封面故事 因應篇／HSA+Roth IRA 退休聖杯

專家指出，若醫療保險 方案附帶健康儲蓄帳戶(HSA)供款功能，可將資金用於長期投資。根據提供HSA投資方案與研究的Devenir公司及美國銀行家協會健康儲蓄帳戶委員會聯合調查，截至2024年12月31日，全美逾5900萬人持有HSA帳戶。

全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，儘管多數工作者將HSA資金用於年度自付醫療費 用，仍有小部分人將餘額投入投資，這些資金可免稅增值以備日後的醫療支出。

麻州理財規畫師丹·加利(Daniel J. Galli)表示，將目標設訂在退休 時累積六位數的HSA餘額，若能結合羅斯帳戶與稅後退休基金，這將是退休規畫的「聖杯」(最佳選擇)。

以下是投資HSA的主要優勢，以及如何藉此抵銷未來醫療支出：

HSA具備三重稅務優惠

要為健康儲蓄帳戶供款，必須持有符合資格的高自付額醫療保險計畫(High Deductible Health Plan, HDHP)。國稅局2025年5月宣布，2026年HSA供款上限將調升至個人保險4400元、家庭保險8750元。

對於健康狀況較佳的客戶，部分顧問建議選擇高自付額計畫以獲取HSA供款資格；值得注意的是其中存在的風險，這類計畫通常月保費較低，但自付額支出更高。

健康儲蓄帳戶是長期儲蓄的首要選擇，因其獨具三重稅務優惠：供款可抵稅、資金增值免稅、醫療支出提領免課稅。加利強調，此一優勢「威力強大」；若需支付自付醫療費用，可保留收據隨時申請報銷。

多數HSA參與者未進行投資

研究顯示，儘管HSA為長期儲蓄者提供豐厚稅務優惠，多數參與者並未運用帳戶餘額進行投資。

美國計畫贊助者協會(Plan Sponsor Council of America)主任哈蒂·格林安(Hattie Greenan)指出，現實情況是，許多人需要動用資金支付當前費用。據該協會2025年HSA調查 (約600家美國雇主參與)，2024年有三分之二雇主提供HSA供款投資選項；但僅20%參與者進行投資，較2023年的18%略微提升。