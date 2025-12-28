詐騙ing／誤入執照詐騙 50萬積蓄全沒

南灣一名行醫多年的醫師近日公開自身遭遇，揭露一起高度組織化、專門鎖定專業人士的詐騙案件。詐騙集團 假冒醫師執照監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者在數月內誤信指示，損失近50萬美元畢生積蓄。

受害者陳醫師表示，詐騙始於2025年8月。當天她接到一通自稱來自其專業執照監管委員會的電話，對方聲稱她的醫師身分疑似遭盜用，並涉及跨州毒品販運與洗錢案件。更令人震驚的是，對方表示聯邦探員已要求暫停她的執照，相關調查已進行一周以上。

為消除疑慮，陳醫師主動要求對方證明身分，對方則引導她自行上網查詢官方電話並回撥。由於電話成功轉接、流程看似合理，加上對方能準確說出她的姓名、診所地址與執照資訊，她逐漸放下戒心。

隨後，對方要求她前往FedEx接收一份傳真檔，內容顯示其執照已因「非法毒品販運」即日起遭暫停。陳醫師表示，檔案抬頭、格式與用語極為逼真，甚至附有聯邦單位標誌，讓人難以分辨真偽。對方進一步警告，若自行聘請律師，將面臨即刻拘留與漫長調查；若「配合調查」，則可由委員會協助向聯邦單位證明清白。詐騙者還援引「1974年隱私法」，強調案件須全程保密，要求她不得向任何人透露。

在恐慌與壓力下，陳醫師依指示簽署所謂的保密協議，並先行支付1萬1460美元「聯邦保釋金」。接下來數月，她被要求每日回報行蹤，並配合整理所有銀行、證券與退休 帳戶資料，以協助「聯邦調查」。

9月至10月期間，詐騙集團進一步要求她將名下資金「暫時轉移以保全財產」，並在對方一步步指導下，將所有積蓄轉入加密貨幣 平台Coinbase。所有轉帳皆由她本人操作，這也讓她始終誤以為資金仍在政府監管之下。

直到11月後對方逐漸失聯，陳醫師才開始產生強烈懷疑。12月3日，她親自致電真正的執照監管單位查證，才被告知：「沒有這名探員，你被詐騙了。」至此，她才驚覺近四個月來的「調查」全是精心設計的騙局，而她累積多年的退休儲蓄已全數流失。

她特別呼籲醫師、牙醫、中醫師等專業人士提高警覺，「任何聲稱可透過電話處理執照停權、保釋金、資產轉移的情況，幾乎百分之百是詐騙。」她也提醒，政府機構不會要求以加密貨幣轉帳，更不會禁止當事人尋求法律協助。

目前該案已通報警方與聯邦詐騙通報系統，但追回資金的可能性極低。陳醫師選擇公開經歷，希望以自身慘痛教訓，提醒更多人避免落入同樣的陷阱。「如果有人以我的名字、面孔或聲音向你索取任何東西，那不是我，」她強調，「我失去的是金錢，但不希望更多人失去一輩子的安全感。」

陳醫師呼籲專業團體與醫療系統加強內部宣導，將防詐教育納入職涯訓練的一環，避免專業人士在高壓與資訊不對等的情境下，成為新一波詐騙的高風險族群。