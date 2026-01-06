醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

本集「紐約健康365」邀請亞美醫師協會（CAIPA）總裁兼執行長、臨床經驗超過40年的劉季高醫學博士，帶領聽眾深入了解華人 社區長期被忽視的醫療挑戰。當醫院的醫護人員不說中文，許多華人面臨的不只是溝通不便，而可能導致誤診、延誤治療，甚至增加醫療支出。語言障礙，已不只是個人問題，而是影響健康的重大風險。劉季高將解析紐約州 參議院與眾議院通過的「擴大醫院語言服務」（Hospital Language Access）法案，說明醫院必須提供語言協助的法律責任，以及這對紐約華人實際就醫體驗的深遠影響。

同時，本集還聚焦「在23時篩查」（Screen at 23）政策，解答為何亞裔糖尿病 篩查的身體質量指數（BMI） 門檻從25下調至23，並探討相關篩查在自付額與免賠額上的變化。劉季高將指出，早期檢查不僅能避免疾病惡化，更可幫助家庭節省未來高昂醫療費用。

從聽懂醫師的每一句話，到掌握健康檢查的最新政策，本集提供每個華人家庭都不可忽視的重要資訊。如果您或家人曾因語言不通錯過就醫，或因擔心費用延後檢查，這一集將為您提供指引建議，幫助您真正掌握健康自主權。

「紐約健康365」攜手世界日報旗下的世界新聞網 ，持續提供貼近華人社區的醫療政策與健康資訊，是每位關心自身與家人健康的讀者和聽眾關注的節目。