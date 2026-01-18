養生／全麥麵包一定是褐色 褐色麵包未必全麥

我的頻道

廖靜清
坊兼主打無油、無糖的全麥麵包，未必真的是「全麥」。(圖／AI生成)

麵包出爐時間，烘焙坊瀰漫著小麥香氣，各式麵包整齊排列，主打無油、無糖的全麥麵包，真的是「全麥」嗎？營養師表示，全穀製品的全穀含量，至少要占產品含量達51%以上，有些業者會用一般白麵粉，再加上些許麩皮粒，讓外表看起來有麩皮粒，製成「看起來健康」的麵包。

麵包有褐色斑點，就是全穀？台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟說，這是消費者最大的迷思，「全麥麵包一定是褐色的，但褐色的麵包未必是全麥麵包」；褐色可能是添加食品色素，或是白麵粉混合麩皮粉做出來的麵包，外觀雖與全麥粉類似，卻不是真正的全麥麵包。

陳姿吟指出，全穀必須具有完整穀粒的每一部分，即使經由碾製、壓碎等處理過程，仍要保有穀物原有的麩皮、胚芽及胚乳。全麥麵包、全麥饅頭等全穀製品，也是成分需占總重量的51%以上，才能用「全」來宣稱，包含全蕎麥、全燕麥。

真假全麥麵包 如何區分

常看到標榜「高纖全麥」、「全麥胚芽」的麵包，陳姿吟說，民眾看到高纖、全麥、胚芽、雜糧等，以為跟健康畫上等號，但如果沒有使用到「全麥粉」，而是小麥粉、麥粉、麵粉，並不是真的全麥。

純的「全麥粉」因為纖維量較高，口感較粗糙，會影響麵團發酵的蓬鬆度，因此有些店家在製作全麥雜糧麵包時，為了增加嗜口性，會加入較多的油脂、糖分，原以為標榜全麥、雜糧的麵包較健康，卻反而因此隱藏熱量陷阱，失去原來的「健康」本意。

陳姿吟說，標榜製作健康麵包的烘焙坊，有些確實使用純的全麥粉，加上獨特的天然酵母發酵，完整保留全穀物的五穀雜糧，也詳細標明出內容成分。但因為一般的全麥粉筋性不足，也有些業者會再拌入高筋麵粉。

至於真全麥和假全麥該如何分辨？她說，可用肉眼觀察穀粒的含量以及粗糙程度，全麥麵包的味道通常比較濃郁，帶有穀物天然香氣。

另外，標榜「雜糧」也不一定是全穀，可能參雜了其他精碾或加工過的穀物。例如，紅薏仁是全穀，但是去掉麩皮後，就變成白薏仁；有些穀物為了口感，也是去掉麩皮甚至胚芽，成為「精製澱粉」或「精製型穀物」，營養大不同。

五穀粉、十穀粉 未必全穀

此外，有些人會泡多穀粉來喝，覺得比較健康，陳姿吟提醒，仔細看標示，包裝上會寫「多穀」，是因為添加了非穀物的製品，所以依法不能稱為「全穀」。她強調，「多穀」不等於「全穀」，有些號稱多穀的食品，有可能是多種精緻澱粉或精緻型穀物製成。

產品若僅含單一穀物，可以該穀物名稱為產品命名，例如全麥麵包、蕎麥麵條、燕麥片等；而產品混合了二、三種穀物的全穀粉，則稱之「全穀食品」。雖然「多穀」還是比單一精製澱粉好，但要注意成分標示，是否有麥芽糊精、糖等添加物。

要特別注意的是，強調健康養生的多穀粉，含有豐富鉀、磷成分，且五穀雜糧磨成粉後，膳食纖維被破壞了，只剩下澱粉和醣類，吃多了可能變胖，糖尿病腎臟病患者也不適合飲用，避免造成身體負擔。

