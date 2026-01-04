我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

醫藥／高山症別大意 這症狀是病情惡化指標

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
若因缺氧出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好儘速降低高度。圖為示意圖。(本報資料照片)
若因缺氧出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好儘速降低高度。圖為示意圖。(本報資料照片)

愈來愈多民眾前往登山，享受大自然，卻傳出多起高山症意外。台灣高山症專家、高峰診所院長、台北醫學大學附設醫院急診重症部前主任高偉峰說，最近許多想去登山的民眾前來諮詢，提醒若想要登上2500公尺以上高山，避免高山症，應事先加以預防，建議諮詢醫師，視情況開立丹木斯、類固醇等處方藥物，

高偉峰說，人體靠血紅素攜帶氧氣，但高山上氧氣稀薄，氧氣含量僅為平地七成，登山客可能會出現包括急性高山症、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等問題。其中，急性高山症因缺氧出現頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、虛弱等症狀，嘔吐是惡化的重要指標，應多加留意。

高海拔腦水腫，症狀為嚴重頭痛、意識不清、步態不穩、甚至昏迷，若沒有給予妥善治療或降低高度，24小時內就可能致死。高海拔肺水腫則是缺氧造成肺動脈壓上升，症狀為運動能力變差、食欲降低、休息狀態仍不停喘氣、乾咳、胸悶，隨著疾病惡化會出現呼吸困難、咳嗽帶血、這時給予氧氣可緩解症狀，同時也應立刻降低高度。

高偉峰說，依美國疾病管制局所頒發的旅遊黃皮書及野外學會建議，若前往3000公尺以上的高山旅遊，一定要做好高山症的事先預防，包括很少前往高山旅遊的民眾，或經常登山從未出現高山症的族群，若距離上次登山已超過四個月，這時體內的紅血球經過新陳代謝，攜帶氧氣能力與四個月前不同，要多加注意。臨床曾收治一名50多歲男子，登上玉山100多次，但再登玉山竟出現高山症，詢問發現，男子距離上一次登山已四個月以上。

還有民眾到西藏、阿爾卑斯山、秘魯馬丘比丘等高山旅遊，建議只要登上2500公尺以上高山時，為避免高山症，就應該加以預防。

高偉峰說，好發高山症族群在前往高山前，應先諮詢醫師服用丹木斯、類固醇或鈣離子阻斷劑等處方藥物，以預防腦水腫、肺水腫等急性高山症狀，但若有貧血、先天性心臟病，或是心臟、肺臟曾經手術者，登山時將不適合超過1500公尺的高山，避免引起肺動脈高壓、肺水腫、肺衰竭，甚至腦水腫等。

心臟病

上一則

養生／養成4生活習慣 睡飽睡好顧心臟

下一則

醫藥／心房顫動難發現 年齡愈大中風機率愈高

延伸閱讀

追楓客聚港元朗大棠 內地客慕名探訪 港鐵專車疏導乘客

追楓客聚港元朗大棠 內地客慕名探訪 港鐵專車疏導乘客
北車隨機傷人案…犯案凶器上網就能買 警嘆難防

北車隨機傷人案…犯案凶器上網就能買 警嘆難防
台學者：應推煙霧彈實名購買 兼顧登山、生存遊戲使用

台學者：應推煙霧彈實名購買 兼顧登山、生存遊戲使用
美籍男登象山OHCA 民眾、消防、救護與北醫接力戰勝「寡婦製造者」

美籍男登象山OHCA 民眾、消防、救護與北醫接力戰勝「寡婦製造者」

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境