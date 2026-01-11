料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

南瓜巴斯克乳酪蛋糕

巴斯克(Basque)是一個位於西班牙和法國邊境 的城市，這款乳酪蛋糕是以該區命名。它的特點是蛋糕的甜度低，只需加入少量的粉類幫助蛋糕定型，口感清爽。加入南瓜 泥一起去烘焙，蛋糕變得綿密而濕潤。這是一款比較定型的蛋糕，不易散開，冷藏後再裝在盒子，節日送禮也很適宜。

食材：

南瓜泥135克、奶油奶酪226克、雞蛋 2個、淡奶油110克、糖4湯匙、玉米澱粉1湯匙。

工具：6吋活動蛋糕模具。

作法：

1.將奶油奶酪提前從冰箱取出，放室溫30分鐘，使其軟化，會比較容易打發。

2.在6吋活動蛋糕模具內部掃一層薄油防沾。

3.南瓜去籽去皮切1/3吋厚片，上蒸鍋蒸熟，約需10至15分鐘，取出放碗中，用叉子壓成細膩的南瓜泥。

4.在大碗中，放入所有食材混合一下，用電動打蛋機或攪拌機打勻，再用濾網過篩一下，烤出的蛋糕會比較細緻潤滑。

5.預熱烤箱425°F，把蛋糕液倒入模具中，放入烤箱烤30~40分鐘至熟。

6.將烤好的蛋糕取出降溫，放冰箱冷藏2小時再切食，口感會更好。 巴斯克乳酪蛋糕食材 預熱烤箱425°F，烤30~40分鐘至熟。 用叉子壓成細膩的南瓜泥 用濾網過篩一下

