世界鏡頭／研究：兒童頻繁使用社媒 影響專注力

澳洲於12月10日凌晨零時成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram、Facebook等10個平台都禁用。(路透)
一項研究顯示，兒童愈來愈頻繁使用社群媒體恐會削弱其專注能力，並可能促使「注意力不足過動症」(ADHD)病例的增加。英國衛報(The Guardian)報導，這份經過同儕審查的研究追蹤了8300多名居住在美國、年齡介於10至14歲的兒童發展情況，並指出社群媒體的使用與注意力不集中症狀增加之間存在關聯。

瑞典卡洛林斯卡醫學院(Karolinska Institute)與俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)研究人員發現，兒童平均每天花2.3小時觀看電視或線上影片、1.4小時使用社群媒體，以及 1.5小時玩電子遊戲。

研究並未發現ADHD相關症狀(例如容易分心)與玩電子遊戲或觀看電視、YouTube之間有關聯。然而，研究指出，長期使用社群媒體與兒童注意力不集中症狀的增加有關。

ADHD是一種神經發展障礙，其症狀包括衝動行為、容易忘記事務，以及難以專注。

研究表示：「我們發現社群媒體使用與注意力不集中症狀增加之間存在關聯，並認為這可能反映了一種因果關係。雖然此效應在個別層面並不明顯，但若行為模式在整體群體中普遍化，可能會帶來顯著的影響。這些發現顯示，社群媒體的使用可能促成ADHD診斷率的上升。」

卡洛林斯卡醫學院認知神經科學教授克林貝里(Torkel Klingberg)表示：「我們的研究顯示，對兒童專注力產生影響的關鍵因素正是社群媒體。」

他說：「社群媒體透過訊息與通知帶來持續不斷的干擾，即便只是想到是否有新訊息，也可能造成心理分心。這會削弱保持專注的能力，並可能解釋這種關聯性。」

研究發現，兒童的社群媒體使用量呈穩定上升：從9歲時每天約30分鐘，增加到13歲時每天約兩個半小時。參與研究的兒童於2016至2018年間在9至10歲時被納入研究。研究結果將發表在Pediatrics Open Science期刊。

社群媒體 瑞典 YouTube

