊恩大學退休經濟學教授)