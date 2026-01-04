周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?

我的頻道

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國60年代哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲，當時驚天動地，號稱歷史性一刻？

2.哪位作家曾寫道：「要是少了小確幸，人生不過是乾巴巴的沙漠而已」？

3.在發明紙之前，中國人將文字寫在竹片上，而古印度人是寫在什麼上面？

4.為了提升口感，巧克力零食中經常添加卵磷脂，這種成分的來源多半是什麼？

5.據統計90%以上的西方著名哲學家都是富二代，例如19世紀德國的哪三個哲學大師即家財萬貫？

6.首次為少林寺題匾的中國皇帝是誰？首次在此地夜宿的又是哪一位皇帝？

7.唯一被印在英國紙鈔上的藝術家，有「光之畫家」之稱的是誰？

8.世界上色彩最豐富的馬種是什麼馬？它擁有多達42種顏色組合，而且還有雙層毛皮。

9.飲食界的大獎除了歐洲的米其林，還有美國的詹姆士•比爾德(James Beard)獎，這位紐約名廚來自哪個城市？

10.至少有500種的魚類可以在成年後轉換性別，例如華人常吃的哪三種魚？

答案：1.星際爭霸戰 2.村上春樹 3.貝多羅葉 4.大豆 5.叔本華、尼采、馬克思 6.康熙、乾隆 7.威廉透納 8.冰島馬 9.波特蘭 10.石斑魚、黃鱔、鱸魚

村上春樹 華人 冰島

2025中國間諜似比往年活躍 最重磅是這起...
伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻
社論／平安夜 世界並不平靜
遭川普送薩爾瓦多關押 被遣返委內瑞拉人擬在美提抗辯

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)
新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊
2025-12-28 14:31

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境