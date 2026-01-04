周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國60年代哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲，當時驚天動地，號稱歷史性一刻？

2.哪位作家曾寫道：「要是少了小確幸，人生不過是乾巴巴的沙漠而已」？

3.在發明紙之前，中國人將文字寫在竹片上，而古印度人是寫在什麼上面？

4.為了提升口感，巧克力零食中經常添加卵磷脂，這種成分的來源多半是什麼？

5.據統計90%以上的西方著名哲學家都是富二代，例如19世紀德國的哪三個哲學大師即家財萬貫？

6.首次為少林寺題匾的中國皇帝是誰？首次在此地夜宿的又是哪一位皇帝？

7.唯一被印在英國紙鈔上的藝術家，有「光之畫家」之稱的是誰？

8.世界上色彩最豐富的馬種是什麼馬？它擁有多達42種顏色組合，而且還有雙層毛皮。

9.飲食界的大獎除了歐洲的米其林，還有美國的詹姆士•比爾德(James Beard)獎，這位紐約名廚來自哪個城市？

10.至少有500種的魚類可以在成年後轉換性別，例如華人 常吃的哪三種魚？

答案：1.星際爭霸戰 2.村上春樹 3.貝多羅葉 4.大豆 5.叔本華、尼采、馬克思 6.康熙、乾隆 7.威廉透納 8.冰島 馬 9.波特蘭 10.石斑魚、黃鱔、鱸魚