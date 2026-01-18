我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

移民專頁／如符合例外情形 曾是黨員仍可能獲綠卡

鄭毅律師主答
圖為中國北京人民大會堂的中共國徽旁前，飄揚著一面美國國旗。申請綠卡時，對於是否參加過中國共產黨，應如實回答。(美聯社)
讀者問：

我馬上要綠卡面試了，煩得透頂。我嫁的是公民，已經懷孕。

事情是這樣的，我本身對入黨沒興趣，大學期間老師問我要不要入黨，我都是拒絕的。畢業後，我回到家鄉，爸爸一直逼我入黨，好去考公務員。我對入黨、考公務員都沒興趣，天性愛自由，體制內不自由。但是，某一天爸爸就幫我寫了入黨申請書，還找我家鄉的黨委會說了。他告訴我，已經打好招呼，我過去宣個誓就完了。

於是，我不好讓他面子上過不去，就抄寫他幫我寫的入黨申請書，去參加宣誓，然後還參加了一次黨會。我以為這就完事了，不會再被煩了。誰知道，以後又叫我參加黨會，叫我繳黨費。我那時剛畢業沒工作，窮得要死，也沒空參加黨會。村委會就跟我家人說，再不參加就屬於自動退黨。我回覆好呀，自退吧。

此後十年，我都以為自己是無黨派人士。結婚後，我申請來美，填寫DS-160表寫得的是非黨員，但是拿到了簽證回家鄉做出境報備，派出所要我拿到村黨委同意我出境的蓋章，我就跑去蓋章。這時候，他們跟我說要繳黨費呀，一直聯絡不上我。我很驚訝，我問我以為我不是黨員，可以退黨嗎？對方說不可以，只有犯錯被開除的。

出國在即，我不想跟他們鬧，免得不給我蓋章，就乖乖交了黨費。

現在，我要綠卡面試了，不想承認自己是黨員，畢竟自己很冤枉，從來都不是自願的，也從未參與政治活動。若是坦白了，怕沒來由被刁難。川普對移民那麼不友好，我不想自找麻煩，不坦白又很怕出事，我該怎麼辦呢？

答：

在填寫I-485的時候，對於是否參加過政黨組織的問題，應該如實回答。如果當時沒有提供入黨訊息，在面試的時候，還有糾正補充的機會。 如果面試時被問到而繼續隱瞞，被發現後將因為虛假陳述，拒絕你的綠卡申請，除非申請豁免並被批准。

根據你所提供的情況，你有可能符合法律規定的情形，如參加共產黨組織是非自願的，申請人的黨員資格是「 沒有意義的」，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信奉。若是符合例外的情形，向移民官解釋被接受後，綠卡仍可被批准。

如果移民官認為你不符合例外的情形，因為你配偶是美國公民，你有資格申請「人道豁免」。豁免被批准後，仍可調整身分。

