封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

編譯周靜芝
多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。(圖／123RF)
多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。(圖／123RF)

許多嬰兒潮世代未能儲蓄足夠退休金，調查指出，他們雖有機會改善財務狀況，但這些選項皆需面臨取捨。

資產與退休計畫管理機構先鋒集團(Vanguard)最新調查顯示，在61至65歲的嬰兒潮世代中，僅40%財務狀況符合退休準備標準。

全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，雖然精確計算退休所需金額是不可能的任務，無人能預知壽命長短，亦無法估算未來退休所需資金，嬰兒潮世代處境尤為艱難。

保德信(Prudential)集團理財規畫師大衛·布蘭契特(David Blanchett)表示，部分經濟學家預警「退休危機」，指出前景黯淡，但實際情況沒有表面看起來那麼糟。他指出，嬰兒潮世代確實有幾種方法可彌補退休儲蓄缺口，雖然這三種可行方案未必適用所有人。

1.延後退休是妙方

布蘭契特表示，延後退休是消除或縮小退休資金缺口的萬靈丹，即使僅延後退休數年，對退休生活品質也能產生驚人效益。

根據先鋒集團報告，延長工作年限能帶來三重效益：增加儲蓄、因延遲申領而提高社安金收入，以及減少需支應的退休年數。

然而，即使計畫延長工作年限，先鋒集團投資策略部主管凱莉·哈恩(Kelly Hahn)表示，並非人人都能如願。根據調查，2025年有40%退休者表示較原計畫提早離開職場；過去20年來，此一數字始終維持在40-50%之間。意外提早退休的原因包括健康問題與裁員。

2.處理房屋淨值較敏感

哈恩表示，相較於較年輕的世代，嬰兒潮世代財務狀況相對不穩定的原因之一在於，職場退休制度在年輕嬰兒潮世代處於高收入時，從以養老金為主的體系轉變為401(k)儲蓄制度。

她指出，他們未充分受惠於父母或祖父母世代的養老金制度，同樣也未能從新的401(k)儲蓄機制中獲益。然而哈恩說，多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。

據聯準會最新「消費者財務調查」的統計，86%嬰兒潮世代擁有自住房屋，比率遠高於年輕世代；若動用這筆資產，年輕嬰兒潮世代中財務準備充分的退休者比率將從40%提升至60%。

專家指出，獲取這些資金的方式眾多。最具成本效益的方式是直接出售房屋，轉為租客而非屋主；或出售現有住宅換小屋、遷居低成本地區，或透過反向抵押貸款或房屋淨值貸款取得現金。但動用房屋淨值往往是「敏感話題」。

布蘭契特說，多數人抗拒將住宅當作存錢筒，而是視其為最後的依靠。他表示，對多數美國人而言，住宅是最龐大的有形資產，理論上這是可行方案，但普遍不受青睞。

哈恩指出，住宅往往承載著與個人身分認同的深厚情感連結，使出售決定變得困難。

3.減少開支

布蘭契特表示，也可考慮在退休前後降低消費水準。他指出，在職涯後期增加儲蓄能使家庭習慣較低生活支出，從而達成目標。

根據布蘭契特的研究，一般退休者在退休後消費支出會下降20%，這可能是因儲蓄不足導致支出減少。

然而數據顯示，約90%的退休者對退休生活感到中度或高度滿意。他說，這代表儘管存在退休危機的認知，退休者仍相對滿足。

