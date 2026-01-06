我的頻道

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

紐約、加州…百億社福經費遭凍結 重創低收家庭

醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

紐約健康365
圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)
本集「紐約健康365」邀請亞美醫師協會（CAIPA）總裁兼執行長、臨床經驗超過40年的劉季高醫學博士，帶領聽眾深入了解華人社區長期被忽視的醫療挑戰。當醫院的醫護人員不說中文，許多華人面臨的不只是溝通不便，而可能導致誤診、延誤治療，甚至增加醫療支出。語言障礙，已不只是個人問題，而是影響健康的重大風險。劉季高將解析紐約州參議院與眾議院通過的「擴大醫院語言服務」（Hospital Language Access）法案，說明醫院必須提供語言協助的法律責任，以及這對紐約華人實際就醫體驗的深遠影響。

同時，本集還聚焦「在23時篩查」（Screen at 23）政策，解答為何亞裔糖尿病篩查的身體質量指數（BMI） 門檻從25下調至23，並探討相關篩查在自付額與免賠額上的變化。劉季高將指出，早期檢查不僅能避免疾病惡化，更可幫助家庭節省未來高昂醫療費用。

從聽懂醫師的每一句話，到掌握健康檢查的最新政策，本集提供每個華人家庭都不可忽視的重要資訊。如果您或家人曾因語言不通錯過就醫，或因擔心費用延後檢查，這一集將為您提供指引建議，幫助您真正掌握健康自主權。

「紐約健康365」攜手世界日報旗下的世界新聞網，持續提供貼近華人社區的醫療政策與健康資訊，是每位關心自身與家人健康的讀者和聽眾關注的節目。

亞美醫師協會（CAIPA）總裁兼執行長、臨床經驗超過40年的劉季高醫學博士。圖：...
華人 亞裔 糖尿病 世界新聞網 紐約州
紐約健康365

紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

更多 >
