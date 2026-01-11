我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

江碧琪
南瓜巴斯克乳酪蛋糕
南瓜巴斯克乳酪蛋糕

巴斯克(Basque)是一個位於西班牙和法國邊境的城市，這款乳酪蛋糕是以該區命名。它的特點是蛋糕的甜度低，只需加入少量的粉類幫助蛋糕定型，口感清爽。加入南瓜泥一起去烘焙，蛋糕變得綿密而濕潤。這是一款比較定型的蛋糕，不易散開，冷藏後再裝在盒子，節日送禮也很適宜。

食材：

南瓜泥135克、奶油奶酪226克、雞蛋2個、淡奶油110克、糖4湯匙、玉米澱粉1湯匙。

工具：6吋活動蛋糕模具。

作法：

1.將奶油奶酪提前從冰箱取出，放室溫30分鐘，使其軟化，會比較容易打發。

2.在6吋活動蛋糕模具內部掃一層薄油防沾。

3.南瓜去籽去皮切1/3吋厚片，上蒸鍋蒸熟，約需10至15分鐘，取出放碗中，用叉子壓成細膩的南瓜泥。

4.在大碗中，放入所有食材混合一下，用電動打蛋機或攪拌機打勻，再用濾網過篩一下，烤出的蛋糕會比較細緻潤滑。

5.預熱烤箱425°F，把蛋糕液倒入模具中，放入烤箱烤30~40分鐘至熟。

6.將烤好的蛋糕取出降溫，放冰箱冷藏2小時再切食，口感會更好。

巴斯克乳酪蛋糕食材
巴斯克乳酪蛋糕食材
預熱烤箱425°F，烤30~40分鐘至熟。
預熱烤箱425°F，烤30~40分鐘至熟。
用叉子壓成細膩的南瓜泥
用叉子壓成細膩的南瓜泥
用濾網過篩一下
用濾網過篩一下

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

南瓜 邊境 雞蛋

上一則

料理功夫/小黃瓜爽口涼拌

下一則

移民專頁／申請NIW 工作不符遭質疑

延伸閱讀

尖叫女王超膽小 「顫懼」狂嗑巧克力蛋糕

尖叫女王超膽小 「顫懼」狂嗑巧克力蛋糕
瀋陽滑雪場幫慶生 「滴滴代滑」讓一群教練拉橫幅捧蛋糕

瀋陽滑雪場幫慶生 「滴滴代滑」讓一群教練拉橫幅捧蛋糕
戴立忍新片「功夫」圓武俠夢 59歲體力比柯震東好

戴立忍新片「功夫」圓武俠夢 59歲體力比柯震東好
Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家