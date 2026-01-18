星座／1月18至24日 天蠍座貴人相助 雙魚座好運相隨

2026年1月18日至1月24日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：鮭魚 紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

