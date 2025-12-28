封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

一項最新研究指出，如果口腔裡有害的細菌和真菌太多，可能會使罹患胰臟癌的風險增加兩倍。紐約大學 醫學院(NYU School of Medicine)的團隊分析近900名美國人的健康數據，發現口腔中的細菌可能隨著唾液跑到胰臟，進而提高致癌機率。該研究共同作者、公共衛生專家海斯(Richard Hayes)提醒，刷牙和用牙線除了能保護牙齒和牙周健康，還能幫助預防癌症 。

胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一，因早期症狀模糊，往往到了晚期才確診。紐約大學這項研究指出，若長期忽略刷牙等口腔清潔習慣，罹患胰臟癌的風險可能增加兩倍。

美國癌症學會估計，美國今年估有5萬1980人死於胰臟癌，是第三大死因，而且即將成為第二大死因。在英國，胰臟癌每年造成逾1萬人死亡。若能早期發現，約半數患者可存活一年以上，但多數病例確診時已擴散全身，僅一成病患能存活。

統計顯示，1990年代以來，英國年輕女性的罹病率上升近200%，專家懷疑肥胖與環境因素有關。吸菸被估計占病例22%，肥胖則占12%。常見症狀包括黃疸、皮膚發癢、尿色加深、食欲減退及非預期體重下降等。專家建議，若持續超過四周，應盡早就醫檢查。

研究共同作者、人口健康學者海斯博士在「美國醫學會腫瘤 學期刊」(JAMA Oncology)撰文指出：「如今比以往更清楚的是，刷牙與使用牙線不僅能預防牙周病，還可能有助防癌。」

該研究的參與者起初以漱口水清潔並提供唾液樣本，隨後研究團隊追蹤約九年，記錄癌症發生情況。結果顯示，受試者的口腔微生物群(oral microbiome)中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍，研究人員也依口腔微生物組成開發工具，以估算個人胰臟癌風險。

研究共同作者安芝英(Jiyoung Ahn，音譯)表示，透過分析口腔中細菌與真菌的分布，腫瘤科醫師未來可能找出最需要胰臟癌篩檢的高風險族群。不過研究團隊也強調，目前結果僅顯示相關性，尚不足以證明直接因果關係。

獨立報與印度時報報導，紐約大學朗格尼醫學中心與珀爾穆特癌症中心追蹤超過12萬2000名美國受試者，分析口腔菌群與胰臟癌之間的關聯。結果發現，有三種牙周致病菌，與胰臟癌風險顯著上升相關。

研究團隊也發現一種常見真菌念珠菌(Candida)與胰臟癌發生關聯最為密切。研究結論指出：「口腔細菌與真菌是胰臟癌發展的重要風險因子。」

研究發現，刷牙和用牙線除了能保護牙齒和牙周健康，還能幫助預防癌症。(美聯社)

【小檔案】胰腺癌 多晚期發現

胰腺癌為由胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，是一個高度惡性的疾病，約90%的病人無法以手術根除治療，因為胰腺位於腹膜後，惡性腫瘤藏在體内，通常在晚期才被發現。

有些病人會問，「沒有這些症狀，為什麼是胰臟癌？」台北台大醫院外科部主治醫師吳健暉說，胰臟癌「有沒有症狀」，其實要看癌細胞長在哪個位置，因為胰臟本身是不對稱結構，並有胰頭及胰尾之分，長在胰頭的腫瘤占60%至70%，其餘則在體部和尾部，如位置接近消化道，會導致阻塞、出現消化道相關症狀；接近神經叢會肚子痛；在膽道附近則是以黃疸表現。

【小檔案】家族遺傳 危險因子

醫師指出，不健康的生活型態和胰臟癌風險因子的連結尚未確定，但「家族性胰臟癌病史」、「帶有胰臟癌的遺傳性基因」等，則是確定的危險因子。如果家族中有一名以上胰臟癌患者，其他家人應定期追蹤腫瘤指標、進行核磁共振等早期篩檢。美國相關指引建議，可在家族中首位發病者發病年齡減去五至十歲時進行篩檢。

比如家族中首位發病者在60歲時發病，就建議家人在50至55歲時篩檢；實務上，60歲發病的病人，子女多介於30至40歲之間。因為碰上親人罹癌，不少人會特別積極早期篩檢，有些人也許每年、每二至三年，或在結婚、生子等人生重大事件發生時進行。

【小檔案】存活率 第一期約34%

胰臟癌的病程，在所有癌症中的進展速度快，第一期的五年存活率約34%、第二期21%、第三期11%，且並非所有腫瘤都可以切除，依照治療方式和解剖構造分成可切除、可切除性未明、局部侵犯嚴重不可切除和轉移等。