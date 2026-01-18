我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

星座／1月18至24日 天蠍座貴人相助 雙魚座好運相隨

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年1月18日至1月24日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：鮭魚

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢 鮭魚

上一則

電影世界／趙婷奪金球獎「哈姆奈特」揭莎士比亞喪子之痛

下一則

旅遊／紐西蘭南島 尋找靈魂傳說

延伸閱讀

12星座「誰最值得深交」天蠍陪你到底、水瓶尊重你的全部

12星座「誰最值得深交」天蠍陪你到底、水瓶尊重你的全部
遇到困難也不開口？最不愛求助的星座排行出爐 第一名寧願硬撐也不低頭

遇到困難也不開口？最不愛求助的星座排行出爐 第一名寧願硬撐也不低頭
星座／1月11至17日 天秤座幸運降臨 水瓶座口才制勝

星座／1月11至17日 天秤座幸運降臨 水瓶座口才制勝
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

熱門新聞

這張標題為「喜悅爆發」(Burst of Joy)的標誌性黑白照片，捕捉到史特姆一家人在歷經五年半的生離和煎熬之後，終於團圓時欣喜若狂的瞬間，因此贏得1974年普立茲特寫攝影獎。(美聯社)

人生故事／越戰歸來「喜悅爆發」女兒送抱、妻子卻寫分手信

2026-01-11 01:30
退休理財方式，應降低投資組合風險並建立更穩健的財務結構。(圖／123RF)

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

2026-01-11 01:28
有正向思考的習慣，和有規畫的理財方式，決定你能否過著富足的退休生活。(圖／123RF)

封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

2026-01-11 01:29
社安福利看似制度單純，實際上卻暗藏不少容易被忽略的細節與例外規定。(路透)

封面故事 社安金篇／7社安福利 你有可能忽略了

2026-01-11 01:22
多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。(圖／123RF)

封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

2026-01-11 01:27
莎翁的妻子艾格妮絲，由潔西·伯克利飾演；她趕赴劇場想看「失去」的兒子，並擠到舞台前面。(美聯社)

電影世界／趙婷奪金球獎「哈姆奈特」揭莎士比亞喪子之痛

2026-01-12 03:30

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了