憶往／1945年的8月

鄒享福、鄒享嬌姊妹。(王正方提供)

附近有美國部隊駐紮，在學校操場放電影，他們用竹竿撐起一張大白被單子當銀幕，一群老美大兵看電影又吃又喝又叫又笑的，附近的小孩也湊在一邊看。那是我頭一次見到這神奇的東西……。

漂亮姊妹花

1945年，已是對日抗戰末期，我們一家人遷到江西省上饒市，上饒位於江西東南，屬第三戰區後方，日軍沒有打過來。我和哥哥就讀當地的中正小學。

我班上有個女孩鄒享嬌，美得沒話說；圓溜溜的眼睛，肉皮嫩嫩的，頭髮燙的有一點彎曲，講話的聲音甭提多好聽了。大家都穿土黃色的土布制服，鄒享嬌的制服料子不一樣，又特別合身，看著好舒服。她當然跟我很好，那時候我還算是好學生，也可能因為我是教務主任的兒子。

她有個更漂亮的姊姊，鄒享福，在中正小學比我們高一班。姊姊有一對細長的眼睛，笑起來變成迷人的兩道彎縫，瘦瘦的臉頰，短頭髮，身材修長，可愛死了。中午她們家傭人來送飯，菜都很講究，我在一旁發饞，鄒姊姊有時就給我一口嘗嘗。她帶著我們玩各種遊戲，玩到家人來接她們了，在校門口等了許久，我們還是不肯停下來。回想起往事覺得還是最喜歡鄒姊姊，說不清為什麼？

美國大兵播電影

附近有美國部隊駐紮，在學校操場放電影，他們用竹竿撐起一張大白被單子當銀幕，一群老美大兵看電影又吃又喝又叫又笑的，附近的小孩也湊在一邊看。那是我頭一次見到這神奇的東西，當然聽不懂也不知道是什麼故事。又發現如果到白被單的背面去，同樣可以很清楚的看到電影。那部電影講一男子和美女談戀愛，兩個人老是嘴對嘴的親個好久好久，很煩人。外國男女要好的話就使勁啃嘴巴。

第一次意淫

有天晚上作了個長夢，夢見跟鄒姊姊要好起來，我們不停地嘴對嘴的親著，情緒十分亢奮，小雞雞一直在那兒做堅挺狀。是生平第一次的「意淫」經驗。

離開上饒前，鄒家姊妹送了我一張他們的姊妹照；姊姊坐在桌前，略帶憂鬱地看著遠方，妹妹的頭靠在姊姊旁邊，淺淺的微笑，兩人穿一個款式的洋裝，照片後面寫著祝福的話和她們的簽名。經過這麼多年的離亂，我還留著這幅不曾褪色的黑白照片，美貌如昔，叫我如何忘記她倆？

哥哥的同班紀同學家裡真有錢，我們到他家玩過，客廳裡有幾張沙發，坐下去會把你的屁股彈起來。沒有大人在家，幾個傭人隔不一會兒就送上美味零食都不知道叫什麼，管它呢！使勁猛吃。紀同學說他爸爸從上海買來一台留聲機，唱片放上去轉，好聽的音樂就出來了。

同學家的留聲機

女傭打開留聲機的蓋子，她用兩隻手指頭掂起一張黑顏色的大唱片的邊邊，小心地放上去，說要特別注意，唱片很貴，上頭不能沾到灰，要是沾上了油，整個唱片就毀了。女傭搖一隻手把，搖到緊得轉不動了，再搬開關，大唱片旋轉起來，仔細地把帶著尖針的鐵頭翻過來，輕輕放在轉動大唱片的邊緣上，留聲機的另一端有一只大喇叭，上面畫了一頭哈巴狗，大喇叭傳出一個外國女人尖著嗓子唱歌，這東西太神奇了。

哥哥一直問這個玩意的原理是什麼？紀同學說西方先進科學，中國人還搞不懂。上海不是被日本兵占領了嗎，怎麼還可以從上海買這東西運過來？紀同學說：「那就看你有沒有辦法囉！爸爸告訴我，美國海軍艦隊正準備開進黃浦江，收復上海，我們就快回老家了。」

誰能發明電子彈？

那一年郭老師教四年級，是哥哥的級任導師。有一天在晚餐桌上，哥哥神色凝重地問：「什麼是電子彈呀？」大家為之一愣，爸爸說：「不知道，你從哪兒聽來的？」「郭老師今天講的，她說美國已經發明了原子彈，同學們，你們要給我發明個電子彈呀！」老哥已立志要當發明家、科學家，以後必須得發明個什麼東西才行呀！

「喔，我只知道原子彈，電子彈是啥東西還沒聽說過。」爸爸說：「這原子彈可是個厲害東西，據說它爆炸開了，周遭的任何東西立刻燒成灰。遠處沒被燒到的就被輻射線照到，然後得各式各樣的怪病。輻射線無影無蹤，防不勝防，如果美國賞幾顆原子彈給日本吃，說不定抗戰明天就結束，咱們馬上回北平嘍！」老爸什麼都知道，那時對他佩服透頂。

