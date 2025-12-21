科技生活／免費保存、修復舊照片 這樣做

我的頻道

編譯陳盈霖
年終是整理與家人親友回憶照片的好時機。(圖／123RF)
年終是整理與家人親友回憶照片的好時機。(圖／123RF)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，許多人家中一角，可能堆滿與家人親友的回憶照片，手機也存放著幾千甚至幾萬張照片。然這些回憶，有一天可能以想像不到的速度快速消失。專家建議民眾應「即時」保存或妥善修復舊照片，透過備份、利用人工智慧(AI)修復受損影像等，守護這片珍貴記憶。

照片整理專家、如何幫助颶風災民修復受損照片「風暴之前」(Beyond the Storm)一書作者考瓦奇克(Krista Kowalczyk)表示，不論是數位照片或老式沖洗照片，時間都會慢慢地侵蝕著它們。她說︰「對我們最大的威脅並非洪水或火災，而是『拖延』。在伊恩颶風(Hurricane Ian)後，我一次又一次聽到人們說，那是他們最難承受的失去。這些人什麼都沒有了，但最痛心的是失去照片。」

為不讓自己遺憾，妥善保存這些回憶，考瓦奇克建議從小處開始。首先備份現有的數位照片。除 iCloud或谷歌照片(Google Photos)外，也可使用Dropbox或亞馬遜照片(Amazon Photos)雲端服務，「這些都是層層地安全防護網」。

專家建議，可用谷歌Nano Banana影像工具修復舊照片。(Nano Bana...
專家建議，可用谷歌Nano Banana影像工具修復舊照片。(Nano Banana截圖)

至於修復老照片，人工智慧能發揮相當大的幫助。她說，Google Gemini的「Nano Banana」影像工具，其修復效果幾乎可與專業修圖師媲美。「我們以前需花好幾小時修復嚴重受損照片，但我把這些照片放進Nano Banana，30秒即可得到相當不錯的成果。」只不過，AI修復的解析度不如原始照片高，務必保留原始照片。

她並推薦Epson FastFoto掃描器掃描照片，能在幾分鐘內將整疊照片數位化，建議以600 DPI解析度掃描，以獲得最佳效果。若是幻燈片(底片)，則建議用HP Film Scan，如今已有觸控螢幕版本。「你甚至不需要電腦，只需插入記憶卡，就能自動儲存。」

至於拍攝新照片，考瓦奇克建議使用Adobe的免費App應用程式「Project Indigo」。「在低光環境下拍攝，效果令人驚艷。」她說，這款應用程式採用運算攝影技術(computational photography)，能改善昏暗環境的拍攝效果，支援iPhone 12或以上機型。

Google推出高效率、低成本Gemini 3 Flash
Google推Nano Banana Pro AI影像生成升級
