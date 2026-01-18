封面故事／肌肉存記憶 永遠不嫌早

我的頻道

運動真正重要的並非當下看起來有多壯，而是在身體狀況仍允許時，替未來先累積能派上用場的生理本錢。(圖/123RF)
「現在開始運動會不會太早？是不是等年紀大一點、有狀況再動就好？」不少民眾常會半開玩笑詢問，台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，從分子醫學角度來看，運動真正重要的並非當下看起來有多壯，而是在身體狀況仍允許時，替未來先累積能派上用場的生理本錢。

張家銘指出，2025年發表於國際期刊「Frontiers in Nutrition」的研究彙整大量人類與動物實驗證據，內容提到骨骼肌並非「練了就忘」的組織，而是會在細胞層級留下長期的「肌肉記憶」。這也解釋，為何年輕時曾有運動習慣的人，即使中斷一段時間，重新開始訓練後，恢復速度往往比第一次運動者來得快，顯示身體確實會「記得」過去的刺激。

培養肌肉核心

張家銘說，真正被保留下來的，並非肌肉外觀或體積，而是存在於肌肉纖維內的「肌核」。骨骼肌是一種多核細胞，肌核負責蛋白質製造與基因調控，是肌肉功能的核心，當進行規律阻力訓練、肌肉成長到一定程度時，身體會啟動衛星細胞，使其融合進肌肉纖維，進而增加肌核數量，過程相當於為肌肉建立更完整的長期管理系統，而不只是暫時撐大體積。

過去普遍認為，一旦停練、臥床或受傷導致肌肉萎縮，訓練成果就會歸零，張家銘表示，研究顯示肌肉變小時，真正流失的多半是體積，而非已累積的肌核。也就是說力量可能暫時下降，但分子層級的調控架構仍然存在，這正是曾經訓練過的人回到運動後進步速度較快的重要原因。

此外運動會在肌肉細胞中留下表觀遺傳調控的痕跡，訓練後肌肉細胞DNA上的甲基化變化，會特別集中在與蛋白質合成、粒線體功能，及PI3K–Akt–mTOR等肌肉生長相關路徑，即使中斷訓練一段時間，這些分子層級的設定也不會完全消失，意味著肌肉不只儲存結構本身，也保留了「如何再度成長」的分子記憶。

重返運動會更快

張家銘說，提早開始運動的意義，不在於現在一定要達到多高強度，而是在身體條件尚可時，先累積肌核與分子記憶。人生難免會因疾病、受傷、工作壓力或家庭照顧而中斷運動，但是否曾經累積過這些生理資產，將大幅影響未來重返運動的難易度與恢復速度。

張家銘建議，民眾不必等到條件完美才開始運動，只要有穩定刺激，就有機會啟動衛星細胞並逐步累積肌核；蛋白質與胺基酸不只是熱量來源，更是支持蛋白質合成與肌肉修復的重要訊號，隨著年齡增加，其重要性反而更加提升。即便運動曾經中斷，也無須過度否定自己，因為曾經累積的肌核與分子記憶並未消失，回到運動的路一定比第一次更短。

張家銘說，「我想留給大家的一句話提早開始運動，不是浪費時間。那是在為未來的自己，存下一顆顆肌核。當某一天，您需要力量的時候，身體會記得，您曾經為它做過什麼。」

提早開始運動，不是浪費時間。那是在為未來的自己，存下一顆顆肌核。(本報資料照)
