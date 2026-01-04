電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

我的頻道

傅裴湘
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

看了一部伊朗片「純屬意外」(It Was Just An Accident，又譯「普通事故」)。它是該片導演賈法．帕納西(Jafar Panahi，1960-)編的劇本。帕納西影壇馳名。此片是2025年坎城影展(Cannes Film Festival)「金棕櫚獎」(Palme d’Or)的得主，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。

帕納西的作品「足球少女」(Offside)，在2006年的柏林影展(Berlin International Film Festival)得了「評審團特別獎」(Silver Bear)；他編、導、演的電影「無熊之境」(No Bears)榮獲2022年威尼斯國際電影節(Venice International Film Festival)的評審團特別獎(Special Jury Prize)。歐洲三大獎項，他全都拿下了。

雖然伊朗政府壓制創作自由，但是另兩位導演：法哈迪(Asghar Farhadi，1972-)與拉索洛夫(Mohammad Rasoulof，1972-)還是藉著作品，直述體制裡積累的問題。賈法．帕納西2010年因「危害國家安全」、「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」的罪名判刑六年。三人都受人權組織和歐美團體支持。

伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，圖為導演賈法．帕納西。(美...
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，圖為導演賈法．帕納西。(美聯社)

視角轉換流暢 各有苦衷

「純屬意外」劇本的鋪展，給我兩種特別的感覺，第一是它主述人物的更替非常自然。觀者恍然那一刻，故事已經滑進劇情的4/5了：

楔子出現的角色，是裝有義肢的Eghbal(Ebrahim Azizi飾)，載著妻女暗夜裡開車。視覺模糊中，流浪狗的狂吠聲此起彼落。不久車子似乎壓到了什麼，引起了悶哼。Eghbal下車查看之後繼續上路。

半路車子故障，只得進修車廠。工人Vahid(Vahid Mobasseri飾)維修時，突聽到非常特殊、踢踢拖拖的腳步聲。猝不及防，Vahid用鐵鏟重擊Eghbal，將他蒙上眼罩，綁架至沙漠，打算活埋。

伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際...
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。圖為飾演修車廠工人Vahid的演員Vahid Mobasseri。(美聯社)

慢慢地透露原因，並且揭發伊朗一個恐怖如「東廠」的機關：Vahid曾經是政治犯，被拘禁時受盡凌虐，他的雙眼被獄警蒙住，審訊的惡棍非常殘暴，走路聽著像裝了義肢，他的綽號叫「獨腿」。「東廠」暗中監視老百姓的「不法」，隨時將人帶走審訊。

Eghbal臨危自辯，腳殘是近年傷到的。Vahid於是心生疑慮，就先弄昏了Eghbal再開車，去尋找昔日難友同商大計：Salar(Georges Hashemzadeh飾)如今在書店上班。Salar拿伊斯蘭教旨曉以大義，勸他放下心結。叫他去找Shiva(Mariam Afshari飾)。Shiva任職婚禮攝影師，手腳俐落，不蒙頭遮體。打扮成幹練的現代職業婦女。

Shiva正在替一對新人照相，新娘也是昔日難友Golrokh(Hadis Pakbaten飾)。這時又掀開伊朗政局對女性的迫害：兩個女人都因為抗議強制戴頭巾等政治、性別問題而被拘禁、遭強姦恐嚇。新郎Ali(Majid Panahi飾)倒沒受過苦刑。他極心疼愛人，立場比較中立。

而其中最激動的是第五個人證Hamid(Mohamad Ali Elyasmehr飾)。他檢視嫌疑犯的腳，觸摸後狂吼，立即要私刑解決。他們都曾被長時間審訊、毆打、拷問、吊上繩索……新仇舊恨很難復原。

羅生門般激辯 真相為何

敘事焦點的轉換，是本片的第二特點：五個人開始辯論，首先爭論這人是否就是那個萬惡不赦的「獨腿」？就算他是，報私仇合不合教義？有的對話還頗富人文思維：荒漠中我們好像「等待果陀」？如果以牙還牙，跟ISIS豈不一樣？片中也插些幽默橋段，比方Vahid為了打發警察和護士，他無可奈何地打開皮夾賄賂他們。

此片使我想起1950年導演黑澤明拍的電影「羅生門」：其中的武士、武士妻子、強盜都在同一事件，為自己的立場說話；而此片的角色，面對同一人物、時空、困苦，但是他們的天良仍在。五個人最後竟然轉變成Eghbal的恩人，將Eghbal懷孕的太太緊急送進醫院生產。過程也跟法哈蒂導演的「新居風暴」(The Salesman)重疊：「新居風暴」的主角在緊要關頭，救了仇敵的老命。都在以德報怨。片裡的小女孩也是人見人愛的小姑娘，使人不忍加害。

真正跌破眼鏡的結局在後頭，Eghbal到底是不是那個惡棍？五個人不計前嫌了嗎？Eghbal是否有機會再翻過來，去找對頭報復？

伊朗 奧斯卡 坎城影展

