醫藥／高山症別大意 這症狀是病情惡化指標

若因缺氧出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好儘速降低高度。圖為示意圖。(本報資料照片)

愈來愈多民眾前往登山，享受大自然，卻傳出多起高山症意外。台灣高山症專家、高峰診所院長、台北醫學大學附設醫院急診重症部前主任高偉峰說，最近許多想去登山的民眾前來諮詢，提醒若想要登上2500公尺以上高山，避免高山症，應事先加以預防，建議諮詢醫師，視情況開立丹木斯、類固醇等處方藥物，

高偉峰說，人體靠血紅素攜帶氧氣，但高山上氧氣稀薄，氧氣含量僅為平地七成，登山客可能會出現包括急性高山症、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等問題。其中，急性高山症因缺氧出現頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、虛弱等症狀，嘔吐是惡化的重要指標，應多加留意。

高海拔腦水腫，症狀為嚴重頭痛、意識不清、步態不穩、甚至昏迷，若沒有給予妥善治療或降低高度，24小時內就可能致死。高海拔肺水腫則是缺氧造成肺動脈壓上升，症狀為運動能力變差、食欲降低、休息狀態仍不停喘氣、乾咳、胸悶，隨著疾病惡化會出現呼吸困難、咳嗽帶血、這時給予氧氣可緩解症狀，同時也應立刻降低高度。

高偉峰說，依美國疾病管制局所頒發的旅遊黃皮書及野外學會建議，若前往3000公尺以上的高山旅遊，一定要做好高山症的事先預防，包括很少前往高山旅遊的民眾，或經常登山從未出現高山症的族群，若距離上次登山已超過四個月，這時體內的紅血球經過新陳代謝，攜帶氧氣能力與四個月前不同，要多加注意。臨床曾收治一名50多歲男子，登上玉山100多次，但再登玉山竟出現高山症，詢問發現，男子距離上一次登山已四個月以上。

還有民眾到西藏、阿爾卑斯山、秘魯馬丘比丘等高山旅遊，建議只要登上2500公尺以上高山時，為避免高山症，就應該加以預防。

高偉峰說，好發高山症族群在前往高山前，應先諮詢醫師服用丹木斯、類固醇或鈣離子阻斷劑等處方藥物，以預防腦水腫、肺水腫等急性高山症狀，但若有貧血、先天性心臟病 ，或是心臟、肺臟曾經手術者，登山時將不適合超過1500公尺的高山，避免引起肺動脈高壓、肺水腫、肺衰竭，甚至腦水腫等。