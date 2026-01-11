我的頻道

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

封面故事 社安金篇／7社安福利 你有可能忽略了

社安福利看似制度單純，實際上卻暗藏不少容易被忽略的細節與例外規定。(路透)
社安福利看似制度單純，實際上卻暗藏不少容易被忽略的細節與例外規定。多數民眾熟知提早申請會降低每月給付、延後申請則能提高金額，但在這些基本概念之外，仍有多項制度設計，可能大幅影響退休後一生可領取的總福利。

新聞平台AOL報導指出幾個常被忽略的機制：

1.反悔條款

若民眾提早申請社安福利後改變主意，在福利核准後12個月內，可向社會安全局申請撤回原申請，並全數退還已領取的福利款項，包括支付給眷屬的金額。完成撤回後，申請人可在日後重新申請，以較高的月領金額開始領取。不過，「反悔條款」選項，一生僅能使用一次，需審慎評估。若已逾12個月，但達到全額退休年齡，仍可選擇暫停領取福利，在不需退還款項的情況下，讓金額持續累積，最晚可至70歲。

2.婚姻狀態

這也是影響福利的重要因素。已婚或離婚人士，可能有資格依配偶或前配偶的工作紀錄申請福利，最高可達對方全額退休福利的50%。離婚者須符合婚姻至少10年、目前未再婚，且前配偶具備申請資格等條件。在部分情況下，申請人甚至可先領配偶福利，同時讓自身福利繼續累積。隨著相關立法生效，過去對政府退休人員不利的「政府退休金抵減條款」已被取消，部分人可能重新符合資格，甚至可追溯補發。

3.軍旅年資

退伍軍人過去的軍旅年資也可能轉化為額外福利。1957年至2001年間的現役軍人，其服役紀錄通常會轉換為額外的社安計薪收入，進而提高退休福利；更早期服役者，在特定條件下也可能符合相關給付。不過，這些資料未必都已完整登錄，退伍軍人仍應主動檢視個人收入紀錄。

4.家庭成員

社安制度的設計，也涵蓋家庭成員的保障。符合條件的身心障礙成年子女、未成年或仍在就學的子女，甚至在特定情況下由祖父母扶養的孫子女，都可能依照申請人的工作紀錄領取福利。

5.稅務層面

福利開始領取的時間點亦可能影響負擔。由於社安福利是以實際收到款項的年度計稅，若在年底開始領取，可能使收入集中於同一稅年，導致稅級上升或影響醫療保費；改於隔年初開始，則可能有助於分散收入、降低整體稅負。

6.個人資料

社會安全局每年處理龐大資料，收入紀錄出現錯誤並非罕見。若未及時更正，可能永久影響退休福利金額。民眾可定期檢視個人帳戶內容，確認收入、年資與個人資料是否正確；即便收到溢領通知，也可依法提出申訴、申請豁免或協商還款。

7.年資合併協定

對曾在美國與海外工作的人士而言，美國與多國簽署的年資合併協定，亦可能成為取得資格的關鍵。即使美國工作年資未達門檻，合併後仍可能符合申請資格。

退休金 保費

