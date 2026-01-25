旅遊／帕米爾高原 雪峰紅嶺碧波繞

多變的山容。（圖由作者提供）

有一回，和一位愛旅遊的朋友聊天，她說帕米爾高原是她想一生至少要去一次的地方。無獨有偶，2018年第一次北疆18天旅程，回來後多年，心中總覺得意猶未盡，少了點什麼，原來和她一樣，是少了兒時魂牽夢縈的南疆帕米爾高原。

記憶中，國小五、六年級的地理課，老師總是神采飛揚，隨手在黑板上勾勒出一幅幅地圖，妙語如珠地帶領我們圖中雲遊中國及世界美美的山河。不知道為什麼，自己會對帕米爾高原癡迷？老師的話語「帕米爾高原，連綿的山峰積雪皚皚，高7000多尺，大小湖泊綠波蕩漾…」深埋心中幾十年，沒想到還能有機會親眼目睹，體驗它的萬般風情。

奧依塔克紅山谷。（圖由作者提供）

2025年9月5日起，共計21天南北疆旅程，踏上征途的第一天，從喀什前往塔縣。跟隨浩浩蕩蕩60人大團，兩部遊覽車，開在國道314公路上，其中有段路程會經過塔什庫爾干塔吉克自治縣，該縣境內是帕米爾高原的一部分，就這樣意外驚喜地和帕米爾高原見了面。

連綿雪峰映襯卡拉庫里湖。（圖由作者提供）

匯集5山脈 號稱中亞屋脊

帕米爾高原是崑崙山、喀喇崑崙山、興都庫什山和天山交會的巨大山結，高原最高峰為中國境內的宮格爾山（7649米），另外宮格爾久別峰及暮士塔格峰也都是7000米以上終年積雪的白頭山峰。帕米爾高原更是亞洲主要山脈的匯集處，包括喜馬拉雅山 、興都庫什山等五大山脈，號稱中亞屋脊，記憶中的地理課，老師誇張地雙手高舉稱它為世界屋脊，他還真沒說錯，塔吉克語「帕米爾」就是世界屋脊。

塔吉克村落。（圖由作者提供）

一大早從喀什出發，沿著南疆最美的一條公路，中巴友誼公路（國道314公路），行向塔縣，美景連屏目不暇給。因為車速限制，車行有點緩慢，正好稱了我這相機連拍族的心願。坐在窗口，看到喜歡的山景水漥，先連拍搶幾張回來再整理。窗外有一段連綿的紅石山及峽谷令我驚艷，回來後上網搜尋，才知道我們經過奧依塔克紅山谷，它和蓋孜峽谷，都是近年新開展的旅遊景區。當時天空有點陰暗，奧依塔克紅石山谷兩邊不同層次的紅色連綿山峰，在車行中忽隱忽現。山谷中冰川 融雪匯聚的奧依塔克河蜿蜒穿梭，奧依塔克紅山谷又被稱南疆火焰山。可惜要岔出314國道一點點，我們的行程沒法排進去，但是它紅豔豔高大壯觀的山容峽谷及彎曲流淌的小河，雖是驚鴻一瞥，卻也令人難忘。

沙湖相映美景豔。（圖由作者提供）

白沙湖半水半沙 好神奇

車繼續在314國道緩慢前行，民間號稱的帕米爾高原十八羅漢峰兩岸連綿雄壯多變的山妍，一路排山倒海而來，終於抵達素有「流沙河」之稱的白沙湖。

蜿蜒河流靜靜淌。（圖由作者提供）

白沙湖是一個神奇的存在，它一半是水，一半是沙。湖水在陽光的照耀下呈現出不同的顏色，令人驚艷。不知道是誰寫的？「越過山川，橫跨湖海，去看山，去看海，去看萬物眾生。」真是道盡我這些年趴趴走的心聲。白沙湖銀沙晶瑩剔透，碧水綠波如鏡，湖天相映有如仙境，湖畔的細沙綿延閃爍，這種視覺的饗宴令人讚嘆不已。帕米爾高原的冰川融水和地下水匯集形成大大小小的湖泊，湖泊水域的細細沙粒，大風揚起時隨風飛揚，千年萬載堆積在湖畔，就形成了湖畔的白沙堆。

