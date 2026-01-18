流行／曾被嫌嗓音不好 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

韓裔美籍的EJAE在11歲進入南韓「SM娛樂」當練習生，10年嚴格培訓未能以偶像身分出道，卻因一首Golden華麗轉身登上國際舞台。(路透)

Netflix 熱門電影「KPop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）中的主題歌曲「Golden」11日在2026年金球獎上獲得電影類最佳原創歌曲獎，韓裔美籍的演唱者兼詞曲作者EJAE含淚致詞打動人心，獲得熱烈掌聲。

EJAE說：「我還是個小女孩時，為了實現成為Kpop偶像的夢想一一努力了10年，卻因為嗓音不夠好而被拒絕，這讓我很失望。」EJAE手捧獎杯說，「所以，我依靠歌曲和音樂來度過難關；現在我終於以歌手和詞曲作者的身分站在這裡。」

她說「這個獎項是頒給那些曾被拒於門外的人」、「我可以自信地說，被拒絕是重新定向的契機(Rejection is redirection)，所以永遠不要放棄。永遠不要放棄，去綻放你與生俱來的光芒。」

EJAE感謝金球獎「接受了她的聲音」，也接受了那些為實現夢想而奮鬥的人們的聲音。她將這個獎項獻給那些和她一樣經歷過拒絕的人。「Kpop獵魔女團」去年6月上線以來熱度不減，這部Netflix動畫電影影響力持續擴大，從串流平台延燒至現實舞台，帶動原聲帶「Golden」引領跨界流行與角色扮演風潮。創作這首歌曲的靈魂人物EJAE也從幕後創作者華麗轉身登上國際舞台，一圓她當年未竟的南韓 歌星夢。

11歲當SM娛樂練習生

EJAE曾在南韓擔任十年練習生卻無緣出道，但她去年底到今年初接連登上美國指標性直播盛會，在數以百萬計觀眾面前演唱「Golden」，成為Kpop從幕後登上國際舞台的成功跨界發展代表人物。

EJAE本名金恩在(Kim Eun-jae)，1991年生於南韓首都首爾，她11歲進入「SM娛樂」(SM Entertainment)當練習生，接受長達十年的嚴格培訓，卻因為公司策略調整以及年紀漸長(23歲)的現實問題而未能以偶像身分出道。然而，這段辛苦的歷練並沒有澆熄她對音樂和表演的熱忱，反而促使她轉向幕後的創作與製作領域。

EJAE赴美攻讀音樂與心理學，並進入紐約大學Tisch藝術學院(NYU Tisch School of the Arts)進修，逐漸在韓流(Kpop)音樂幕後嶄露頭角，不僅參與Red Velvet的「Psycho」、aespa「Drama」等代表作，也與TWICE、Le Sserafim、NMIXX等團體合作，奠定實力派創作者的堅定產業地位。

「Kpop獵魔女團」在全球暴紅讓EJAE首次以「主唱歌星」而非幕後創作者的身分站上舞台。她在片中女團「HUNTR/X」主角隊長魯米(Rumi)獻聲，她演唱的「Golden」段落被安排在關鍵橋段，歌詞描繪在黑暗中尋找光芒的意象，密切呼應她多年來闖蕩南韓與美國演藝圈的心路歷程。

同為韓裔美籍的EJAE(中)和AudreyNuna(左)、ReiAmi(右)同唱的Golden一曲，從2025年紅到2026年，圖為三人在金球獎現場。(歐新社)

EJAE曾透露，歌曲初稿是在前往牙醫看診的途中以手機哼唱紀錄而成，差點就要刪除檔案，最終卻成為她人生轉折的代表作。

梅西感恩節 大遊行熱唱

隨著動畫與原聲帶熱度攀升，EJAE、Audrey Nunam與Rei Ami組成的真人同名女團HUNTR/X於2025年11月27日登上第99屆紐約「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)；這場全美直播、吸引數百萬民眾共襄盛舉的年度盛事，成為EJAE人生中意義非凡的首次大型現場表演。相關表演影片在網路平台迅速累積極高點閱率和觀看次數，讓這首動畫原聲帶成為現場演唱的魅力神曲。

感恩節過後，HUNTR/X又接連受邀參與美國年終音樂與文化盛會，包括iHeartRadio festival、職業美式足球聯盟(NFL)聖誕節終場表演，到美國廣播公司新聞網(ABC News)轉播的跨年直播表演，與多位巨星歌手同台演出。

EJAE受訪時表示，從十年未出道練習生，轉往幕後創作累積實力，接著憑藉動畫作品於短時間內頻繁登上美國指標性主流節目與大型活動，「彷彿置身夢境」。

Netflix與索尼動畫(Sony Pictures Animation)已著手籌畫「Kpop獵魔女團」續集，預計2029年推出，將由原班導演回歸執導故事軸並進一步延伸角色故事。

外界普遍認為，隨著動畫作品與音樂創作的巧妙結合持續贏得全球粉絲的青睞與喜愛，EJAE與HUNTR/X未來是否會有更多真人表演或相關音樂創作計畫，成為娛樂圈眾所矚目的新焦點。