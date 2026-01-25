我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

美國現象／捨不得關店 心中惦念珍珠生

記者高雲兒
聽新聞
test
0:00 /0:00
制服店店主明建華說，除了制服，護士襪、帽子都要備齊。(特約記者許振輝╱攝影)
制服店店主明建華說，除了制服，護士襪、帽子都要備齊。(特約記者許振輝╱攝影)

法拉盛緬街「制服店」的店主明建華說要退休、年底就想把店收起來時，她的先生馬宏晉第一個反應不是「終於可以休息」，而是「太可惜了」。

制服店店主明建華形容店面經常「掛得滿滿」。(特約記者許振輝╱攝影)
制服店店主明建華形容店面經常「掛得滿滿」。(特約記者許振輝╱攝影)

「我跟她講，你做了30年，做得這麼好，好歹也是一門賺錢的生意，你退休就退休，怎麼可以說關就關？」馬宏晉回憶，太太起初的想法很單純：辛苦了30多年，疫情後生意不像以前那麼旺，既然想清靜、想真正退下來，就乾脆收掉。

但在馬宏晉眼中，這不只是一家店。它在法拉盛原址已做制服生意逾70年，夫妻接手後也經營了30多年。街口的餐館換了又換，街上的店面招牌不斷翻新，唯獨這間制服店仍在——像是社區的老地標，也像是一條看不見的供應線，支撐著醫護、餐飲與郵政等一線工作者的日常。

另一方面，馬宏晉說，店裡員工跟著做了20多年，早已像家人一樣；更重要的是，一批又一批郵差在這裡買了十幾二十年制服，突然說關就關，「你要叫他去哪裡買？在紐約像我們這種規模、做得這麼完整的，還真找不到第二家。」對許多長年習慣來店裡試穿、改褲腳、一次配齊四季制服的人來說，改成網購或臨時換店，不只是麻煩，更是「不習慣」。

不過，考慮到如今的制服消費人群，馬宏晉說，整體空間過去被各式制服與鞋款塞得滿滿，如今既然銷售結構變了，他乾脆改變策略：把店的前半部打通、整理後出租；後半部保留郵差制服的主力區塊，縮小面積繼續做。

這個想法一開始也不是人人都點頭。太太想要的是真退休、真清閒；馬宏晉則一邊說服太太，一邊去找房東談判。「房東也滿支持我，他知道房租一直漲，你活不下去。我不如幫你一個忙，讓你出租，房租還可以準時付。」馬宏晉說，條件談妥後，他開始著手規畫、找建築師畫圖，並在店外貼出招租告示。

分租帶來的收入，對馬宏晉而言，並不只是讓老店能繼續存在的方式，也成了他思考下一步的基礎。

作為美國愛心第二春文教基金會會長，馬宏晉多年來參與「撿回珍珠計畫」，協助中國偏鄉家境清寒、品學兼優的學生完成學業。隨著部分「珍珠生」赴美升學或交流，他也開始在美國無償接待這些學生，接機、提供住宿、陪同報到，希望他們初到紐約時，不至於孤立無援。他一再強調，相關開銷皆由個人負擔，未動用基金會經費。

也正因如此，制服店分租後帶來的相對穩定收入，讓他開始有了更具體的想像：透過幾年累積，未來購置一間小型公寓，作為珍珠生短期暫住與交流的空間，讓初到美國的學生有個落腳之處。

這種「還想繼續做事」的想法，與他的身體經歷也有關。馬宏晉在2023年與2025年先後經歷兩場大病，太太常半開玩笑地對他說：「老天爺沒讓你走，是因為你還有事要做。」為了不把自己和太太再次壓垮，他也開始學著把事情「交出去」：日常店務交由可靠的經理與熟練員工處理，薪水給足，自己主要負責帳務、收租與決策，讓系統自行運轉。

這樣的分工，讓太太明建華終於卸下長年背負的責任，不再是什麼都得親力親為的那個人，而是以「幫忙」的角色在旁支援；馬宏晉則成了制服店的新負責人，「不過她(明建華)跑不掉啦，很多東西我還是要她教我。」馬宏晉笑說。

法拉盛緬街街口的餐館換了又換、店面招牌不斷翻新，唯獨這間制服店被時間留住。(特約...
法拉盛緬街街口的餐館換了又換、店面招牌不斷翻新，唯獨這間制服店被時間留住。(特約記者許振輝╱攝影)
在馬宏晉眼中，制服店不只是一家店。(許振輝╱攝影)
在馬宏晉眼中，制服店不只是一家店。(許振輝╱攝影)
制服店的生意雖冷門，卻能在法拉盛商業區找到縫隙。(記者高雲兒╱攝影)
制服店的生意雖冷門，卻能在法拉盛商業區找到縫隙。(記者高雲兒╱攝影)

退休 法拉盛 升學

上一則

城鎮傳真／冬季小旅行 東南海岸5去處推薦

下一則

美國現象／法拉盛制服店 走過70年風華

延伸閱讀

突降大雪路面濕滑 紐約法拉盛Q44公車打滑橫擋車道 一度影響交通

突降大雪路面濕滑 紐約法拉盛Q44公車打滑橫擋車道 一度影響交通
法拉盛暴雪日施工出包 街口噴水結冰居民叫苦

法拉盛暴雪日施工出包 街口噴水結冰居民叫苦
陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負
胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

熱門新聞

韓裔美籍的EJAE在11歲進入南韓「SM娛樂」當練習生，10年嚴格培訓未能以偶像身分出道，卻因一首Golden華麗轉身登上國際舞台。(路透)

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

2026-01-18 12:36
以運動介入訓練肌力，應及早於45歲的「黃金介入期」開始，不要等到70歲。(圖／123RF)

封面故事／訓練肌力 中年是黃金期

2026-01-18 15:02
如果已適應快走間歇，可考慮「進階」以跑步來增加挑戰。（圖／123RF）

封面故事／從走路到肌力訓練 10心法維持身心健康

2026-01-18 01:29
肌少症患者示意圖 圖/123RF

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

2026-01-18 11:20
坊兼主打無油、無糖的全麥麵包，未必真的是「全麥」。(圖／AI生成)

養生／全麥麵包一定是褐色 褐色麵包未必全麥

2026-01-18 01:05
泰勒絲在長達近兩年的巡演期間，進行了高強度的健身活動。(美聯社)

封面故事／泰勒絲13項訓練菜單曝光

2026-01-18 01:28

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