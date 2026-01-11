醫生的話／減肥藥GLP-1 輔助治療失智？

Ozempic等減重藥物，有助於治療阿茲海默症嗎？(路透)

近幾個月來，一種名為GLP-1 (胰高血糖素樣勝肽-1)，廣泛被用於治療第二型糖尿病 和肥胖症。因為效果顯著，可能的新潛力備受關注，即是輔助治療阿茲海默症 。糖尿病藥物應對大腦健康有保護作用，而引起科學家的注意。最常見的二甲雙胍，激發了研究者的興趣，想要知道在控制血糖和改善新陳代謝的同時是否也能改善記憶力和思考能力。正是基於這種理念，最新的GLP-1也積極成為研究主流。

Q1：什麼是GLP-1藥物?

A1：事實上這是人體自然產生的一種激素，在包括大腦在內的身體多個部位，調節血糖水平、節制食欲和幫助消化。

Q2：為什麼說GLP-1 有助於治療阿茲海默症？

A2：在早期的實驗室臨床前的研究中，發現這些「胰高血糖素樣勝肽」有助於清除有毒蛋白質。這些聚集物在大腦中被稱為澱粉樣斑塊和tau蛋白纏結，阻礙大腦正常的運作。

另外，這些激素可以緩解腦部發炎。當大腦長期處於發炎狀態的時候，許多腦細胞就會死亡，常常發生在阿茲海默症的病人身上。若能減輕癌症的發生，自然能延緩疾病的進展。

還有就是這些激素可以改善大腦能量的利用。大腦一直需要葡萄糖來提供能量，而在阿茲海默症患者大腦中發現無法利用血糖，所以一些科學家甚至將阿茲海默症稱為三型糖尿病。若是能夠利用腦血管中所帶來的葡萄糖的人，自然有助於恢復正常的腦部認知功能。

Q3：最近的GLP-1的臨床研究有什麼新的發現嗎？

A3：目前為止，設計最完善的用GLP-1治療阿茲海默症的實驗是稱為EVOKE和EVOKE +。這些研究包括將近4000名患有輕度認知障礙或者是阿茲海默症的失智症 患者，跟蹤進行兩年的隨訪，最後做出臨床失智症評估量表。研究結果已在近期第18屆阿茲海默症臨床實驗會議上發表。結果顯示，儘管某些阿茲海默症相關的生物標記有所改善，但是GLP-1並未延緩這些患者的疾病進展。換句話說，目前的結果令人失望，這些藥物與安慰劑來比較，結果上來說並無顯著差異。

Q4：目前2025年失智症新藥有哪些？

A4：失智症新藥研發的重點在於推進抗澱粉樣蛋白療法，舉例來說，tromtinemab.已進入第三期臨床試驗。同時lacanemab , Donanemab 在延緩認知衰退方面也展現出潛力。

Q5：GLP-1在減肥和治糖尿病和心血管疾病方面有顯著的成效， Medicare (紅藍卡)會承保費用呢？

A5：目前，聯邦醫療保險不承保用於減肥的GLP-1；但卻承保用於其他病症，例如糖尿病和心血管疾病的病人。

Q6：70%的失智症是怎麼而來？

A6：失智是有多種疾病或腦部損傷引起的。這些疾病直接間接的損害大腦，而其中阿茲海默症是最常見的一種。幾乎所有失智症的病人中，60%到70都是阿茲海默症。

Q7：什麼樣的維生素可以降低40%的失智症風險？

A7：維生素B12是目前發現與降低失智症風險有關的最重要的維生素之一。研究表明，維生素B12對大腦和神經功能至關重要，可將認知能力下降的風險降低40%。維生素B9也就是葉酸和維生素B6在大腦健康和高半胱氨酸調節方面也發揮的重要作用。

Q8：哪些食物與失智症關係最密切？

A8：目前雖然沒有標明，但是大量攝取超加工食品、紅肉和含糖飲料會是失智症風險的增加。原因在於這些食物中含有觸發炎症、增加飽和脂肪和有害健康的化學物質。特別是加工肉類和含糖飲料會顯著的增加認知能力下降的風險。若是改為堅果、豆類、魚類和蔬菜等天然食物有益大腦健康。

Q9：Ozempic 有效減肥，減20磅需要多少時間？

A9：大多數使用施美格魯肽(Ozempic)，大約每周可減重1到2磅。換句話說如果正確用藥並配合良好的生活習慣，在10到16周之內可減重20磅。

Q10：2026年開始，Zepbound 和Orforglipron的價格是多少？

A10：目前已知從2026年4月開始，上述兩種藥都獲得FDA批准。Medicare患者每月只需支付不超過50美元即可購買多劑量注射筆。

Q11：若是想服用Wegovy，BMI 的要求是什麼？

A11：為了健康和安全起見，體重指數BMI至少為27但低於30 ，且有與體重相關的健康問題，例如糖尿病、高血壓、血脂高、睡眠呼吸困難、心臟病發作、中風或血管疾病病史等等。

Q12：減肥需要終身服用GLP-1嗎？

A12：是的，對於大多數人來說，停止服用像Ozempic或者Wegovy這樣的GLP-1藥物會導致體重明顯反彈。案例研究發現有時會反彈三分之二或更多的體重，因為這些藥物將肥胖症視為一種需要持續管理的慢性疾病，類似糖尿病藥物，因此需要長期和無限期的使用。

Q13：目前有哪個國家的失智症發生率最低？

A13：雖然沒有哪個國家的失智症發病率絕對最低，但是全球發病率最低的地區之一是玻利維亞亞馬遜地區的土地群體(騎馬那人和莫塞太人)。根據調查在那裡只有1%的老年人患有失智症，這也許與他們傳統的、積極活躍的生活方式有關。整體而言與北美和歐洲等科技發達地區相比，非洲、印度和南亞的這些不發達國家的失智症發生率也非常低。

Q14：什麼是降低失智症最有效的方法？

A14：每周至少做150分鐘的中等強度有氧運動，例如騎自行車或快走，或者盡可能地運動。另外要定期進行健康檢查，確保血壓和血脂得到監測和控制。

(作者為大華府地區執業醫師)