多年後我才明白，郭老師講的電子彈自有道理；分析物質到最細小的地步，有分子、原子；原子由質子、中子、電子組成，原子可以製成炸彈，下一步當然就該是電子彈了。

郭老師不是物理學家，卻是脾氣好、最關心同學的老師。哥哥說她真有耐心，班上有同學算數不好，一道題目老是做不出來，郭老師就一遍一遍地同他講，幫他演算。我們的媽媽可沒那個耐心，做錯了題目最輕的是先臭訓一頓： 「上課不專心，連題目都看錯，做錯了罰重作。」

挨打才能有出息

我們向爸爸抱怨，說媽媽為什麼不能跟郭老師一樣，小聲跟同學講話，教他們怎麼做題目，那多好哇。爸爸就瞇起眼睛來，從眼鏡上端看著遠方，說：「郭老師她年輕，年輕就是美呀。你媽不是沒耐心，她忙不過來，當教務主任一天要張羅多少事兒喲！身體又不好，天天睡眠不足，腳板底下的雞眼又疼，自己不乖，母親說你們兩句又打什麼緊呢？挨罵不疼，男孩子不挨罵不挨打，長大了就會沒出息。你爺爺當年可沒少揍過我，有時候那條門閂也上來了。」

「門閂打上去會不會很疼？」我們好奇地問。

「不知道，從來沒讓他打到過，我躲得快。你爺爺的脾氣和暴風雨似的，狂風暴雨響雷一塊兒來到，最好的辦法是溜到外邊去逛街，一個鐘頭之後再回來，風平浪靜。要是哪一天你們倆有誰把我真的氣壞了，我就來個『武力幫忙』，狠狠揍上一頓。」

沒出場的武力幫忙

我說：「不要用門閂喔。」爸爸嘿嘿嘿地笑著，舉起那根上面刻著「揮杖橫掃五千」的竹杖說：「用這個怎麼樣？」

從小到大，他怒吼連連的場面不計其數，「武力幫忙」卻一直沒有用上。

暑假時分，中正小學冷冷清清的。沒有什麼暑期作業，每日在學校附近閒逛，結識了幾個街頭小孩，在操場上比賽丟石塊，看誰丟的遠，通常我比他們差很多。後來母親禁止我到外面和「野孩子」玩，因為每次都玩到一身髒，而且忘了回家吃飯。

抗戰勝利了

那天清晨我醒的很早，睡眼矇矓間看見帳子上黏了張紙條，起來一看，上面有母親寫的幾個字：「日本無條件投降，抗戰勝利了！」

我陡然躍起，穿上衣服去找大人，父母親摟在一起面對面熟睡，母親的頭枕在爸爸的胳臂上。我老有個問題；頭那樣子放在胳臂上睡一個晚上，胳臂會不會發麻？而且爸爸每晚都鼾聲如雷，這樣面對面怎麼睡得著，所以媽媽總是睡眠不足。可是我總忘記了問他們。

都在睡覺，隔壁的兩名女老師也沒動靜，只聽見她們輕微的呼吸聲。我獨自在空無一人的操場上走，一路踢著石子，很無聊，又回到屋子裡。父親已經去上班，教職員宿舍的人聲多了起來，興奮地在談昨天日本天皇宣布無條件投降的事，每個人都準備回老家去了，中正小學還會繼續辦下去嗎？

媽媽說：「昨天聽到抗戰勝利的消息，你們兄弟已經睡著了，就寫了張字條貼在你們帳子上。」我說：「是我第一個發現字條的。」父親開心地嘴巴合不攏，大聲喊著：「抗戰勝利是大日子，我們去照相館拍個全家福吧！」

拍紀念全家福

每個人穿上最講究的衣服，走到上饒鬧街。鬧街上有一家照相館。那時的照相館有很多機關布景設備，拍張照片是件大事，過程繁複。先選好布景，看是一間豪華客廳，或假山樹木、山野湖泊；然後打燈光，攝影師安排被拍照的人或坐或站，應當作何種表情。照相機以三角架極具威嚴地矗立在面前，相機的頂端有一堆銀灰色的粉末。攝影師權威性地發號令：「不要那個樣子，笑容自然一點，你笑起來怎麼左臉是歪的？別做怪臉。釦子沒扣好，快點扣上，你要拍衣冠不整的照片嗎？」

攝影師出其不意地按下快門，那堆銀色粉末就在眼前轟然一聲燒起來，巨響伴著火光升起，經驗不足的人，多數都一副驚恐失措的表情，或屏住呼吸呆如木雞。再來一次？你的錢多到花不完嗎？ 抗戰勝利後，全家人在上饒拍攝全家福。(王正方提供)

參加慶祝晚會

晚上我們去上饒專員公署官邸參加抗戰勝利慶祝晚會，張燈結綵人擠人的好熱鬧，有很多好吃的東西可以隨便拿。晚會裡的幾十個高大美國軍人，喝著洋鐵罐裝的飲料，一罐接一罐的，母親說他們喝的是洋啤酒。美國大兵的動作大，講話聲音特別響，他們唱著調子挺怪的歌，那裡比得上我們中正小學合唱團唱的「黃河頌」？

有個大老美拿來一支長槍，裝上一顆很粗的子彈朝著天空放槍，轟的一聲，耳朵都快震聾了，放出去的子彈拖著一束光，一直衝到天上去，然後它又清脆地再度爆炸，一大片煙火在黑夜裡散開，大家齊聲歡呼鼓掌，小孩子們尖叫不止。