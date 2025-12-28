料理功夫/蛤蜊高麗菜烏龍麵

忙碌的平日夜裡，許多人希望能用最少的時間，端出一碗既溫暖又能撫慰味蕾的料理。這道「蛤蜊高麗菜烏龍麵」正是如此。材料簡單、步驟不繁，但那股由蛤蜊湯汁滲出的鮮甜，配上高麗菜的清脆與烏龍麵的彈牙口感，讓一家人滿足地放慢筷子，細細品嘗這簡單卻豐富的家常滋味。

這道料理最大的魅力，在於「一鍋完成」。不需高湯與繁複調味，材料十分親民，蛤蜊本身就是最好的湯底。當蛤蜊受熱開口，海的鹹香與甜味自然釋放，再遇上微甜的高麗菜與洋蔥，整鍋湯汁就有了層次分明的鮮甜底蘊。

材料：烏龍麵一盤、吐沙乾淨的蛤蜊一碗、高麗菜一大碗，還有少許洋蔥、日本 魚板、蒜頭與辣椒。調味只需一點醬油、米酒和鹽。這些食材在北美超市、亞洲市場或韓式雜貨店都容易取得。特別是在當地氣候乾冷的秋冬時節，一鍋熱騰騰的烏龍麵不僅暖胃，也有滿滿家的味道。

做法：

1.熱鍋爆香：鍋中倒入少許油，先炒香蒜末與辣椒，香氣一出，再加入洋蔥絲炒到微透明。這步能釋出蔬菜的甜味，也讓湯底更圓潤。

2.放入蛤蜊與日本魚板：蛤蜊和魚板一起下鍋，加入一大匙米酒，蓋上鍋蓋中火燜約1～2分鐘，直到蛤蜊開始開口。

3.加入高麗菜與湯水：倒入高麗菜與約300毫升水或高湯，加一大匙醬油調味，煮到高麗菜軟化、湯汁滾起。

4.放入烏龍麵：加入烏龍麵拌勻，讓麵條吸收湯汁與鮮味。若使用真空包裝烏龍麵，建議先以熱水燙過，以免過鹹或太黏。

5.收汁試味：待湯汁略收、麵條入味，試試鹹淡後再依喜好補一點鹽即可。

整個過程約15分鐘即可完成。開蓋那一刻，蒸氣裡混著蛤蜊、蒜香與高麗菜的香氣，瀰漫整個廚房，令人食指大動。

小叮嚀：

如果喜歡更濃郁的風味，可以在最後加入少許奶油或柴魚粉，讓湯頭多一層厚實感。想吃素的朋友，可用杏鮑菇或豆皮取代蛤蜊，同樣能保有鮮味。若家中有小孩不吃辣，也可省略辣椒，改放一點白胡椒提香。蛤蜊在超市常見Manila Clam（菲律賓蛤），體型小巧、肉質鮮甜，很適合這道料理。買回家後放入鹽水中吐沙一、兩小時，再用清水沖洗乾淨即可。在廚房裡聞到蛤蜊湯的香氣，常會喚起記憶裡家鄉的味道，這樣的料理都帶著熟悉的安心感。

