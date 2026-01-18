流行／「Kpop獵魔女團」再奪獎 登獎季動畫片霸主

頒獎季節中，率先揭曉的「評論家選擇獎」，「Kpop獵魔女團」拿下「最佳動畫電影」大獎。(美聯社)

被視為奧斯卡獎 (Oscars)重要風向球的頒獎季陸續開獎，影劇串流平台網飛(Netflix)動畫電影「Kpop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)在多個指標性獎項中獲獎，從評論家選擇獎(Critics Choice Awards)到素有「動畫界奧斯卡」之稱的安妮獎(Annie Awards)都斬獲佳績，11日又拿下金球獎 (Golden Globe)最佳動畫電影和最佳原創歌曲。「Kpop獵魔女團」不僅是本屆最受矚目的焦點作品之一，其聲勢直逼年度動畫霸主的地位。

力壓「動物方城市2」

在率先揭曉的「評論家選擇獎」中，「Kpop獵魔女團」首度入圍即大放異彩，一舉拿下「最佳動畫電影」與「最佳原創歌曲」兩大獎，力壓華特迪士尼 (Walt Disney)動畫工作室出品的「動物方城市2」(Zootopia 2)，以及迪士尼與皮克斯(Pixar)動畫工作室共同製作的「地球特派員」(Elio)等強檔動畫。

全方位音樂人EJAE為「Kpop獵魔女團」主角魯米(Rumi)演唱和配音，她憑創作曲「Golden」與作詞人馬克索恩布里克(Mark Sonnenblick)一同上台領取評論家選擇獎的最佳原創歌曲獎；該部動畫導演姜敏智(Kang Min-ji)與克里斯艾伯翰斯(Chris Appelhans)率領團隊抱回最佳動畫電影獎，這兩個獎項為「Kpop獵魔女團」在頒獎季奠定強勁開局好兆頭。

「Kpop獵魔女團」在「評論家選擇獎」拿下「最佳動畫電影」大獎，圖左起為Audrey Nuna,Rei Ami, EJAE和馬克，圖右三為導演Maggie Kang和團隊。(路透)

EJAE致詞時感性表示，「Golden」的創作過程彷彿讓她隨著角色發展，重新檢視自己從南韓演藝圈練習生到美國詞曲創作人的生命軌跡，「片中角色的經歷對我而言，既熟悉又真實」。這段情感真摯的發言引起熱烈迴響，凸顯動畫作品在音樂與敘事層面的深度。

乘著評論家選擇獎的氣勢，「Kpop獵魔女團」今年在第83屆金球獎也繳出亮眼成績，拿下最佳動畫電影，並以「Golden」一曲奪得最佳原創歌曲。其中，最佳動畫長片的競爭尤其激烈，除了「Kpop獵魔女團」之外，入圍的強勁對手有「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)、「動物方城市2」、「地球特派員」等引發高度討論話題的作品。哪一部作品最終能獲得評審青睞備受關注，成為後續奧斯卡走向的重要觀察指標。

動畫領域歷史最悠久、享譽盛名的「安妮獎」日前公布入圍名單，「Kpop獵魔女團」挾著驚人氣勢，一舉入圍10項大獎，與迪士尼動畫「地球特派員」同以10項提名並列本屆入圍大贏家，角逐最佳動畫電影、導演、劇本、音樂、特效、配音、剪輯、角色設計、美術指導及動畫角色等多項大獎。

安妮獎 競爭白熱化

安妮獎最佳動畫的競爭白熱化，入圍作品包括獲得七項提名的「動物方城市2」，以及劫盜動作喜劇動畫「壞蛋聯盟2」(The Bad Guys 2)、法國半自傳小說改編動畫「愛美麗的奇幻漫遊」(Little Amelie or the Character of Rai)等。

「Kpop獵魔女團」挾著全球熱播與評論家選擇獎、金球獎皆雙料得主的餘威，被視為最大得獎熱門作品之一。不過，「動物方城市」系列作品也不是省油的燈，2016年上映的「動物方城市」九年前曾締造橫掃安妮獎、金球獎與奧斯卡最佳動畫的超強戰績，如今續集再戰本屆頒獎季，卻面臨「Kpop獵魔女團」與「地球特派員」兩大熱門作品夾擊，最終獎落誰家仍難預料。

安妮獎由國際動畫協會洛杉磯分部(ASIFA-Hollywood)主辦，長年被視為奧斯卡最佳動畫的重要前哨。2002年，奧斯卡增設最佳動畫獎以來，歷屆得主中有超過半數與安妮獎贏家的結果一致，使其成為業界重視的「摘金指標」。

安妮獎訂2月21日在洛杉磯加大(UCLA)標誌性的羅馬式建築「羅斯大廳」(Royce Hall)舉行頒獎典禮，「Kpop獵魔女團」能否延續評論家選擇獎與金球獎的奪獎氣勢在安妮獎告捷，並在3月15日抱回奧斯卡獎，成為本屆頒獎季最受矚目的焦點之一。