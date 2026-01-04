封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

在中西部長大的內幕(Insider)新聞撰稿人艾蜜莉·哈特(Emily Hart)表示，小時候她常在月曆或電腦螢幕上看到那些美得令人難以置信的照片：巍峨的山巒、嶙峋的海岸線與奇特的岩層，與她日常所見截然不同。30歲後哈特開始頻繁旅行，最終踏遍全美50州與63座主要國家公園，她發現這些景觀不僅真實存在，更有無窮盡的美景等待探索。以下是哈特選出造訪過的10大絕景勝地：

1.懷俄明州-大堤頓(Grand Teton)國家公園

自十年前初次瞥見提頓山脈的壯麗，其美景始終令哈特難以忘懷，至今已造訪十餘次。她表示，突出的山峰、豐富的野生動物與清澈澄藍湖面，使這座公園無論從何處眺望皆令人屏息。

String湖、Jackson湖與Jenny湖是哈特最鍾愛的觀景點，而超過200哩長的步道更能引領遊客抵達海市蜃樓般的奇景。

哈特曾在夏季獨自駕車 穿越阿拉斯加數周，儘管該州風光皆是她所見過最美景致，史華德卻更令她流連忘返；坐落於基奈(Kenai)半島的這座港口城市，是通往基奈峽灣國家公園的門戶。

阿拉斯加州的史華德市，前總統歐巴馬也沉醉於山水之間。(路透)

在史華德，山海交融的活動體驗隨處可得：海灘露營、海灣划艇，或參加觀光遊船追尋海鸚、座頭鯨與海獺的身影。

3.喬治亞州-海岸

雖然不及西部壯觀景色與高峰那般令人屏息與震撼，喬治亞州的海岸卻擁有真正獨特的風情。

喬治亞州聖西蒙島上(St. Simons Island)高爾夫球場的美景。(美聯社)

哈特鍾情於造訪坎伯蘭(Cumberland)島，欣賞野馬奔馳的身影，漫步於常綠橡樹林蔭下，並在綿延逾17哩的原始海灘上放鬆身心。

4.加州-優勝美地(Yosemite)國家公園

坐落於加州內華達山脈的優聖美地谷地，其巍峨的花崗岩峭壁與壯觀瀑布，成為許多人夢想清單上的必訪之地。在Tunnel View欣賞日落，踏上總長近800哩的徒步小徑，或在流經山谷的默塞德(Merced)河畔靜享悠閒。

優勝美地國家公園是許多人夢想清單上的必訪之地。(美聯社)

哈特指出，在優勝美地，將置身於無法用鏡頭捕捉或言語描述的絕美景致之中。

5.科羅拉多州-特柳賴德(Telluride)

哈特表示，她的家鄉科羅拉多州處處蘊藏難以言喻的美，然而在眾多絕景中，特柳賴德始終獨樹一幟。

科羅拉多州的特柳賴德，四周環繞著4000呎的高山。(美聯社)

這座小鎮坐落於Box峽谷，四周環繞著該州標誌性的4000多呎高峰，提供絕無僅有的探險體驗、奢華享受與震撼景觀。

6.亞利桑納州-塞多納(Sedona)

這座充滿靈性的探險聖地，距鳳凰城僅兩小時車程，距大峽谷亦僅兩小時路程。塞多納以壯觀的紅色岩層、能量漩渦(energy vortexes)、夢幻徒步路線、山地單車道及星空觀測聞名。

亞利桑納州的塞多納是充滿靈性的探險聖地。圖為著名的Cathedral岩石。(圖／123RF)

哈特表示，在她看來，這座不足萬人的小鎮堪稱美國西南部最寧靜與最令人驚嘆的所在。

7.華盛頓州-北喀斯喀特(North Cascades)國家公園

哈特說，北喀斯喀特國家公園是她造訪過最壯觀的景致之一，也是美國國家公園中遊客最稀少的隱世秘境；儘管距西雅圖僅數小時車程，但這座鮮為人知的國家公園的非凡美景卻未被世人所知曉。

華盛頓州的北喀斯喀特國家公園是遊客最稀少的隱世秘境。(美聯社)

哈特推薦可駕車欣賞沿途風光，造訪迪亞布羅(Diablo)湖，並在公園內總長400哩的步道中挑選幾條健行。

8.新罕布夏州-白山(White Mountains)

東北部雖不如西部戶外勝地備受稱讚，卻同樣不乏令人驚嘆的景觀。哈特最鍾愛的秋季景點之一，正是新罕布夏州的白山。

白山Franconia Notch州立公園的Artists Bluff步道可俯瞰回聲湖。(本報資料照，記者馬璿攝影)

她建議，可先在Franconia Notch州立公園Artists Bluff步道健行，再穿越Flume Gorge公園欣賞天然峽谷的奇特景致。

9.加州-1號公路往大蘇爾(Big Sur)

儘管美國擁有眾多壯觀的自駕路線，但沿著加州1號公路前往大蘇爾與聖西蒙(San Simeon)的旅程，是哈特所見過最令人屏息的美景。此處海岸線與大海交會處，壯觀的懸崖、視野與海灘都令人嘆為觀止。

加州1號公路往大蘇爾的比克斯比溪橋。(圖／123RF)

哈特建議，務必在比克斯比溪(Bixby Creek)橋停留拍照，並繼續前往帕菲佛(Pfeiffer)海灘欣賞「國家地理雜誌」認定的世界唯一紫色沙灘。

哈特說，造訪冰川國家公園數次，每次都讓她激動落淚。駕車行駛近50哩的「通往太陽之路」(Going-to-the-Sun Road)，宛如一場感官盛宴，沿途盡是巍峨群山環抱著瀑布溪流。

在這片逾百萬英畝的園區中，最好放慢腳步，每一處風光都比前一處更令人驚嘆；公園以壯麗的冰川湖泊與包括山羊、灰熊和大角羊等野生動物聞名。