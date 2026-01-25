我的頻道

醫藥／高強度聚焦超音波治療子宮肌瘤 當天就可出院

林琮恩
醫師提醒，約四分之一女性終其一生會罹患子宮肌瘤，以聚焦超音波治療，具無傷口、迅速方便、併發症少等優勢；示意圖。（圖／123RF）

47歲韋女士去年健檢時發現子宮肌瘤，發現時五公分，後續接受超音波檢查，肌瘤增大至七公分，至醫院接受磁振造影檢測，已達十公分大小。在醫師建議下，以高強度聚焦超音波（神波刀）治療。她表示，自己在治療當天即出院，隨腫瘤消融，發現早晨強烈尿意的症狀明顯改善。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰說，約四分之一女性終其一生罹患子宮肌瘤，常見症狀包括經痛、經血過多、頻尿及疼痛等症狀，影響女性生活。過去多以手術治療，恢復時間達三至五天，聚焦超音波治療，具有無傷口、迅速方便、併發症少等優勢。

韋女士治療後，除症狀改善，肌瘤體積也縮小75%。台大醫院影像醫學部主治醫師莊博涵說，高強度聚焦超音波原理，類似以放大鏡聚焦太陽光，可將能量聚焦於病灶處，將肌瘤溫度提升到65度以上，術後肌瘤將隨時間崩解消融；該技術可處理的腫瘤大小為三至十公分，治療時間約一至三小時，可在門診治療，完成後經觀察，當天即可出院。

莊博涵表示，台大醫院高強度聚焦超音波治療，配合磁振造影、溫度監控，可避免正常組織升溫，確保治療部位集中在病灶處，取得最佳治療效果；該治療方式腫瘤愈大病人需治療愈久，考量治療過程必須趴臥，可分成兩次治療，腫瘤較小的病人，則採一次治療即可。

另一名40歲女性，罹患子宮肌腺症，自青春期開始即受劇烈經痛所苦，每次月經都必須吃許多止痛藥。莊博涵表示，該病人合併有骨盆腔壓迫感、頻尿，治療後半年肌瘤體積縮小，月經來臨時也不用再服用止痛藥。

台大醫院影像醫學部於2024年3月啟用「高強度聚焦超音波（神波刀）」治療中心，至今已成功為四位病患進行五次治療。陳世杰說，高強度聚焦超音波除可用於子宮肌瘤治療，台灣食藥署也核可用於腹腔內軟組織腫塊、骨轉移癌症等治療，臨床研究則發現這類能量治療，也可用於乳癌、特定脊椎疾病等，應用範圍愈來愈廣。

台大 腫瘤 癌症

