封面故事／貼文篇／傳奇66號公路 最美自駕路線

66號公路擁有傳奇的流行文化地位與豐富歷史。(圖／123RF)

美國最受歡迎的公路之旅往往沿著壯麗海岸或蜿蜒山巒而行，但沒有松林氣息或海風鹹香的「66號公路」(Route 66)，依然被評為全美最具代表性的風景公路。

將滿百歲 長2400哩跨8州

根據「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)報導，這條長達2400哩、橫跨八州的經典路線，榮登Tripadvisor最新評選的「全美最美公路」榜首。評比依據來自Instagram的標籤數據，由Tripadvisor與汽車性能資料網站0-60specs.com合作完成。「66號公路擁有傳奇的流行文化地位與豐富歷史，累積超過200萬則Instagram貼文，展現聲譽如何推升社群熱度，」0-60specs.com的代表埃米爾．巴契奇(Emir Bacic)在接受「漫旅」雜誌訪問時表示。

「如今，只要上傳一張風景照，就能激發成千上萬旅人的想像，這也是為何這些經典路線能在社群上暴紅的原因，」他說。根據研究，明年將滿百歲的66號公路，共出現233萬則貼文，遠超過全美其他任何風景公路。

流行文化加持 名留青史

根據國家公園管理局(NPS)指出，這條公路於1926年由聯邦公共道路局(Bureau of Public Roads)建立，最初是塵暴時期(Dust Bowl)居民向西遷移的重要通道，之後更被深植於流行文化中，包括約翰・史坦貝克(John Steinbeck)的小說「憤怒的葡萄」(The Grapes of Wrath)和由納金高(Nat King Cole)、滾石樂團(The Rolling Stones)、平克勞斯貝(Bing Crosby)以及流行尖端(Depeche Mode)演唱的歌曲「Route 66」，都讓這條公路名留青史。

藍嶺大道 秋季紅葉吸睛

排名第二的是全長469哩的「藍嶺大道」(Blue Ridge Parkway)，在Instagram上有72.8萬則貼文。這條穿越維吉尼亞州 與北卡羅來納州 的山路，每到秋季紅葉時節便吸引大量旅客，連接仙納多國家公園與大煙山國家公園。

「藍嶺大道」穿越維吉尼亞州與北卡羅來納州的山路，連接仙納多國家公園與大煙山國家公園。(美聯社)

第三名是位於俄勒岡州、兩側遍布葡萄園的威拉米特河谷(Willamette Valley)，擁有超過50萬則貼文。

加州 的太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)與夏威夷茂宜島的哈納之路(Road to Hana)則分別名列第四與第五。

與其他自然景觀路線不同，第六名是紐約市的公園大道(Park Avenue)，高樓林立的街道共出現33.4萬則貼文。

以下為Tripadvisor公布的完整前十名榜單：

1.Route 66：233萬6066則貼文

2.Blue Ridge Parkway：72萬8000則貼文

3.Willamette Valley：50萬253則貼文

4.Pacific Coast Highway：45萬3215則貼文

5.Hana Highway(Road to Hana)：40萬9870則貼文

6.Park Avenue(紐約)：33萬4000則貼文

7.Road to Nowhere：32萬則貼文

8.17-Mile Drive：18萬9187則貼文

9.Crystal Beach：16萬6000則貼文

10.Skyline Drive：14萬1216則貼文