山峰綿延紅似火。（圖由作者提供）

暮士塔格峰 冰山之父

之後繼續前往卡拉庫里湖，這也是一個高山冰蝕冰磧湖，海拔3600米，面積為10平方公里，水深30多米，它在群山環抱之中，四周寧謐寂靜，景色如詩如畫。我們駐足遠眺，在那遙遠的地方，白頭雪山高峰連綿。站在開車師傅旁邊，終於可以靜心欣賞他指點的三座雪峰，尤其是暮士塔格阿塔峰了。維吾爾 語，暮士就是「冰」， 塔格意為山峰，阿塔是父親。雪山腳下的居民塔吉克及和克爾克茲族，親切地稱呼暮士塔格峰為「冰山之父」，他們世世代代在湖畔雪峰前定居放牧。就在閒聊中，師傅講了個神話故事…

日照金山小河流淌。（圖由作者提供）

相傳很久以前東帕米爾高原，並沒有山峰和湖泊，而是平坦的大牧場。牧場上住著一對克爾克茲族夫婦，妻子在生下了一對雙胞胎女兒後，不幸離世。男人在千辛萬苦中盡心撫養兩位女兒，這對小姊妹聰明伶俐，但卻瘦弱多病，男人因此日夜不安憂心掛慮。有一天夜裡，做了一個夢，夢中神仙告訴他，東方日出處，有一座日月仙山。山中有一塊日月寶鏡，只要取得這塊寶鏡，讓他照一照他的女兒，就會身體健康百病全消。為了治好女兒的身體，第二天男人就朝著日出的東方前去。男人走後，兩個女兒每天放牧羊群時，望著東方的小路，盼著父親歸來。不知過了多久，兩個女兒的頭髮變白了，眼淚哭乾了，變成了兩座大山。這就是宮格爾和宮格爾九別兩座姊妹峰。山頂上的皚皚白雪，是她們的白髮，山腰上的條條冰川，是她們的道道淚痕，綿延不斷的小雪峰，是她們放牧的隻隻綿羊。男人歷經艱險，終於取回了日月寶鏡，當他看見心愛的女兒變成了雪山，手裡的寶鏡一下子掉到了地上摔碎了，男人靜靜地站在女兒變的兩座山峰面前，也變成了一座雪山。這就是暮士塔格阿塔峰，破碎了的鏡片變成了湖水，就是冰山腳下的卡拉庫里湖。淒美的故事與傳說，令人唏噓不已，也總能為旅程添增一分沉思與吟詠。

寬闊湖面點波不興。（圖由羅蘋提供）

卡拉庫里湖 風光迷人

卡拉庫里湖是一座高山冰蝕冰磧湖，水面映照著暮士塔格峰的皚皚白雪，山水同艷風光迷人。它並不大，如果沒有雪山的映襯，這個湖就不出彩，正因為許多山峰連綿的倒影，襯托出小湖的清麗姿顏。卡拉庫里湖就是克拉庫勒湖，「卡拉庫里」是維吾爾語「Qaraköl」的音譯，意為「黑湖」，而「喀拉庫勒」是另一種常見的音譯形式。 它被三座山峰及一些小雪山環繞的美景，遊人絕不會錯過。

快到塔縣時，窗外美景突然迎面撲來。左側山巒在黃昏暮色裡的金色容顏，山前小溪躲在右側高山的陰影裡靜靜地彎彎繞，及小部分的金山倒影也在剎那間被獵入鏡頭，就在這樣美得令人心顫的畫屏中抵達塔縣，結束長長的帕米爾高原的旅程。

冰山之父暮士塔格峰。（圖由作者提供）

親身走過一遍，即使長途坐車地賞景觀風也不嫌累。兒時遠在天邊的地理名詞，再次從記憶的櫥窗中活潑鮮明地跳躍而出。如今見地名如見景點，山山水水一幕幕畫屏般在眼前真實地連軸而出，帕米爾高原不再是遠在天邊的一個符號，它真實地永存心中。「讀萬卷書不如行萬里路」誠哉斯言！