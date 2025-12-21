我的頻道

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

封面故事／波蘭工匠 用「魔法」打造獨一無二的聖誕球

位於波蘭南部的聖誕裝飾品製造商GlitterLab自詡為「玻璃的魔法師」，無論是穿芭蕾舞衣的泰迪熊還是緋紅色的鳳凰，他們能為客人打造客製化且獨一無二的聖誕樹裝飾球。(美聯社)
位於波蘭南部的聖誕裝飾品製造商GlitterLab自詡為「玻璃的魔法師」，無論是穿芭蕾舞衣的泰迪熊還是緋紅色的鳳凰，他們能為客人打造客製化且獨一無二的聖誕樹裝飾球。(美聯社)

位於波蘭南部的聖誕裝飾品製造商GlitterLab自詡為「玻璃的魔法師」，無論是穿芭蕾舞衣的泰迪熊還是緋紅色的鳳凰，他們能為客人打造客製化且獨一無二的聖誕樹裝飾球，因此客戶遍及全球。公司負責人莫斯托夫斯卡(Barbara Mostowska)說，在這個幾乎能買到任何廉價東西的年代，一個用手工和體貼製作的產品分外珍貴。

開業逾80年 客戶遍全球

GlitterLab位於波蘭南部有20萬人口的小鎮琴斯托霍瓦(Częstochowa)，開業超過80年，是莫斯托夫斯卡的祖父母在二戰後創立，傳到莫斯托夫斯卡已是第三代。GlitterLab起初生產玻璃煙嘴，接著是玻璃試管，後來改做聖誕樹裝飾球、慢吹製裝飾球，進入美國市場後又加入用模具製作的裝飾球。

GlitterLab汲取了小鎮的歷史，當地一座修道院供奉有名的黑色聖母像，信徒朝聖後大多會帶回由當地工匠製作的紀念品。莫斯托夫斯卡說他們是繼承人，使用的技術不是隨便就能學會的，已經流淌在他們基因中，公司網站上寫他們能製造玻璃通常無法呈現的形狀和設計。

全手工製作 過程超保密

GlitterLab的客戶遍布全球，包括法國拉法葉百貨、英國哈洛德百貨、施華洛世奇，官網上介紹他們的製作過程是高度保密的商業機密，全程手工打造，每個產品都獨一無二，手工技藝、新科技和精明的行銷三者結合創造驚人利潤，例如為哈洛德打造的黃色花聖誕球一個要價168元。

為了打造獨特的飾品，GlitterLab的工匠先以軟黏土將客戶畫在紙上的草圖做成雕像，反覆修改，再選擇合適的材料搭配，設計師不只使用玻璃，還用樹脂、木頭、水晶和金屬等材料，做出超越常見傳統裝飾品的形狀。

聖誕飾品 喚起童年快樂

這些產品也講述故事，常常喚起人們的童年懷舊之情。

「渴望甜食和玩耍」，一隻手持高爾夫球桿的泰迪熊飾品被這樣描述著，它是一系列姿勢各異的類似泰迪熊之一。「這些泰迪熊就像一台時光機，帶你回到快樂的童年，那時沒有什麼比直接從黏糊糊的手指上舔舐棉花糖更甜美的了。」

在沉重的現實面前，回歸童年和玩耍的樂趣或許正是聖誕節所需要的。

在GlitterLab工作42年的柯拉(Mariola Koła)是最資深的設計師，她說看到客戶認可她的設計給她滿滿成就感，她找不到比這更大的回報，是她最大的快樂。

GlitterLab的工匠下在製作聖誕裝飾。(美聯社)
GlitterLab的工匠下在製作聖誕裝飾。(美聯社)
GlitterLab的工匠為了打造獨特的飾品，先以軟黏土做成雕像，再選擇合適的材...
GlitterLab的工匠為了打造獨特的飾品，先以軟黏土做成雕像，再選擇合適的材料搭配。(美聯社)

波蘭 聖誕節

新聞眼／傳奇建築師法蘭克．蓋瑞辭世 一起認識10大經典之作

封面故事／無酒精雞尾酒熱潮延燒 改寫節日餐桌風貌

