封面故事 因應篇／錢怎會消失了 避免4件事

編譯盧炯燊

退休一族基本上沒有固定的基本收入，都懂得凡事都要精打細算莫花了冤枉錢，然而很多時候會發現錢不知哪裡去，事實是有不少金錢是在一些不察覺的細微處溜走。因此有財務專家指出應要留意的地方。

雅虎(Yahoo)財經欄目指出：

1.避免不合適的醫療保險計畫

網上eHealth消費者副總裁斯蒂多姆(Whitney Stidom)指出，醫療保健是退休一族最大的開支之一，因此許多人都會投保醫療保健。

她建議為了避免超支，確保是根據自身需要及預算來選擇最佳的醫療保險計畫，避免不適合自己的，就這一樣就能最少節省1800元。

斯蒂多姆說，退休人士是可以獲得免費指導，持有執照的保險代理人，是免費幫助審查所在地區各家保險公司的保險計畫，並提供專家建議。

2.避免花無謂的錢

保險海軍公司(Insurance Navy)副總裁兼持執照保險代理人斯內內(Rami Sneine)說，對於退休一族來說，擁有多項未使用的訂閱服務、一時衝動消費是導致過度支出的主要原因。

他建議每年審核所有會員資格以及訂閱服務，因為這些服務通常會在未通知的情況下自動續訂，只要妥善管理這些小額開支等於多了儲蓄，是確保未來安心的有效途徑。

3.避免花太多錢裝修房子

因為居家時間多了，自然想要美化居住空間，當然一些小型的房屋翻新項目無可厚非，但如果這些項目占了退休金的很大一部分，那就該重新評估一下了。

投資網站Apex Invest的首席合夥人施利瓦(Pedro M. Silva)指出，過去幾年，房屋裝修、改造的成本大幅上漲，如果費用全部是從個人退休金帳戶(IRA) 來支付，不但會造成巨大的稅務負擔，更會長期影響投資組合，實在不划算。

他建議在臨近退休前幾年裡完成所有與房屋相關的項目，而不是動用IRA帳戶。

4.最重要的就是慎防詐騙

這是最多退休人士中招而損失的錢。克魯斯律師事務所的律師克魯斯(Mike Kruse)說，避免這些騙局的最佳方法是保持警惕。許多電話及電郵詐騙都以退休人員為目標，如不加防範可能會損失畢生積蓄。

他說，騙子通常會利用退休人士想要增加儲蓄的心理，因此在大額投資或現金支出之前，務必諮詢值得信賴的財務顧問。

封面故事 因應篇／錢怎會消失了 避免4件事

封面故事 因應篇／7個好建議 退休儲蓄撐較久

