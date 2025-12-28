我的頻道

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

100次與100年 2書百年迷思

艾利
書名：她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史 作者： Annabelle Hirsch 譯者： 劉于怡 出版：台灣‧麥田 出版日期：2024年8月
「100次」比較像是「頻率／行動的累積」，「100年」則是「時間／歷史的縱深」，兩者可以互補，但敘事重心不一樣。

前者像是比如收集100則趣聞、發布100條社交媒體貼文、完成100小時的慈善工作、攢夠100天的錢等等。後者則是經典的百年紀念，比如「紐約客」雜誌發行100年、故宮100年等。

以下介紹兩本書，分別代表兩種不同的100。

女性覺醒 赫希的100個觀點

《她物誌：100件微妙日常物件裡不為人知的女性史》一書的作者安納貝爾．赫希(Annabelle Hirsch)是1986年出生的的德法裔作家，在慕尼黑和巴黎讀藝術史、戲劇與哲學，在FAS and FAZ、ZeitOnline與數本雜誌擔任自由記者。她寫短篇，翻譯法國文學。

講述女性歷史的方式有無數種，本書選擇透過「物件」。作者從時尚、醫學、考古、藝術等領域挑選了100件既微妙又大膽的日常物品，記錄下女性對自由的渴望和她們的叛逆行徑。但這些物件也代表了長期以來人們的迷思，以及被用來削弱女性權力的規範。安納貝爾．赫希創造了一個女性及其財產的宇宙──古老的亞馬遜洋娃娃、為人抹黑且遺忘的亞當前妻莉莉絲的護身符、從解放女性到蕩婦羞辱的坐浴桶、西蒙波娃戀人為她製作的半身像、漢娜鄂蘭不畏展現女性特質的胸針、讓家庭主婦賺得比丈夫還多的特百惠保鮮盒……。

書中的每個物件都代表不同時代、不同角落女性經歷的挑戰，及她們面對時展現的機智與韌性。這些不僅是女性的個人故事，也是女性對人類文明的貢獻不斷被抹去後，仍努力重建且不失去信心的故事。(取自博客來)

迷惘一代 海明威100年著作

100年前，海明威1926年發表的第一部長篇小說《太陽照常升起》(The Sun Also Rises)是，被視為「迷惘的一代」最具代表性的作品之一。海明威藉此成為「迷惘的一代」的代言人，並以此書開創了海明威式的獨特文風。

書名：太陽照常升起 The Sun Also Rises 作者：海明威 譯...
書名：太陽照常升起 The Sun Also Rises 作者：海明威 譯者： 趙靜男 出版社：上海譯文出版社 出版日期：2011年1月1日

這群在第一次世界大戰中受創的年輕人，被視為頹廢、放縱、沉迷酒精和感官享樂，但海明威也強調，這一代人在打擊之後仍在努力活下去，具有某種堅韌與尊嚴。

小說以1920年代戰後歐洲為舞台，主角是一群居住在巴黎、往返法國與西班牙之間的美英僑民。表面上是喝酒、旅行、戀愛、看鬥牛，內裡卻是一整代人在戰後精神失重的生活。作品大致分成巴黎、庇里牛斯山釣魚、西班牙潘普洛納奔牛與鬥牛節三個段落，地理移動其實也是情感與價值觀尋找出口的旅程。

此書主角一一美國青年巴恩斯在第一次世界大戰中脊椎受傷，失去性能力，結婚後妻子一味追求享樂，而他只能借酒澆愁。兩人在西班牙遊玩時，妻子迷上了年僅19歲的鬥牛士。由於年齡上的差異，相處一段日子後，這段戀情黯然告終。妻子最終回到了巴恩斯身邊，盡管雙方都清楚，彼此永遠不能真正地結合。(取自博客來)

亞馬遜 釣魚 故宮

