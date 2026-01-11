我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

封面故事 防錯篇／退休帳戶最怕…未設受益人

編譯盧炯燊

投資公司協會(Investment Company Institute)的數據指出，截至2025年中，5800萬個美國家庭，即占44%是擁有個人退休帳戶(IRA)，高於10年前的34%，這些帳戶的總資產約為16.2兆元。這個成長主要得益於雇主退休帳戶，例如401(k)計畫的轉存。

專家指出，由於IRA帳戶中蘊藏這樣龐大的財富，投資人必須妥善作好安排，包括指定一旦過世後的受益人，否則會帶來不少麻煩，一些簡單的錯誤可能要付出高昂代價。

保德信退休策略公司(Prudential Retirement Strategies) 的高級規畫副總裁巴金漢姆(Brandon Buckingham)早前在「財務規畫協會」(Financial Planning Association)年會上指出，IRA持有人最常見的錯誤之一就是沒有指定受益人，當持有人去世後，由誰來繼承帳戶就會有很多問題。

即使IRA持有人有指定受益人，但若指定受益人已成過去(包括死亡、已經仳離的前配偶等)，而又沒有重新指定的話，最後仍是白費勁。

巴金漢姆指出，當IRA或401(k)持有人死亡後，由前配偶而非現在的配偶來繼承的情況，實在屢見不鮮。因為遺囑指定受益人是最先有繼承權，很多人在婚姻未破裂時指定了受益人，然而一旦分手而又沒有重新更改指定人時，包括IRA或401(k)在內的遺產就屬前配偶所有。

他又說，如果指定了受益人，帳戶會在你過世後直接支付給繼承人。如果沒有指定受益人，遺產就需要經過遺囑認證程序，這是處理遺產的法律程序，但這可能既昂貴又耗時。

巴金漢姆提到，一般銀行帳戶的持有人，是可以在帳戶上指定受益人，由於這個安排是持有人去世之前作出，在他身故後，帳戶所有權將立即轉移給受益人而毋須遺囑認證，但IRA或401(k)則不能在帳戶上預先指定。

他特別說明，若繼承了IRA帳戶的遺產，收入是需要繳稅的，以2025年為例，一旦獲得超過1萬5650元，稅率就達到37%。

401(k) 退休

上一則

封面故事 稅務篇／8減稅優惠 年過65歲別錯過

下一則

封面故事 防錯篇／1重要提醒 別碰結構型產品

延伸閱讀

封面故事／靈之旅／養生旅遊 智利山谷觀星靈修

封面故事／靈之旅／養生旅遊 智利山谷觀星靈修
善用遺產稅免稅額 助子孫累積財富

善用遺產稅免稅額 助子孫累積財富
個人所得糊塗被多課稅？這3項目最易混淆 莫忽視規定

個人所得糊塗被多課稅？這3項目最易混淆 莫忽視規定
2026想避免被多課稅？WSJ教你3大招節稅

2026想避免被多課稅？WSJ教你3大招節稅

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家