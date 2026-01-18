移民專頁／曾是警察、黨員 申請簽證或有行政審查

讀者問：

我是H-1B ，我的I-140移民申請已經獲准，如果簽證 可以批准，未婚妻準備辭職來美國和我一起發展，不然的話我就著手準備回中國。未婚妻這個狀況有可能拿到H-4簽證嗎？她在國內五年基層民警，已經入黨，大學時赴美國交換一個學期，父母都不是公務員。從網路上看到，關於公務員，特別是警察背景的限制是針對F、B、J 簽證，沒有看到涉及H簽證。這個決定對我影響大，但是網路上能找到的資訊非常少。想請教，有沒有類似的背景成功拿到H-4簽證或綠卡 的？

答：

H-1B/H-4審理時，美國使領館和移民局仍會進行安全背景審查，包括對敏感領域工作經驗、政治認同（如黨員）、軍警背景的核查。但對H簽證並沒有明文禁止警察、公務員家庭成員，不像 J、F 某些情況下有更嚴格的限制。

你未婚妻在基層做五年民警，已經入黨。這兩個因素確實會觸發美國簽證系統中的行政審查，例如審查她是否涉及與國家安全相關的敏感職位。基層民警通常被認為是治安和行政管理，風險低於國安、武警、軍事情報部門等。至於入黨身分，綠卡、簽證申請中不會自動導致拒簽，但會被問到是否是黨員、入黨原因。不過，基層民警為了就業或體制內發展而入黨，一般不會被視為骨幹等級。

你未婚妻讀大學時來過美國交換，這表示她有良好的簽證紀錄；父母非公務員，也減少了家庭背景的敏感度。如果她辭職與你結婚，以H-4身分來美國的可能性是存在的，但請務必做好221(g)行政審查的心理準備。面簽時要如實說明，不要隱瞞黨員和警察經驗，美國簽證官更在意的是是否有隱瞞或欺騙，而不是身分本身。