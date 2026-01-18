我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

移民專頁／曾是警察、黨員 申請簽證或有行政審查

鄭毅律師主答
聽新聞
test
0:00 /0:00

讀者問：

我是H-1B，我的I-140移民申請已經獲准，如果簽證可以批准，未婚妻準備辭職來美國和我一起發展，不然的話我就著手準備回中國。未婚妻這個狀況有可能拿到H-4簽證嗎？她在國內五年基層民警，已經入黨，大學時赴美國交換一個學期，父母都不是公務員。從網路上看到，關於公務員，特別是警察背景的限制是針對F、B、J 簽證，沒有看到涉及H簽證。這個決定對我影響大，但是網路上能找到的資訊非常少。想請教，有沒有類似的背景成功拿到H-4簽證或綠卡的？

答：

H-1B/H-4審理時，美國使領館和移民局仍會進行安全背景審查，包括對敏感領域工作經驗、政治認同（如黨員）、軍警背景的核查。但對H簽證並沒有明文禁止警察、公務員家庭成員，不像 J、F 某些情況下有更嚴格的限制。

你未婚妻在基層做五年民警，已經入黨。這兩個因素確實會觸發美國簽證系統中的行政審查，例如審查她是否涉及與國家安全相關的敏感職位。基層民警通常被認為是治安和行政管理，風險低於國安、武警、軍事情報部門等。至於入黨身分，綠卡、簽證申請中不會自動導致拒簽，但會被問到是否是黨員、入黨原因。不過，基層民警為了就業或體制內發展而入黨，一般不會被視為骨幹等級。

你未婚妻讀大學時來過美國交換，這表示她有良好的簽證紀錄；父母非公務員，也減少了家庭背景的敏感度。如果她辭職與你結婚，以H-4身分來美國的可能性是存在的，但請務必做好221(g)行政審查的心理準備。面簽時要如實說明，不要隱瞞黨員和警察經驗，美國簽證官更在意的是是否有隱瞞或欺騙，而不是身分本身。

簽證 H-1B 綠卡

上一則

移民專頁／首次來美時間 提供年和月分即可

下一則

移民專頁／如符合例外情形 曾是黨員仍可能獲綠卡

延伸閱讀

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
華女用O-1B菁英簽證 來美拍色情片

華女用O-1B菁英簽證 來美拍色情片
華女用菁英簽證 來美拍色情片

華女用菁英簽證 來美拍色情片

熱門新聞

這張標題為「喜悅爆發」(Burst of Joy)的標誌性黑白照片，捕捉到史特姆一家人在歷經五年半的生離和煎熬之後，終於團圓時欣喜若狂的瞬間，因此贏得1974年普立茲特寫攝影獎。(美聯社)

人生故事／越戰歸來「喜悅爆發」女兒送抱、妻子卻寫分手信

2026-01-11 01:30
退休理財方式，應降低投資組合風險並建立更穩健的財務結構。(圖／123RF)

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

2026-01-11 01:28
有正向思考的習慣，和有規畫的理財方式，決定你能否過著富足的退休生活。(圖／123RF)

封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

2026-01-11 01:29
社安福利看似制度單純，實際上卻暗藏不少容易被忽略的細節與例外規定。(路透)

封面故事 社安金篇／7社安福利 你有可能忽略了

2026-01-11 01:22
多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。(圖／123RF)

封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

2026-01-11 01:27
莎翁的妻子艾格妮絲，由潔西·伯克利飾演；她趕赴劇場想看「失去」的兒子，並擠到舞台前面。(美聯社)

電影世界／趙婷奪金球獎「哈姆奈特」揭莎士比亞喪子之痛

2026-01-12 03:30

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了